كيف تسبب سعودي في اعتقال ضابط بالبحرية الأمريكية ؟

صحيفة المرصد:قامت وكالة إنفاذ القانون الفدرالي “US Marshals” التابعة لوزارة العدل الأمريكية، للمرة الأولى في تاريخ القضاء الأمريكي، باعتقال ضابط بالبحرية الأمريكية بأمر من رئيس الهيئة القضائية المسؤولة عن النظر في قضية إعدام السعودي عبد الرحيم الناشري (50 عامًا)، المتهم بالقيام بتفجير المدمرة الأمريكية USS Cole.

وجاء قرار الاعتقال، عقب رفض الضابط الأمريكي الاستجابة لطلب القاضي بالمثول أمامه يوم (الإثنين 17 أكتوبر 2016)، للإدلاء بشهادته عبر الفيديو وفي جلسه مغلقة، حول قيام المستشارين القانونيين التابعين للبنتاجون، بالتدخل بشكل غير صريح وملتوٍ لضمان الحصول على حكم الإعدام للمعتقل السعودي وفقاً لموقع عاجل.

ذكر موقع couthousenews الإخباري التابع للقضاء الأمريكي (18 أكتوبر 2016)، أن قوات US Marshals التابعة لوزارة العدل الأمريكية، قامت بإلقاء القبض على القائد الملازم “ستيفن جل”، واحتجزته في مكان غير معلوم، بعد قيام رئيس الهيئة القضائية الأمريكية المباشرة للمحاكمات التي يخضع لها المعتقل السعودي عبدالرحيم الناشري “العقيد جوي فانس سباث”، بإصدار مذكرة اعتقال بحق جيل -الذي لا يقوم بأية مهامّ عسكرية للبحرية الأمريكية في الوقت الراهن- لعدم اكتراثه بالاستجابة لاستدعاء المحكمة له للإدلاء بشهادته يوم (الإثنين 17 أكتوبر 2016).

وقال الموقع إن القاضي العقيد بالبحرية الأمريكية فاس سباث، يريد الاستماع لشهادة جيل في ما يتعلق بما تحدث عنه الضابط سابقًا، عن أن المستشارين القانونيين التابعين للبنتاجون، يقومون بالتدخل بشكل ملتوٍ وغير مباشر في قضية المعتقل عبدالرحيم الناشري، لضمان حصوله على حكم الإعدام. وهو الأمر الذي استغله المحامي الخاص بعبدالرحيم الناشري، لإظهار أن حكم الإعدام الصادر في حق الناشيري غير صحيح.