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“الكلباني” يعلّق على تصريحات الوزير خالد العرج

19 أكتوبر, 2016 , 19:37 م
“الكلباني” يعلّق على تصريحات الوزير خالد العرج
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صحيفة المرصد: علّق الداعية، الشيخ عادل الكلباني، على تصريحات وزير الخدمة المدنية، خالد العرج خلال حديثه المسرب لبرنامج “الثامنة” على فضائية “إم بي سي”.

وأطلق نشطاء هاشتاق تحت عنوان #ساعة_واحدة_انتاجية_الموظف_الحكومي، والذي أصبح من أكثر الهاشتاقات تداولا في المملكة حتى الوقت الحالي، وذلك تفاعلاً منهم مع تصريحات العرج التي قال فيها: “انتاجية الموظف لا تتجاوز ساعة بناءً على دراسة ذكرتها وزارة الإقتصاد والتخطيط”، وأصرّ على ذلك عندما سأله المقدم داوود الشريان.

وقال الكلباني في تغريدة له على حسابه في “تويتر” تعليقاً على تصريحات العرج: “يعني إنتاجية الوزير 5 دقايق”، مشاركاً في هاشتاق “ساعة واحدة انتاجية الموظف الحكومي”.

كما أعاد الكلباني نشر تغريدة لحساب (مبارك بن زعير) كُتب فيها: “في سياق حالة “التقشف” يجب أن يلتزم المسؤول بالتقشف “الحاد” في التصريحات المستفزة والمبنية على سواليف و “هقاوي”.

وأحدثت تصريحات العرج جدلا واسعا ووجدت استنكاراً في مواقع التواصل الاجتماعي وطالبوا الوزير بنشر الدراسة لإثبات ضعف انتاجية الموظف الحكومي ومن ثم رفع كفاءته ووضع حلول من شأنها دعم الموظف وصرف حقوقه قبل معاقبته أو التنقيص من إنتاجيته.



تعليقات ( 46 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 46
    19 أكتوبر, 2016 , 21:00 م

    عبد ربه منصور هادي

    أين العدل في مثل هذا التصريح ؟! أتحدى ان توجد دراسة "تشمل جميع شرائح وفئات الموظفين " تفضي إلى هذه النتيجة
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  2. 45
    19 أكتوبر, 2016 , 20:59 م

    خافوا الله في قوت المواطن الموظف فأكثرهم يعمل بجد وإخلاص ساعات طويله
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  3. 44
    19 أكتوبر, 2016 , 20:59 م

    عيد

    اجلدهم ياشيخ بارك الله فيك ؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 43
    19 أكتوبر, 2016 , 20:58 م

    بدر

    انتاجية ايش وخرابيط ايش في بعض الدوائر الحكومية لايوجد عمل وممكن الموظف يخلص العمل في نصف ساعة وباقي النهار يجلس مسلسل ومربوط في انتظار نهاية الدوام
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  5. 42
    19 أكتوبر, 2016 , 20:49 م

    ياسر11

    تلاوة لسورة البقرة بصوت الكلباني اخر الليل -هذا مااحبة بالشيخ عادل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 41
    19 أكتوبر, 2016 , 20:47 م

    بدوي

    اذا كانت إنتاجية الموظف ساعة واحده ، هل اختار معاليك عينة من المناطق وزارها فجأة ودون ترتيب مسبق ، وتأكد من صحة هذا الإستنتاج من عدمه ؟!
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  7. 40
    19 أكتوبر, 2016 , 20:39 م

    الحربي

    الوزير ذكرها هذه النسبة بناً على درسة اجرتها وزارة الاقتصاد والتخطيط الوطني ؟اسألو عادل فقيه عن هذه الدراسه
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  8. 39
    19 أكتوبر, 2016 , 20:38 م

    (( حسبنا الله ونعم الوكيل ))

    يوجد موظفين كثر يعملون ساعات بجهد.وتفاني_يفزعون ويعملون بأعمال ليست من مهام عملهم الاساسي وبالأخير يأتي من يقول عنهم أنهم يعملون ساعة واحدة فقط !! ؟؟
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  9. 38
    19 أكتوبر, 2016 , 20:35 م

