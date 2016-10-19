“الكلباني” يعلّق على تصريحات الوزير خالد العرج

صحيفة المرصد: علّق الداعية، الشيخ عادل الكلباني، على تصريحات وزير الخدمة المدنية، خالد العرج خلال حديثه المسرب لبرنامج “الثامنة” على فضائية “إم بي سي”.
وأطلق نشطاء هاشتاق تحت عنوان #ساعة_واحدة_انتاجية_الموظف_الحكومي، والذي أصبح من أكثر الهاشتاقات تداولا في المملكة حتى الوقت الحالي، وذلك تفاعلاً منهم مع تصريحات العرج التي قال فيها: “انتاجية الموظف لا تتجاوز ساعة بناءً على دراسة ذكرتها وزارة الإقتصاد والتخطيط”، وأصرّ على ذلك عندما سأله المقدم داوود الشريان.
وقال الكلباني في تغريدة له على حسابه في “تويتر” تعليقاً على تصريحات العرج: “يعني إنتاجية الوزير 5 دقايق”، مشاركاً في هاشتاق “ساعة واحدة انتاجية الموظف الحكومي”.
كما أعاد الكلباني نشر تغريدة لحساب (مبارك بن زعير) كُتب فيها: “في سياق حالة “التقشف” يجب أن يلتزم المسؤول بالتقشف “الحاد” في التصريحات المستفزة والمبنية على سواليف و “هقاوي”.
وأحدثت تصريحات العرج جدلا واسعا ووجدت استنكاراً في مواقع التواصل الاجتماعي وطالبوا الوزير بنشر الدراسة لإثبات ضعف انتاجية الموظف الحكومي ومن ثم رفع كفاءته ووضع حلول من شأنها دعم الموظف وصرف حقوقه قبل معاقبته أو التنقيص من إنتاجيته.
يعني إنتاجية الوزير ٥ دقايق #انتاجيه_الموظف_ساعه_فقط
— عادل الكلباني (@abuabdelelah) October 19, 2016
تعليقات ( 46 )
عبد ربه منصور هاديأين العدل في مثل هذا التصريح ؟! أتحدى ان توجد دراسة "تشمل جميع شرائح وفئات الموظفين " تفضي إلى هذه النتيجة
عيداجلدهم ياشيخ بارك الله فيك ؟؟؟
بدرانتاجية ايش وخرابيط ايش في بعض الدوائر الحكومية لايوجد عمل وممكن الموظف يخلص العمل في نصف ساعة وباقي النهار يجلس مسلسل ومربوط في انتظار نهاية الدوام
ياسر11تلاوة لسورة البقرة بصوت الكلباني اخر الليل -هذا مااحبة بالشيخ عادل
بدوياذا كانت إنتاجية الموظف ساعة واحده ، هل اختار معاليك عينة من المناطق وزارها فجأة ودون ترتيب مسبق ، وتأكد من صحة هذا الإستنتاج من عدمه ؟!
الحربيالوزير ذكرها هذه النسبة بناً على درسة اجرتها وزارة الاقتصاد والتخطيط الوطني ؟اسألو عادل فقيه عن هذه الدراسه
(( حسبنا الله ونعم الوكيل ))يوجد موظفين كثر يعملون ساعات بجهد.وتفاني_يفزعون ويعملون بأعمال ليست من مهام عملهم الاساسي وبالأخير يأتي من يقول عنهم أنهم يعملون ساعة واحدة فقط !! ؟؟
سعدرغم ان فيه فيه تسيب من بعض الموظفين الا انه اجحاف للبقيه بأن عملهم ساعة واحدة باليوم والكلام يصدر من شخص المفروض ان لديه حلول لا سواليف
حسبنا الله ونعم الوكيلمن عمم وقال انتاجية الموظف ساعه واحده فهي في ذمته ولن نسامحه بهذا الافتراء
خلدونالكلباني لو خلاه في مجاله كان اجمل له واحسن كحسن صوته العذب ولاكن ذهب هنا وهناك بحثا عن الشهره ... اللهم لاتجعلنا منمن يقراء القران لا يتجاوز حناجرنا
عدد التعليقات:137
شقردي بطرانيجب عدم التعميم هناك موظفون حتى الأعياد على راس العمل واحيانا بالمساء يتواجدون لانجاز أعمالهم المؤكلة لهم .
