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بالفيديو : لحظة دهس سيارة نقل لطفلة على طريق بحفر الباطن بعد أن تركت يد والدتها

19 أكتوبر, 2016 , 19:38 م
بالفيديو : لحظة دهس سيارة نقل لطفلة على طريق بحفر الباطن بعد أن تركت يد والدتها
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صحيفة المرصد:رصدت كاميرا مراقبة لحظات مروعة في إحدى شوارع حفر الباطن لطفلة وهي تهرب من يد أمها بعد خروجهما من محل مفروشات لتنطلق الطفلة سريعاً نحو الشارع وتصدم بقدرة الله وفضله بإطار شاحنة البلدية وتنجو بأعجوبة من السحق تحت اطارات الشاحنة.

لينطلق أحد الأشخاص ويحملها سريعاً نحو سيارته لنقلها للمستشفى، وعند مشاهدة الأم لهذا المنظر المروع أخذت في الجري نحو طفلتها وهي في حالة هستيريا كاملة.



تعليقات ( 24 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 24
    19 أكتوبر, 2016 , 21:05 م

    الزمن

    لاحول ولا قوة الا بالله الله يكتب لها النجاه منظر تقشعر له الابدان يالله رحمتك ولطفك باطفالنا واطفال المسلمين في العراق وسوريا من بطش الفاجرين وكل عدو
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  2. 23
    19 أكتوبر, 2016 , 20:51 م
    عدد التعليقات:5589

    بسمه

    الحمدلله ربي سلمها .
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  3. 22
    19 أكتوبر, 2016 , 20:30 م

    الله يصلح الحال

    هذولا أطفال أشقياء وحركاتهم كثيرة الحمدلله على سلامتها
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  4. 21
    19 أكتوبر, 2016 , 20:24 م

    ابو ريما

    رحمة ربي واسعة ويتولها برحتها واخشى من منظر الضربة التي تلقتها الطفلة انها تكون توفيت او تعرضت لاصابات بالغة وخطيرة ونسال الله ان يسمعنا خبر مفرح عنها
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  5. 20
    19 أكتوبر, 2016 , 20:24 م
    عدد التعليقات:14656

    قلم الحقيقه

    فديتها هالطفلة البريئة تلهو ماتدري عن الأخطار المحدقة بها وتنتظرها.لكن لطف الله وعنايته أنقذها من موت محقق فارتطمت بعجلات الشاحنة.نتمنى لها السلامة.
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  6. 19
    19 أكتوبر, 2016 , 20:22 م

    ابو ريما

    اغلبية من ذهبو يركضون اتو على صراخ الام يفكرونه خاطفها .. الطفلة للاسف تعرضت لضربة قوية من مؤخرة سيارة النفايات وهي من اسقطتها دون حراك
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  7. 18
    19 أكتوبر, 2016 , 20:22 م
    عدد التعليقات:137

    شقردي بطران

    الله لايفجعنا ولايرينا مكروه وعز الله الي شال البنت يجري بها للمستشفى رجال ونعم والف نعم ومن هذا المنبر أقول له شقردي بطران يطبع قبلة على جبينك ويحيك
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  8. 17
    19 أكتوبر, 2016 , 20:21 م

    ابو ريما

    واضح ان امها تفكره انه خطفها وتصارخ للناس يلحقونه وشوف لما ركبها المنقذ السيارة كان فيه شخص على الرصيف يتجه للسيارة وهي على الشارع يبغى يوقفها
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  9. 16
    19 أكتوبر, 2016 , 20:11 م

    أبو بنيان

    قضاء وقدر طمنونا عن حالة الطفلة يصحفتنا الموقرة
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  10. 15
    19 أكتوبر, 2016 , 20:05 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
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  11. 14
    19 أكتوبر, 2016 , 20:05 م

    الوااااااافي

    لو هذا الشخص الذي أنقذها هو لا يعرفها ... فأنا اشهد بان هذا الشخص شهم ونبيل. وبيض الله وجهه في كل الحالتين
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  12. 13
    19 أكتوبر, 2016 , 20:04 م

    كوشندار

    قدر الله ولطف . الله يخليها لعين ترجيها.
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  13. 12
    19 أكتوبر, 2016 , 20:04 م

    ارز 👊 نجد

    اقترح تحديد سرعة الشاحنات داخل المدن اقل من السرعة النظامية والله أعلم
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  14. 11
    19 أكتوبر, 2016 , 20:02 م

    ارز 👊 نجد

    اقترح تحديد سرعة الشاحنات داخل المدن اقل من السرعة النظامية والله أعلم
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  15. 10
    19 أكتوبر, 2016 , 20:01 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
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  16. 9
    19 أكتوبر, 2016 , 20:00 م

    مـ،ـاݛــے

    مفهيات وغبيات قلتها وبقولها والواقع يثبت بلشانه بالفرجه ماهي يم بنتها تاخذينها معك ليه وانتي مهمله يرسلونها للبقاله لوحدها والضهر وبعضهن ع 11 و 12 ؟!
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  17. 8
    19 أكتوبر, 2016 , 20:00 م

    🍼

    🍼🍼 👍🏿 👎🏻
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  18. 7
    19 أكتوبر, 2016 , 19:56 م

    ابو حمد

    الحمد لله على السلامه
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  19. 6
    19 أكتوبر, 2016 , 19:55 م

    سالم

    يااخوان اتقوا الله بالأطفال هم أضعف خلق الله ولابد من الاهتمام بهم ومتابعتهم وعدم أهمالهم لان الأطفال فيهم نوع من التهور وعدم إدراك المخاطر بشكل جدي
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  20. 5
    19 أكتوبر, 2016 , 19:54 م

    Noura

    اللهم انا نسألكك العافية ، هذي ***وما تسوي
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  21. 4
    19 أكتوبر, 2016 , 19:53 م

    عبدالرحمن العمودي

    الحمد لله على السلامة
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  22. 3
    19 أكتوبر, 2016 , 19:52 م

    كلكم راع, وكلكم مسؤول عن رعيته
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  23. 2
    19 أكتوبر, 2016 , 19:52 م

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    الله يهدي الام
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  24. 1
    19 أكتوبر, 2016 , 19:52 م

    دروجبا

    يارب تشفيها وتطمن والديها عليها لاحول ولا قوة إلا بالله قدر الله وماشاء فعل
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