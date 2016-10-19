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وزير المالية يكسر صمته ويتحدث عن سياسة الحكومة الجديدة-فيديو

19 أكتوبر, 2016 , 13:14 م
وزير المالية يكسر صمته ويتحدث عن سياسة الحكومة الجديدة-فيديو
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صحيفة المرصد:يظهر وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، اليوم في الثامنة مساء، للحديث عن مستقبل الوطن والمواطنين؛ وللكشف عن تفسيرات الأنظمة الجديدة التي انتهجتها الحكومة السعودية توافقًا مع انخفاض البترول، والرغبة في تقويم الاقتصاد الغارق حتى أذنيه في مصروفات فائضة منذ طفرة البترول منتصف التسعينيات حتى وقتنا الحاضر.

ووفقاً لموقع”سبق”أوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف قائلاً: “الدولة داعمة للصندوقَيْن العسكري والمدني، ولا بد أن نوضح أن الدولة ضامنة حتى لو لم يكن هناك دخل كافٍ؛ فالدولة ملتزمة بالسداد، والمبالغ تُدفع دوريًّا، وليس شهريًّا”.

وتطرق العساف للإعانات بقوله: “معروف عالميًّا أنه إذا كان هناك إعانة عامة يستفيد منها الغني أكثر من الفقير؛ لذلك هناك رغبة في التعامل مع هذه الإعانات”.

وعن تغيير مواعيد صرف الرواتب قال العساف: “تم التغيير لكي يتم الصرف وفقًا للبروج؛ لكي تتوافق مع الميزانية، ويتم صرفها بداية من الميزانية إلى نهايتها، بخلاف ما كان يحدث سابقًا؛ إذ كانت تصرف كل نفقات الميزانية وفقًا للسنة المالية بخلاف الرواتب؛ ولذلك أُقِرَّ تحويلها للصرف؛ لكي تتوافق مع السنة المالية”.



تعليقات ( 20 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 20
    19 أكتوبر, 2016 , 15:01 م

    ابوالحمزة

    اتمنى من الحكومة النظر في موضوع المنح الدراسية الداخلية لأن اولياء الأمور متورطين حاباً ووزير التعليم طلب من الجامعات الأهلية أن تأخذ الرسوم من الطلبة
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  2. 19
    19 أكتوبر, 2016 , 14:59 م

    زائر

    طيب مو مشكله انحدار الرواتب : فكونا من المرور وامن الطرق وساهر لمن افتح جيبي القسائم تدبل وماعندي استطاعه اسدد وادفع اجار البيت ٣٠ ريال فقط بجيبي
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  3. 18
    19 أكتوبر, 2016 , 14:54 م

    المساااافر

    اللهم ادم علينا الامن والامان وان شاءلله ازمه وتعدي
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  4. 17
    19 أكتوبر, 2016 , 14:48 م

    منصور

    الله يديم النعم عليناويحفظهامن الزوال
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  5. 16
    19 أكتوبر, 2016 , 14:16 م

    المحقق كوسة

    هذا الوزير ملك المالية السعودية حفظه الله .
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  6. 15
    19 أكتوبر, 2016 , 14:06 م

    الله يسمعنا خير ...
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  7. 14
    19 أكتوبر, 2016 , 14:01 م

    ع . الحربي

    مخالف
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  8. 13
    19 أكتوبر, 2016 , 13:46 م

    ابو فرج البحتري

    اللهم ادم علينا الأمن والآمان والإيمان وأحفظ بلدنا وولاة إمرنا من حسد الحساد وشر الأشرار وكيد الفجار
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  9. 12
    19 أكتوبر, 2016 , 13:46 م

    مسمار

    الزمو البنوك ان يكون لها دور تساهم كدعم للجهات التي تتحملها الدوله لوحدها كالضمان وحافز مثلا يجب ان يكون للبنوك دور مجتمعي غير دورها في شفط المواطن
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  10. 11
    19 أكتوبر, 2016 , 13:45 م

    الجنوبي

    اللهم ادم علينا الأمن والآمان والإيمان وأحفظ بلدنا وولاة إمرنا من حسد الحساد وشر الأشرار وكيد الفجار
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  11. 10
    19 أكتوبر, 2016 , 13:44 م

    الحوت القاحش

    اللهم ادم علينا الأمن والآمان والإيمان وأحفظ بلدنا وولاة إمرنا من حسد الحساد وشر الأشرار وكيد الفجار
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  12. 9
    19 أكتوبر, 2016 , 13:37 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    الحمدلله نعيش بخير وبنعمة أمن وأمان 💕💚💕
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  13. 8
    19 أكتوبر, 2016 , 13:35 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    الله يحفظ وطنا وخيراته ويكفينا شر كل عدو وكل حاسد آمين
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  14. 7
    19 أكتوبر, 2016 , 13:25 م
    عدد التعليقات:148

    Xx5halidxX

    *****************
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  15. 6
    19 أكتوبر, 2016 , 13:23 م

    رحيمي

    معروف عالميًّا أنه إذا كان هناك إعانة عامة يستفيد منها الغني أكثر من الفقير؛ لذلك هناك رغبة في التعامل مع هذه الإعانات”. أحد يفهمني هذه الجملة
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  16. 5
    19 أكتوبر, 2016 , 13:23 م

    كيف

    فرض ضرائب على الاغنياء والشركات والمؤسسات ؛ فرض ضرائب على الاموال المحوله من الاجانب ؛ دعم السياحة والصناعة والاختراع
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  17. 4
    19 أكتوبر, 2016 , 13:22 م

    مثقف

    ******************
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  18. 3
    19 أكتوبر, 2016 , 13:22 م

    حلم

    بروج ههههه تضحك على مين الله يهديك يعني الراتب اللي سنستلمه راتب محرم ولا اكتوبر ولا العقرب جاوب يامعالي الوزير
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  19. 2
    19 أكتوبر, 2016 , 13:19 م

    محب مرصد

    اش كسر ياراعي الموضوع اشوف عادي ماقال شي
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  20. 1
    19 أكتوبر, 2016 , 13:17 م

    مرجوج

    قل قسم ....
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