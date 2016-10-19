العرج : التقاعد لدينا فيه مشكلة كبيرة لأسباب عدة ولا توجد أي نية للمساس برواتب الموظفين

صحيفة المرصد: طمأن وزير الخدمة المدنية خالد العرج الموظفين المتخوفين من المساس بمرتباتهم في ظل الظروف التقشفية التي تعيشها المملكة.
وأكد العرج في خلال استضافته في برنامج “الثامنة” مع وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، التي تُعرض عند الثامنة من مساء اليوم، أنه لا توجد أي نية للمساس برواتب الموظفين، مشيرًا إلى أنه في حال تحسُّن الأمور قد يُعاد النظر في بعض البدلات التي شملتها القرارات الأخيرة؛ لإعادة صرفها وفق ضوابط لمستحقيها”.
ووفقاً لموقع”سبق”أوضح العرج أنه تمت مراجعة 156 بدلاً ومكافأة، وتم إلغاء 21 بدلاً ومكافأة، كما تم تخفيض وإضافة ضوابط لـ٢٥ بدلاً ومكافأة، فيما تم إيقاف 5 بدلات ومكافآت، جرى إيقافها لحين إعادة دراسة ضوابط صرفها. مشددًا على أنه سيتم إعادة صرفها لمستحقيها الفعليين.
وقال: “المعتمد لبدل الإرهاب ملياران، وما يتم صرفه أضعاف الأضعاف؛ لذلك ستتم مراجعة ضوابط الصرف للمستحقين، وإعادة صرفها لمستحقيها الفعليين”.
ولفت إلي أن هناك أكثر من مليون شخص مسجل في نظام جدارة، بينهم 210 آلاف موظف في القطاع الخاص، ويرغبون في العمل في القطاع الحكومي بحثًا عن الأمان، حتى لو كانت الرواتب أقل مما يتقاضونه حاليًا في أعمالهم في القطاع الخاص.
وتطرق العرج إلى موضوع التقاعد قائلاً: “التقاعد لدينا فيه مشكلة كبيرة لأسباب عدة، منها العمر التقاعدي بالسعودية قصير؛ إذ يتقاعد الموظف المدني عند ٥٩ سنة، والعسكري عند ٤٥ سنة، كما يُصرف الراتب التقاعدي على آخر مربوط، وهذه مشكلة. وأيضًا المستقطع من الموظف والحكومة غير مرتفع”.
وتابع: “صندوق التقاعد العسكري يدخل في مشاكل حاليًا، ويمكن بعد ثلاث سنوات أن (يصفر)، ولكن الحكومة داعمة. أيضًا في هذه السنة يعاني صندوق التقاعد المدني، وبعد ٢٠ سنة سيكون هناك عجز”.
تعليقات ( 13 )
محب الملك سلماناسمعو انا متقاعد بيت ما عندي وحالتي زفت لاحد يقرب راتبي نهائي هو اصلا طفسه طفسه تفهمون قال ايش عندي اشكاليه في التقاعد
علي العمريالله. يستر. البتروال ٥٢. وان شالله. يجي. الخير.
موت قاعدعجز !!!! أربعين عام تستثمر ٩٪ من الراتب ، ولاأستفيد من ذلك الإستثمار وتقول عجز .
منصورطيب اللاعبين والمحترفين ليه ياخذونالملايين وعلى ايه
منصورطيب اللاعبين والمحترفين ليه ياخذونالملايين وعلى ايه جلدمنفوخ ويلحقونه عيالين كماقيل مثال السومة وغيره من الاجانب خلصوفلاوسناولاافلحوبشيئ
مستشاركالتقاعد للمدني 59 معقول وكذلك التقاعد المبكر 20 سنه للاسف وزير الخدمه نسى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان إعمار امتي مابين الستين والسبعين
منصورطيب ليه الحكومةماتعطي شيكات ذهبية لمن ارادان يتقاعدمبكراومدةخدمته لاتقل عن عشرين سنةويصفي حقوقه عندالدولةمن تقاعدوخلافه فسوف يكون هناك فيه وفرةللحكومة
ابو سليمانالله يعزنابالدِّين والأمن وألمان ويحفظ البلد والمليك والولد كلنا فدى وما سار الا مافيه خير والترشيدله محاسن على الناس ولو كان مؤلم لتحفظ النعم
عاشق سرابليش تعطونه من جيبكم استقطاع من راتبه الشهري . ولين مات وماعنده عيال ولا زوجه تاخذون حلاله بعد ؟
مرصداوي قديمهههههه أجل اللي صار وشو تلعب معنا مثلاً !! البدلات توازي ثلاثة أرباع الراتب وطارت ...لكن ما نقول إلا الله يزينها من عنده ويحفظ بلادنا من كل سوء
سلماندام انو نفى يعني العكس والله يستر
دحوم1الحمدلله على نعمه الامن والامان ننام حنا واهلنا وبنتنا واولادنا وامهتنا واباءنا بخير الباقي فداء للميك والوطن الله يحفظ بلادنا قبله المسلمين
دعبادياري عدم زيادة سن التقاعد لن واحد عمره ٦٥ سنه يعمل قد يتسبب باخطاء قاتله لكن ممكن اللي يتقاعد وراتبه مرتفع ينقص من راتبه اذا كان كمثال ٢٠ الف