    سعد

    رغم ان فيه فيه تسيب من بعض الموظفين الا انه اجحاف للبقيه بأن عملهم ساعة واحدة باليوم والكلام يصدر من شخص المفروض ان لديه حلول لا سواليف
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  10. 37
    19 أكتوبر, 2016 , 20:33 م

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    من عمم وقال انتاجية الموظف ساعه واحده فهي في ذمته ولن نسامحه بهذا الافتراء
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  11. 36
    19 أكتوبر, 2016 , 20:30 م

    خلدون

    الكلباني لو خلاه في مجاله كان اجمل له واحسن كحسن صوته العذب ولاكن ذهب هنا وهناك بحثا عن الشهره ... اللهم لاتجعلنا منمن يقراء القران لا يتجاوز حناجرنا
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  12. 35
    19 أكتوبر, 2016 , 20:28 م
    عدد التعليقات:137

    شقردي بطران

    يجب عدم التعميم هناك موظفون حتى الأعياد على راس العمل واحيانا بالمساء يتواجدون لانجاز أعمالهم المؤكلة لهم .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 34
    19 أكتوبر, 2016 , 20:26 م

    عبد ربه منصور هادي

    لماذا لا يقدم الوزير اقتراحا بتقليص ساعات الدوام لساعة واحدة لتوفير الكهرباءوالماء ولتفادي هدر وقت المواطن بلافائدة؟؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  14. 33
    19 أكتوبر, 2016 , 20:26 م

    راي الناس

    ماتم خصمه من الوزير يعتبر فوق حاجته المعيشيه بينما الموضف العادي عكس ذلك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  15. 32
    19 أكتوبر, 2016 , 20:24 م

    ههههخخخ

    لو امريكا تخفض البترول 5 دولار اتوقع الموظف حسب الدراسة الاعرجية يعمل نصف دقيقة
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  16. 31
    19 أكتوبر, 2016 , 20:19 م

    انتو مساكين على بالكم احد يدري عنكم انتو وهشتاقكم

    ألعالم تبني وتصنع وتزرع وأنتو جالسين كل شوي طالعين بهشتاق ، ياناس انتو مساكين لعلمكم الهشتاق مثل التغريدة في تويتر كله كلام في كلام .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 30
    19 أكتوبر, 2016 , 20:17 م

    الراي العام

    ماذا نقول اذا عن دراسة تقاعد العسكريين في مجلس الشورى التي لها ما يقرب من خمس سنوات ولم نسمع عنها شي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 29
    19 أكتوبر, 2016 , 20:15 م

    كلمة حق

    الوزراء عايشين حياه مخمليه سكن وفلوس وسيارات ويأمر وينهي ولا هم حاسين ويش الموظفين يعانون فهم يجاهدون على شان يوفرون لقمة العيش لأولادهم
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  19. 28
    19 أكتوبر, 2016 , 20:14 م

    الريم

    اعتقد الوزير بالغ شوي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 27
    19 أكتوبر, 2016 , 20:12 م

    من الذي اجرى الدراسة

    اكيد من الربع اللبنانيين والاجانب يا اخي خافوا الله في موظفين كرفون كرف وفيه عينه ولكن لا تعمم النسبة القليله على الكل ياللي قاعد تخترق قنبله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  21. 26
    19 أكتوبر, 2016 , 20:11 م

    ارز 👊 نجد

    ان شاءالله يجي بدل سكن
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  22. 25
    19 أكتوبر, 2016 , 20:10 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    لاحول ولاقوة الابالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  23. 24
    19 أكتوبر, 2016 , 20:09 م

    REALITY

    ضعف انتاجية الموظف واضحة مثل الشمس. اذهب الى اي دائرة حكومية و سترى التسيب و عدم احترام العمل الذي يؤدي بدوره لضعف الانتاجية
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  24. 23
    19 أكتوبر, 2016 , 20:08 م

    07

    ما ألومك جالس على الكرسي بغرفة مكيفة ولا انت حاس بالموظفين على كلامك اصبحت الدولة تصرف فلوس موظفين عالفاضي كل يرا الناس بعين طبعه
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  25. 22
    19 أكتوبر, 2016 , 20:05 م