عبد ربه منصور هاديلماذا لا يقدم الوزير اقتراحا بتقليص ساعات الدوام لساعة واحدة لتوفير الكهرباءوالماء ولتفادي هدر وقت المواطن بلافائدة؟؟
راي الناسماتم خصمه من الوزير يعتبر فوق حاجته المعيشيه بينما الموضف العادي عكس ذلك
ههههخخخلو امريكا تخفض البترول 5 دولار اتوقع الموظف حسب الدراسة الاعرجية يعمل نصف دقيقة
انتو مساكين على بالكم احد يدري عنكم انتو وهشتاقكمألعالم تبني وتصنع وتزرع وأنتو جالسين كل شوي طالعين بهشتاق ، ياناس انتو مساكين لعلمكم الهشتاق مثل التغريدة في تويتر كله كلام في كلام .
الراي العامماذا نقول اذا عن دراسة تقاعد العسكريين في مجلس الشورى التي لها ما يقرب من خمس سنوات ولم نسمع عنها شي
كلمة حقالوزراء عايشين حياه مخمليه سكن وفلوس وسيارات ويأمر وينهي ولا هم حاسين ويش الموظفين يعانون فهم يجاهدون على شان يوفرون لقمة العيش لأولادهم
الريماعتقد الوزير بالغ شوي
من الذي اجرى الدراسةاكيد من الربع اللبنانيين والاجانب يا اخي خافوا الله في موظفين كرفون كرف وفيه عينه ولكن لا تعمم النسبة القليله على الكل ياللي قاعد تخترق قنبله
ارز 👊 نجدان شاءالله يجي بدل سكن
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهملاحول ولاقوة الابالله
REALITYضعف انتاجية الموظف واضحة مثل الشمس. اذهب الى اي دائرة حكومية و سترى التسيب و عدم احترام العمل الذي يؤدي بدوره لضعف الانتاجية
07ما ألومك جالس على الكرسي بغرفة مكيفة ولا انت حاس بالموظفين على كلامك اصبحت الدولة تصرف فلوس موظفين عالفاضي كل يرا الناس بعين طبعه
كلامي صحيحلو صرت وزير الخدمة المدنية راح استقيل من اول يوم لاني عارف اني راح اسير على عقلية من هم قبلي من الوزراء والافضل نستقدم وزير من الخارج
كلامي صحيحسنين مجمدين على مراتبنا من غير ترقية من وزير الى وزير ***
سن كولاكلامه منطقي
كلامي صحيحمخالف
كلامي صحيحاقول لو يستاجرون لنا وزراء من الخارج افضل ..
سوط الحقكلنا نشتكي من عدم تواجد غالبية الموظفين في مقار أعمالهم .و نزعل من كلام الوزير ما أعرف وش يعجبنا ؟ حقيقة مؤلمة .. وبالتالي نعاني مخرجات الموظفين ..
صبحيمخالف
الى سوط الحقاذا افترضنا كلامك صح فراتب الموظف متوسط 6 الاف بينما متوسط الخليجي 30 الف مع سكن يعني لك في ذمة الموظف 2 ساعتين بالضبط ليش تتسول زيادة
نايفمخالف للنشر
ارز 👊 نجدتصريح يقال في قناتنا السعودية قد أعلق عليه اما أم بي سي فلا تعني لي شي
ارز 👊 نجدمقاطع قناة ام بي سي ماشفت شي لاتصريح الوزير ولا غيره ولله الحمد
سوط الحقإنتاجية الموظف يصل الساعة ٩ ويتقهوى لين ١٠ ويحل مشاكل العالم لين ١١ والساعة ١٢ يطلع يجيب الولد أو البنت من المدرسة ويرجع أو لا .. الغالبية هكذا ..!!
الله اكبر كبيراالله يسعدك يالكلباني كلمه حق
ههههههمخالف للنشر
ارز 👊 نجدالتعليق بشيء مفيد وليس خلط الامور وانفصام
ارز 👊 نجدالتعليق بشيء مفيد وليس خلك الامور
اذكار الصباح والمساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
العقيلينعم فطه قصور بانتاجيه الموظف الحكومي ولكن ساعه اجحاف وهذا شيئ متعودين عليه من المسئولين ولكن السؤال هو ليه الانتاجيه ضعيفه.. لانهم يقلدون رؤسائهم
مثقفروح للمستشفيات وشوف كيف التمكيج والتميلح عند الممرضات كله من الفضاوه
فعلا الوزير محق فيما قالهلدينا اقل انتاجية على مستوى العالم بعد الصومال الموظف لدينا يكالب بحقوق وهو لم يؤد الأمانة في عمله فهو إما متسيب او غير مكترث او والعياذ بالله.
مثقففيه بعض الموظفين انتاجيته _10ساعات يوميا