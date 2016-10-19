وزير المالية يكسر صمته ويتحدث عن سياسة الحكومة الجديدة-فيديو

صحيفة المرصد:يظهر وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، اليوم في الثامنة مساء، للحديث عن مستقبل الوطن والمواطنين؛ وللكشف عن تفسيرات الأنظمة الجديدة التي انتهجتها الحكومة السعودية توافقًا مع انخفاض البترول، والرغبة في تقويم الاقتصاد الغارق حتى أذنيه في مصروفات فائضة منذ طفرة البترول منتصف التسعينيات حتى وقتنا الحاضر.
ووفقاً لموقع”سبق”أوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف قائلاً: “الدولة داعمة للصندوقَيْن العسكري والمدني، ولا بد أن نوضح أن الدولة ضامنة حتى لو لم يكن هناك دخل كافٍ؛ فالدولة ملتزمة بالسداد، والمبالغ تُدفع دوريًّا، وليس شهريًّا”.
وتطرق العساف للإعانات بقوله: “معروف عالميًّا أنه إذا كان هناك إعانة عامة يستفيد منها الغني أكثر من الفقير؛ لذلك هناك رغبة في التعامل مع هذه الإعانات”.
وعن تغيير مواعيد صرف الرواتب قال العساف: “تم التغيير لكي يتم الصرف وفقًا للبروج؛ لكي تتوافق مع الميزانية، ويتم صرفها بداية من الميزانية إلى نهايتها، بخلاف ما كان يحدث سابقًا؛ إذ كانت تصرف كل نفقات الميزانية وفقًا للسنة المالية بخلاف الرواتب؛ ولذلك أُقِرَّ تحويلها للصرف؛ لكي تتوافق مع السنة المالية”.
تعليقات ( 20 )
ابوالحمزةاتمنى من الحكومة النظر في موضوع المنح الدراسية الداخلية لأن اولياء الأمور متورطين حاباً ووزير التعليم طلب من الجامعات الأهلية أن تأخذ الرسوم من الطلبة
زائرطيب مو مشكله انحدار الرواتب : فكونا من المرور وامن الطرق وساهر لمن افتح جيبي القسائم تدبل وماعندي استطاعه اسدد وادفع اجار البيت ٣٠ ريال فقط بجيبي
المساااافراللهم ادم علينا الامن والامان وان شاءلله ازمه وتعدي
منصورالله يديم النعم عليناويحفظهامن الزوال
المحقق كوسةهذا الوزير ملك المالية السعودية حفظه الله .
ع . الحربيمخالف
ابو فرج البحترياللهم ادم علينا الأمن والآمان والإيمان وأحفظ بلدنا وولاة إمرنا من حسد الحساد وشر الأشرار وكيد الفجار
مسمارالزمو البنوك ان يكون لها دور تساهم كدعم للجهات التي تتحملها الدوله لوحدها كالضمان وحافز مثلا يجب ان يكون للبنوك دور مجتمعي غير دورها في شفط المواطن
الجنوبياللهم ادم علينا الأمن والآمان والإيمان وأحفظ بلدنا وولاة إمرنا من حسد الحساد وشر الأشرار وكيد الفجار
الحوت القاحشاللهم ادم علينا الأمن والآمان والإيمان وأحفظ بلدنا وولاة إمرنا من حسد الحساد وشر الأشرار وكيد الفجار
↩🌟ريما Rima 🌟↩الحمدلله نعيش بخير وبنعمة أمن وأمان 💕💚💕
↩🌟ريما Rima 🌟↩الله يحفظ وطنا وخيراته ويكفينا شر كل عدو وكل حاسد آمين
عدد التعليقات:148
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رحيميمعروف عالميًّا أنه إذا كان هناك إعانة عامة يستفيد منها الغني أكثر من الفقير؛ لذلك هناك رغبة في التعامل مع هذه الإعانات”. أحد يفهمني هذه الجملة
كيففرض ضرائب على الاغنياء والشركات والمؤسسات ؛ فرض ضرائب على الاموال المحوله من الاجانب ؛ دعم السياحة والصناعة والاختراع
مثقف******************
حلمبروج ههههه تضحك على مين الله يهديك يعني الراتب اللي سنستلمه راتب محرم ولا اكتوبر ولا العقرب جاوب يامعالي الوزير
محب مرصداش كسر ياراعي الموضوع اشوف عادي ماقال شي
مرجوجقل قسم ....