    كلامي صحيح

    لو صرت وزير الخدمة المدنية راح استقيل من اول يوم لاني عارف اني راح اسير على عقلية من هم قبلي من الوزراء والافضل نستقدم وزير من الخارج
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 21
    19 أكتوبر, 2016 , 20:03 م

    كلامي صحيح

    سنين مجمدين على مراتبنا من غير ترقية من وزير الى وزير ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 20
    19 أكتوبر, 2016 , 20:03 م

    سن كولا

    كلامه منطقي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 19
    19 أكتوبر, 2016 , 20:02 م

    كلامي صحيح

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 18
    19 أكتوبر, 2016 , 20:01 م

    كلامي صحيح

    اقول لو يستاجرون لنا وزراء من الخارج افضل ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  30. 17
    19 أكتوبر, 2016 , 20:00 م

    سوط الحق

    كلنا نشتكي من عدم تواجد غالبية الموظفين في مقار أعمالهم .و نزعل من كلام الوزير ما أعرف وش يعجبنا ؟ حقيقة مؤلمة .. وبالتالي نعاني مخرجات الموظفين ..
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  31. 16
    19 أكتوبر, 2016 , 19:59 م

    صبحي

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 15
    19 أكتوبر, 2016 , 19:58 م

    الى سوط الحق

    اذا افترضنا كلامك صح فراتب الموظف متوسط 6 الاف بينما متوسط الخليجي 30 الف مع سكن يعني لك في ذمة الموظف 2 ساعتين بالضبط ليش تتسول زيادة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 14
    19 أكتوبر, 2016 , 19:58 م

    نايف

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 13
    19 أكتوبر, 2016 , 19:55 م

    ارز 👊 نجد

    تصريح يقال في قناتنا السعودية قد أعلق عليه اما أم بي سي فلا تعني لي شي
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  35. 12
    19 أكتوبر, 2016 , 19:53 م

    ارز 👊 نجد

    مقاطع قناة ام بي سي ماشفت شي لاتصريح الوزير ولا غيره ولله الحمد
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  36. 11
    19 أكتوبر, 2016 , 19:53 م

    سوط الحق

    إنتاجية الموظف يصل الساعة ٩ ويتقهوى لين ١٠ ويحل مشاكل العالم لين ١١ والساعة ١٢ يطلع يجيب الولد أو البنت من المدرسة ويرجع أو لا .. الغالبية هكذا ..!!
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  37. 10
    19 أكتوبر, 2016 , 19:53 م

    الله اكبر كبيرا

    الله يسعدك يالكلباني كلمه حق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 9
    19 أكتوبر, 2016 , 19:53 م

    هههههه

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 8
    19 أكتوبر, 2016 , 19:50 م

    ارز 👊 نجد

    التعليق بشيء مفيد وليس خلط الامور وانفصام
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  40. 7
    19 أكتوبر, 2016 , 19:50 م

    ارز 👊 نجد

    التعليق بشيء مفيد وليس خلك الامور
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  41. 6
    19 أكتوبر, 2016 , 19:49 م

    صابتني بدائها و انسلت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 5
    19 أكتوبر, 2016 , 19:48 م

    اذكار الصباح والمساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  43. 4
    19 أكتوبر, 2016 , 19:48 م

    العقيلي

    نعم فطه قصور بانتاجيه الموظف الحكومي ولكن ساعه اجحاف وهذا شيئ متعودين عليه من المسئولين ولكن السؤال هو ليه الانتاجيه ضعيفه.. لانهم يقلدون رؤسائهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 3
    19 أكتوبر, 2016 , 19:46 م

    مثقف

    روح للمستشفيات وشوف كيف التمكيج والتميلح عند الممرضات كله من الفضاوه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  45. 2
    19 أكتوبر, 2016 , 19:45 م

    فعلا الوزير محق فيما قاله

    لدينا اقل انتاجية على مستوى العالم بعد الصومال الموظف لدينا يكالب بحقوق وهو لم يؤد الأمانة في عمله فهو إما متسيب او غير مكترث او والعياذ بالله.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  46. 1
    19 أكتوبر, 2016 , 19:45 م

    مثقف

    فيه بعض الموظفين انتاجيته _10ساعات يوميا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

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