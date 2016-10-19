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بالفيديو:مواطن يوثق خروج أصابع يد من شنطة سيارة.. والشرطة تحقق

19 أكتوبر, 2016 , 14:57 م
بالفيديو:مواطن يوثق خروج أصابع يد من شنطة سيارة.. والشرطة تحقق
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صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غريب وثقه أحد المواطنين أثناء الوقوف في أشارة مرور حيث يظهر بالمقطع سيارة تقف امامه في الإشارة ولكن الغريب خروج أصابع يد من شنطة السيارة وظلت تتحرك فترة ثم اختفت, مما أثار دهشة السائق.وعلى الفور تفاعلت شرطة الخرج واستدعت مالك السيارة حتى تحقق معه فى الواقعة.



تعليقات ( 6 )

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  1. 6
    19 أكتوبر, 2016 , 15:12 م

    مانع القحطاني

    غريبه
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  2. 5
    19 أكتوبر, 2016 , 15:10 م

    مفقود

    يا اخ منصف, لو ذهب ليبلغ لن يصدقه احد لانه غير ملتحي
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  3. 4
    19 أكتوبر, 2016 , 15:06 م
    عدد التعليقات:10869

    إنسان منصف

    طيب ليش ما بلغت الدوريات الأمنيه,,,لأن السكوت ,,,على أي جريمه,,,,جريمه
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  4. 3
    19 أكتوبر, 2016 , 15:05 م

    الزمن

    الايام ستظهر ما كنت جاهلا
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  5. 2
    19 أكتوبر, 2016 , 15:05 م

    مفقود

    قد تكون زوجته او ابنته, فولايته عليها تجعله يفعل مايشاء بها, لك الله "يا أخية"
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  6. 1
    19 أكتوبر, 2016 , 15:02 م

    hima

    كل شي وارد ومتوقع.
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