بالصور: ولي ولي العهد و رئيس وزراء الأردن يوقعان مذكرة تفاهم لإقامة مشروع استثماري في العقبة

صحيفة المرصد-واس:استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قصر اليمامة بالرياض اليوم دولة رئيس الوزراء وزير الدفاع الأردني الدكتور هاني الملقي، بمناسبة عقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الأردني.

وقد صدر بيان مشترك حول الاجتماع فيما يلي نصه :

امتداداً للعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ، واسترشاداً بالتوجيهات السامية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ، وأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ، وبناءً على ما تم الاتفاق عليه في محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الأردني في مدينة الرياض يوم الأربعاء 20 / 7 / 1437هـ الموافق 27 / 4 / 2016م عقد المجلس اجتماعه الأول في مدينة الرياض يوم الأربعاء 18 / 1 / 1438هـ الموافق 19 / 10 / 2016م ، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس الجانب السعودي في المجلس ، وبرئاسة دولة رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأردني الدكتور هاني الملقي رئيس الجانب الأردني في المجلس.

وتم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات ، كما تم بحث أوجه التعاون في المجالات المشار إليها في البيان المشترك الصادر يوم الاثنين 4 / 7 / 1437هـ الموافق 11 / 4 / 2016م ، وأكد المجلس حرصه على تطويرها وتعزيزها بما يحقق تطلعات القيادتين ويخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين ، وجرى كذلك خلال الاجتماع ما يلي :

1 – التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لإقامة مشروع استثماري تنموي في العقبة ، واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل بين البلدين ، ومذكرة التفاهم للتعاون الصناعي بين البلدين ، والبرنامج التنفيذي للتعاون بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون في المملكة الأردنية الهاشمية.

2 – الإحاطة بقرار صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية الصادر وفقاً لمذكرة التفاهم في مجال تشجيع الاستثمار والتي جرى توقيعها في عمان يوم الخميس 22 / 11 / 1437هـ الموافق 25 / 8 / 2016م ، والقاضي بتأسيس شركة للاستثمار في المشروعات الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية ، وتسجيلها وفقاً لقانون الاستثمار الأردني ، بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية الأردنية ، وذلك انسجاماً مع ما ورد في المذكرة من أحكام بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. واتفق الجانبان على استكمال كافة الإجراءات الخاصة بتسجيل الشركة الاستثمارية بأسرع وقت ممكن.

3 – اتفاق الجانبان على استمرار أعمال اللجنة التحضيرية لمجلس التنسيق السعودي الأردني واستكمال مشروعات الاتفاقيات الأخرى التي يجري العمل عليه ، وتحديداً في مجال الربط الكهربائي ، والطاقة النووية ، ومجال التعدين ، وتشجيع الاستثمار ، والتعاون العسكري ، بما في ذلك مجال الصناعات العسكرية ، تمهيداً لعرضها على المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيع ما يتم التوصل إليه خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

4 – أكد الجانبان على أهمية استمرار التعاون بين البلدين الشقيقين فيما يحقق ترسيخ العلاقات بينهما.

وفي نهاية الاجتماع عبر دولة الدكتور هاني الملقي رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأردني عن شكره وتقديره لما قوبل وأعضاء الوفد من حسن استقبال وحفاوة بالغة في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية ، وتم الاتفاق على عقد الاجتماع الثاني للمجلس في المملكة الأردنية الهاشمية.