بالفيديو:مواطن يوثق خروج أصابع يد من شنطة سيارة.. والشرطة تحقق

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غريب وثقه أحد المواطنين أثناء الوقوف في أشارة مرور حيث يظهر بالمقطع سيارة تقف امامه في الإشارة ولكن الغريب خروج أصابع يد من شنطة السيارة وظلت تتحرك فترة ثم اختفت, مما أثار دهشة السائق.وعلى الفور تفاعلت شرطة الخرج واستدعت مالك السيارة حتى تحقق معه فى الواقعة.
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تعليقات ( 6 )
مانع القحطانيغريبه
مفقوديا اخ منصف, لو ذهب ليبلغ لن يصدقه احد لانه غير ملتحي
عدد التعليقات:10869
إنسان منصفطيب ليش ما بلغت الدوريات الأمنيه,,,لأن السكوت ,,,على أي جريمه,,,,جريمه
الزمنالايام ستظهر ما كنت جاهلا
مفقودقد تكون زوجته او ابنته, فولايته عليها تجعله يفعل مايشاء بها, لك الله "يا أخية"
himaكل شي وارد ومتوقع.