بالفيديو .. شذى حسّون : لو أحلام لها يد بهذا الموضوع سيحصل حقد تاريخي بيننا

صحيفة المرصد:أطلّت الفنانة العراقية شذى حسّون ضيفة على برنامج “صباح العربية”، الذي يعرض على شاشة “العربية”.

وأكّدت شذى أنّ “مشكلتي مع أحلام أمرٌ منتهي، هي بحالها وأنا بحالي.. مش حنضل كل حياتنا مشاكل”، مشيرةً الى أنّها “لا أظنّ أنّ لها يد بابعادي عن مهرجانات دبي.. لا أظنّ أنّها تملك هذه القوة.”

وصرّحت حسّون انني “لا أتصوّر انو أحلام تسوّي هذا الشيء.. هي همها في شغلها وأولادها.. ما أتصوّر انّو لها جلد هالحقد وتقول ما تشغلون شذى”، مشدّدةً على أنّه “بحسّ حيكون في حقد تاريخي بهالحالة.”

وأعلنت نجمة ستار أكاديمي أنّها “ليست شخصاً مستفزّاً الاّ أنّ بعض الأشخاص يُستفزّون من شخصها وطبعها”، لافتةً الى أنّها “تتمنّى لو يجمعها عمل مع الفنّان محمد عبده.”

وكشفت شذى أنّ “علاقة صداقة تجمعها بالفنّان ماجد المهندس، فهو ينصحها دائماً”، مصرّحةً عن عشقها بالفنّان عبادي الجوهر وفقاً لموقع لها .