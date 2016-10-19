“الكلباني” يعلّق على تصريحات الوزير خالد العرج

صحيفة المرصد: علّق الداعية، الشيخ عادل الكلباني، على تصريحات وزير الخدمة المدنية، خالد العرج خلال حديثه المسرب لبرنامج “الثامنة” على فضائية “إم بي سي”.

وأطلق نشطاء هاشتاق تحت عنوان #ساعة_واحدة_انتاجية_الموظف_الحكومي، والذي أصبح من أكثر الهاشتاقات تداولا في المملكة حتى الوقت الحالي، وذلك تفاعلاً منهم مع تصريحات العرج التي قال فيها: “انتاجية الموظف لا تتجاوز ساعة بناءً على دراسة ذكرتها وزارة الإقتصاد والتخطيط”، وأصرّ على ذلك عندما سأله المقدم داوود الشريان.

وقال الكلباني في تغريدة له على حسابه في “تويتر” تعليقاً على تصريحات العرج: “يعني إنتاجية الوزير 5 دقايق”، مشاركاً في هاشتاق “ساعة واحدة انتاجية الموظف الحكومي”.

كما أعاد الكلباني نشر تغريدة لحساب (مبارك بن زعير) كُتب فيها: “في سياق حالة “التقشف” يجب أن يلتزم المسؤول بالتقشف “الحاد” في التصريحات المستفزة والمبنية على سواليف و “هقاوي”.

وأحدثت تصريحات العرج جدلا واسعا ووجدت استنكاراً في مواقع التواصل الاجتماعي وطالبوا الوزير بنشر الدراسة لإثبات ضعف انتاجية الموظف الحكومي ومن ثم رفع كفاءته ووضع حلول من شأنها دعم الموظف وصرف حقوقه قبل معاقبته أو التنقيص من إنتاجيته.