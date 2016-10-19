بالفيديو : لحظة دهس سيارة نقل لطفلة على طريق بحفر الباطن بعد أن تركت يد والدتها

صحيفة المرصد:رصدت كاميرا مراقبة لحظات مروعة في إحدى شوارع حفر الباطن لطفلة وهي تهرب من يد أمها بعد خروجهما من محل مفروشات لتنطلق الطفلة سريعاً نحو الشارع وتصدم بقدرة الله وفضله بإطار شاحنة البلدية وتنجو بأعجوبة من السحق تحت اطارات الشاحنة.

لينطلق أحد الأشخاص ويحملها سريعاً نحو سيارته لنقلها للمستشفى، وعند مشاهدة الأم لهذا المنظر المروع أخذت في الجري نحو طفلتها وهي في حالة هستيريا كاملة.