رفع الحظر عن سفر فرنسية مسلمة للسعودية …بدعوى أنها وقعت في حبائل «جهاديين»

صحيفة المرصد-رويترز: ربحت فتاة فرنسية عمرها 19 عاماً دعوى أمس أمام محكمة قضت بإلغاء أمر يحظر سفرها بسبب معتقداتها «السلفية». وكانت الفتاة نشأت في أسرة كاثوليكية، لكنها اعتنقت الإسلام قبل عامين. وقررت السفر للسعودية لإكمال دراستها. لكن والدتها سارعت لإبلاغ السلطات، بدعوى أن ابنتها وقعت في حبائل «جهاديين» قاموا بتجنيدها. واعتبر السلفيون الذين يقدر عددهم في فرنسا بـ 15 ألفاً قرار المحكمة انتصاراً لهم، إذ يجأرون بالشكوى من اعتبارهم «جهاديين»، على رغم كونهم لا يحبون العنف. وقالت الفتاة للمحكمة قبل أسبوعين: «أنا «سلفية»، لكني لست «داعشية». هناك فرق كبير». وخلصت المحكمة أمس إلى أن الفتاة مثابرة على تأدية شعائرها، وذلك ليس كافياً للقول إنها وثيقة الصلة بالإرهاب.
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تعليقات ( 8 )
مفقوداو انها قبيحة, ففضلت السفر لكي تداري قبحها مثل الكثير
himaالسفر لاكمال دراستها عندنا,,,الله يستر.
فهد العرمانيعلومها الدين الاسلامي الصحيح بدون خرافات كهرافات الشيعة والصوفيه والاباضية و غيرها
أبو بنيانالله يثبتها
منصوراهم شيئ لاتقع في حبائل الروافض الداعشيين واذناب المجوس
منصورالله يحفظهاويبعدعنهاالفتن ماظهرمنهاومابطن
كيفتشويه الاسلام في اوروبا وامريكا اعلامياً يقف خلفها صعاليك اسرائليين ارهابيين ؛ على الحومات والشعوب أن يكونوا يداً واحده في كشف هذا الارهاب اليهودي
مفقوديابنت الحلال خليك في فرنسا, وش لك بوجع الراس , خليك ولية نفسك, خليك في حريتك, سوقي سيارتك, صدقيني انك في جنة, وستندمين كثيرا