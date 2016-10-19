بالفيديو:مواطن يوثق خروج أصابع يد من شنطة سيارة.. والشرطة تحقق

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غريب وثقه أحد المواطنين أثناء الوقوف في أشارة مرور حيث يظهر بالمقطع سيارة تقف امامه في الإشارة ولكن الغريب خروج أصابع يد من شنطة السيارة وظلت تتحرك فترة ثم اختفت, مما أثار دهشة السائق.وعلى الفور تفاعلت شرطة الخرج واستدعت مالك السيارة حتى تحقق معه فى الواقعة.