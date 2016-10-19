إمام مسجد يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل تنفيذ القصاص في”تركي بن سعود”

صحيفة المرصد:كشف إمام وخطيب جامع الصفاء في الرياض، الدكتور محمد المصلوخي تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وبعد تنفيذ القصاص من “تركي بن سعود بن تركي بن سعود الكبير”، قاتل “عادل بن سلمان بن عبدالكريم المحيميد”.
ووفقاً لموقع”تواصل”نشر المصلوخي على حسابه الخاص “بتويتر”، “أمس الثلاثاء “أنه تم الطلب من ذوي القاتل تركي بن سعود بتوديعه الوداع الأخير في سجنه في مشهد مؤثر، ولم يُسمع أو تشاهد إلا عبارات الحزن والحسرة ودموع الألم ونزيف جرح الفراق استمر لما يقارب 4 ساعات”.
وأضاف، “بعد ذلك قام “تركي” بصلاة الليل وقراءة القرآن ثم بعد صلاة الفجر أخذه السجان الساعة السابعة صباحا، وتمت كتابة وصيته التي لم يستطع أن يكتبها بيده، وبعد ذلك اغتسل رحمه الله ثم تم نقله إلى الصفاة الساعة 11صباحا”.
وتابع، “عائلة المقتول عادل المحيميد تمّ التحفظ عليهم في منزلهم قبل القصاص بـ 24 ساعة، وقد قاموا بإغلاق جميع هواتفهم، وعند حضور الجاني لساحة القصاص وأسرة المقتول تدخل عدد من كبار أسرة المحيميد وذوي الجاه للشفاعة لكن دون جدوى”.
وأوضح أنه “بعد صلاة الظهر قام الأمير فيصل بن بندر بالشفاعة لدى والد عادل المحيميد بالتنازل عن القصاص، لكنه أصر على تنفيذه، وبعد صلاة العصر مباشرة ٤:١٣م حضر السياف وتم تنفيذ القصاص بحضور والد عادل الذي لم يظهر عليه بعد التنفيذ أي تعابير، بينما والد الجاني دخل في نوبة بكاء شديدة لحظة قصاصه وسط تأثر الحضور وغادرت أسرة المحيميد المكان وسط حراسات مشددة”.
وأشار إلى أنه “عُرض على والد عادل المحيميد أموال الدنيا وطالب بتنفيذ القصاص؛ لأن شرع الله لا يفرق بين تاجر وفقير أو أمير ومواطن”.
تعليقات ( 30 )
العنزيبداء المسلسل المكسيكي
قال تعالى( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) الآية
عدد التعليقات:2194
توووووونسيةان لله وأن إليه راجعون ما أقسى قلب والد المقتول لو شفعت له كان ربح في الدنيا والآخرة ما فيه أعظم من عتق رقبة لكن أمر الله قضى ولاحول ولاقوة إلا بالله
الـقيـ♛ـصرالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف بأن الغضب هو اساس المصائب وسبب العداوات ومصدر للندم ولذلك حذر المسلمين منه لأنه يوقع الأنسان الذي يغضب بالمهالك
الشريفالأمير ما كان يقصد يقتل خويه "يعني قتل بالخطأ" كيف يحكم عليه بالقصاص. واهل القتيل كان الأفضل لهم أن يعفو عنه لأنه لم قصد قتله.
خليجيانا لله وانا آلية راجعون الله يرحم امواتنا وأموات المسلمين احرصون ياناس على متابعة ابنائكم واحفظوهم عن التجمعات والاستراحات والبر اوتجمعات الشلل
معيضاقامة الحد كفارة بإذن الله ورحمهما الله جميعا وعوض الله اهلهما خيرآ منهما
ودي أصدق بس قوويهشرع الله على الكل مسؤول أو غير مسؤول نعم العدل والمساواه من ملك عادل
محد قال لياعطيتو الموضوع اكبر من حجمه .. ترا عادي قاتل لابد يقتل كان من كان .. الدنيا ليست فوضى وعيال الناس مو لعبه تحياتي لاسرة المحيميد والله يرحمهم جميعآ ..
ساري الليلحق ان الله لايستحي من الحق والعفو عند المقدره
زائرالله يرحمه ويصبر أهله .
محب الهيئةشرع الله بجب ان يطبق على الجميع مهما كان الطرف المخالف لا فرق بين امير او فقير ((أيها الناس إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب))
سامررحم الله القاتل والمقتول
سعدرحمة الله عليهم وصبر الله اهلهم الله يهدي الشباب لو يعلمو كم من الألم سوف يعانون اهلهم من بعض التصرفات التي يمكن تفاديها ولكن لا حول ولا قوة الابالله
الـقيـ♛ـصرعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : " أوصني " ، قال : ( لا تغضب ) ، فردّد ، قال : ( لا تغضب ) رواه البخاري .
داعس المطاياالله يجعلها كفاره ويغفر له
أبو بنيانلاحول ولا قوة الا بالله
خالد الشريفلا حول ولا قوة الا بالله الله يرحم القاتل والمقتول والله اني تأثرت جدا سؤال هل هناك بلد ينفذ فيها حكم كهذا ؟ غير المملكة العربية السعودية بلد العدل
فنزوليبلا شك يوجد قصص ماقبل القصاص لم ولن تروى
شيخ قبيلهلا تكبرون الموضوع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو أن فاطمه سرقت لقطعت يدها حاشاها السرق بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قفلوا الموضوع:::/
منصورلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا
رحيميرحم الله القاتل والمقتول
عدد التعليقات:8759
اللامي10{ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الألْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتّقُونَ }
شيخ قبيلهتم قصاص أكثر من ألف شخص قبل هذا التاريخ وجميعهم بشر ولا فرق بينهم ***
ديني الإسلامالله سبحانه وتعالى له حكمه لا يعلمها إلا هو سبحانه , في هذا التدبير ووصول الأمور إلى ماوصلت إليه وهو رفض ولي الدم للشفاعات والأموال الطائله !! سبحانه
يوسفالله يرحمهم ***
❤️ محب صدام حسين ❤️لا حول ولا قوة الا بالله ، الله يرحم القاتل والمقتول ، الله يسكنهما الجنة