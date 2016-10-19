ماذا قال الشريان بعد تسريب مقاطع من لقائه مع الوزراء في برنامج الثامنة .. و “إم بي سي” تفتح تحقيقاً عاجلاً

صحيفة المرصد :فتحت مجموعة mbc تحقيقاً موسعاً منذ البارحة بحثاً عن الأشخاص الذين قاموا بتسريب مقاطع تضم أسئلة مفصلية في الحلقة التي من المنتظر بثها هذا المساء على برنامج “الثامنة مع داوود” حين يستضيف مقدمها داوود الشريان وزير المالية إبراهيم العساف، ووزير الخدمة المدنية خالد العرج، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري.

ووفقا لموقع سبق قال داوود الشريان في أثناء ظهوره على برنامج الرابعة على قناة العربية: أنت اليوم في العالم الرقمي لا تستطيع أن تضبط مسألة التهريب لأنها اختراقات للأجهزة، وأصبحت سهلة على ناس عاديين، فما بالك إذا كانوا متخصصين.

وتابع: التسريب بالتأكيد مزعج، وليست المرة الأولى التي تتعرض فيها mbc للتسريب، فقد تم تسريب مقاطع لمسلسلات وبرامج مهمة قبل هذا، ونحن في البداية انزعجنا، والآن القضية تم إخضاعها للتحقيق، والجهات المعنية تقوم الآن بالتحقيق في لحظة دخول المقاطع على الواتساب البارحة.

وأضاف “الشريان”، عادة نكتشف ولا نعلن، والتسريب بالمحصلة كان “برومو”، وحتى إدارة البروموهات في إم بي سي، عظيمة ولا تفكر بذلك الذي تحول لترويج هائل للبرنامج، ولا شك أن تسريب حوار بمثل هذه الأهمية لا يسرنا.

وحول تسجيل الحلقة أرجع تسجيلها لسببين قائلا: “بعد لقاءاتي بالوزارة اكتشفت أن لدى كما هائلا من الموضوعات من الصعب ضبطها بوقت، مشيرا إلى أنه على غير المعتاد في البرنامج سجل 65 دقيقة، وثانيا أنني وجدت صعوبة في التنسيق بين الوزراء وكانت الفرصة مناسبة يوم السبت الماضي مساء لتسجيلها معهم حيث سمح بها وقتهم والتزاماتهم.

وأضاف أن هدفي من الحوار توضيح القرارات التي اتخذتها الحكومة لأنه كان فيه صمت طويل بعد صدورها ورأيت كإعلامي أنه من الخطأ استمرار ذلك الصمت! مشيرا إلى أن الوزراء كانوا متجاوبين ومنفتحين على كل الأسئلة التي طرحها وشفافين جدا. لافتا بأن إجابات وزير الخدمة المدنية كانت صادمة ومنها قوله إن الموظف الحكومي إنتاجه ساعة فقط! مؤكدا أن لقاءه الذي سيعرض الليلة حفل بجرأة غير مسبوقة.