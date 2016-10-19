بالفيديو : لحظة دهس سيارة نقل لطفلة على طريق بحفر الباطن بعد أن تركت يد والدتها

صحيفة المرصد:رصدت كاميرا مراقبة لحظات مروعة في إحدى شوارع حفر الباطن لطفلة وهي تهرب من يد أمها بعد خروجهما من محل مفروشات لتنطلق الطفلة سريعاً نحو الشارع وتصدم بقدرة الله وفضله بإطار شاحنة البلدية وتنجو بأعجوبة من السحق تحت اطارات الشاحنة.
لينطلق أحد الأشخاص ويحملها سريعاً نحو سيارته لنقلها للمستشفى، وعند مشاهدة الأم لهذا المنظر المروع أخذت في الجري نحو طفلتها وهي في حالة هستيريا كاملة.
تعليقات ( 24 )
الزمنلاحول ولا قوة الا بالله الله يكتب لها النجاه منظر تقشعر له الابدان يالله رحمتك ولطفك باطفالنا واطفال المسلمين في العراق وسوريا من بطش الفاجرين وكل عدو
عدد التعليقات:5589
بسمهالحمدلله ربي سلمها .
الله يصلح الحالهذولا أطفال أشقياء وحركاتهم كثيرة الحمدلله على سلامتها
ابو ريمارحمة ربي واسعة ويتولها برحتها واخشى من منظر الضربة التي تلقتها الطفلة انها تكون توفيت او تعرضت لاصابات بالغة وخطيرة ونسال الله ان يسمعنا خبر مفرح عنها
عدد التعليقات:14656
قلم الحقيقهفديتها هالطفلة البريئة تلهو ماتدري عن الأخطار المحدقة بها وتنتظرها.لكن لطف الله وعنايته أنقذها من موت محقق فارتطمت بعجلات الشاحنة.نتمنى لها السلامة.
ابو ريمااغلبية من ذهبو يركضون اتو على صراخ الام يفكرونه خاطفها .. الطفلة للاسف تعرضت لضربة قوية من مؤخرة سيارة النفايات وهي من اسقطتها دون حراك
عدد التعليقات:137
شقردي بطرانالله لايفجعنا ولايرينا مكروه وعز الله الي شال البنت يجري بها للمستشفى رجال ونعم والف نعم ومن هذا المنبر أقول له شقردي بطران يطبع قبلة على جبينك ويحيك
ابو ريماواضح ان امها تفكره انه خطفها وتصارخ للناس يلحقونه وشوف لما ركبها المنقذ السيارة كان فيه شخص على الرصيف يتجه للسيارة وهي على الشارع يبغى يوقفها
أبو بنيانقضاء وقدر طمنونا عن حالة الطفلة يصحفتنا الموقرة
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله
الوااااااافيلو هذا الشخص الذي أنقذها هو لا يعرفها ... فأنا اشهد بان هذا الشخص شهم ونبيل. وبيض الله وجهه في كل الحالتين
كوشندارقدر الله ولطف . الله يخليها لعين ترجيها.
ارز 👊 نجداقترح تحديد سرعة الشاحنات داخل المدن اقل من السرعة النظامية والله أعلم
ارز 👊 نجداقترح تحديد سرعة الشاحنات داخل المدن اقل من السرعة النظامية والله أعلم
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله
مـ،ـاݛــےمفهيات وغبيات قلتها وبقولها والواقع يثبت بلشانه بالفرجه ماهي يم بنتها تاخذينها معك ليه وانتي مهمله يرسلونها للبقاله لوحدها والضهر وبعضهن ع 11 و 12 ؟!
🍼🍼🍼 👍🏿 👎🏻
ابو حمدالحمد لله على السلامه
سالميااخوان اتقوا الله بالأطفال هم أضعف خلق الله ولابد من الاهتمام بهم ومتابعتهم وعدم أهمالهم لان الأطفال فيهم نوع من التهور وعدم إدراك المخاطر بشكل جدي
Nouraاللهم انا نسألكك العافية ، هذي ***وما تسوي
عبدالرحمن العموديالحمد لله على السلامة
حسبنا الله ونعم الوكيلالله يهدي الام
دروجبايارب تشفيها وتطمن والديها عليها لاحول ولا قوة إلا بالله قدر الله وماشاء فعل