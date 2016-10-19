العرج : التقاعد لدينا فيه مشكلة كبيرة لأسباب عدة ولا توجد أي نية للمساس برواتب الموظفين

صحيفة المرصد: طمأن وزير الخدمة المدنية خالد العرج الموظفين المتخوفين من المساس بمرتباتهم في ظل الظروف التقشفية التي تعيشها المملكة.

وأكد العرج في خلال استضافته في برنامج “الثامنة” مع وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، التي تُعرض عند الثامنة من مساء اليوم، أنه لا توجد أي نية للمساس برواتب الموظفين، مشيرًا إلى أنه في حال تحسُّن الأمور قد يُعاد النظر في بعض البدلات التي شملتها القرارات الأخيرة؛ لإعادة صرفها وفق ضوابط لمستحقيها”.

ووفقاً لموقع”سبق”أوضح العرج أنه تمت مراجعة 156 بدلاً ومكافأة، وتم إلغاء 21 بدلاً ومكافأة، كما تم تخفيض وإضافة ضوابط لـ٢٥ بدلاً ومكافأة، فيما تم إيقاف 5 بدلات ومكافآت، جرى إيقافها لحين إعادة دراسة ضوابط صرفها. مشددًا على أنه سيتم إعادة صرفها لمستحقيها الفعليين.

وقال: “المعتمد لبدل الإرهاب ملياران، وما يتم صرفه أضعاف الأضعاف؛ لذلك ستتم مراجعة ضوابط الصرف للمستحقين، وإعادة صرفها لمستحقيها الفعليين”.

ولفت إلي أن هناك أكثر من مليون شخص مسجل في نظام جدارة، بينهم 210 آلاف موظف في القطاع الخاص، ويرغبون في العمل في القطاع الحكومي بحثًا عن الأمان، حتى لو كانت الرواتب أقل مما يتقاضونه حاليًا في أعمالهم في القطاع الخاص.

وتطرق العرج إلى موضوع التقاعد قائلاً: “التقاعد لدينا فيه مشكلة كبيرة لأسباب عدة، منها العمر التقاعدي بالسعودية قصير؛ إذ يتقاعد الموظف المدني عند ٥٩ سنة، والعسكري عند ٤٥ سنة، كما يُصرف الراتب التقاعدي على آخر مربوط، وهذه مشكلة. وأيضًا المستقطع من الموظف والحكومة غير مرتفع”.

وتابع: “صندوق التقاعد العسكري يدخل في مشاكل حاليًا، ويمكن بعد ثلاث سنوات أن (يصفر)، ولكن الحكومة داعمة. أيضًا في هذه السنة يعاني صندوق التقاعد المدني، وبعد ٢٠ سنة سيكون هناك عجز”.