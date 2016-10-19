وزير المالية يكسر صمته ويتحدث عن سياسة الحكومة الجديدة-فيديو

صحيفة المرصد:يظهر وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، اليوم في الثامنة مساء، للحديث عن مستقبل الوطن والمواطنين؛ وللكشف عن تفسيرات الأنظمة الجديدة التي انتهجتها الحكومة السعودية توافقًا مع انخفاض البترول، والرغبة في تقويم الاقتصاد الغارق حتى أذنيه في مصروفات فائضة منذ طفرة البترول منتصف التسعينيات حتى وقتنا الحاضر.

ووفقاً لموقع”سبق”أوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف قائلاً: “الدولة داعمة للصندوقَيْن العسكري والمدني، ولا بد أن نوضح أن الدولة ضامنة حتى لو لم يكن هناك دخل كافٍ؛ فالدولة ملتزمة بالسداد، والمبالغ تُدفع دوريًّا، وليس شهريًّا”.

وتطرق العساف للإعانات بقوله: “معروف عالميًّا أنه إذا كان هناك إعانة عامة يستفيد منها الغني أكثر من الفقير؛ لذلك هناك رغبة في التعامل مع هذه الإعانات”.

وعن تغيير مواعيد صرف الرواتب قال العساف: “تم التغيير لكي يتم الصرف وفقًا للبروج؛ لكي تتوافق مع الميزانية، ويتم صرفها بداية من الميزانية إلى نهايتها، بخلاف ما كان يحدث سابقًا؛ إذ كانت تصرف كل نفقات الميزانية وفقًا للسنة المالية بخلاف الرواتب؛ ولذلك أُقِرَّ تحويلها للصرف؛ لكي تتوافق مع السنة المالية”.

