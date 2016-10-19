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فيديو: داعشي آخر يفجر نفسه وسط قوات البشمركة بعد محاصرته ويتحول إلى أشلاء

19 أكتوبر, 2016 , 20:45 م
فيديو: داعشي آخر يفجر نفسه وسط قوات البشمركة بعد محاصرته ويتحول إلى أشلاء
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ترجمة صحيفة المرصد: رصد مقطع فيديو تفجير داعشي مصاب نفسه بعد أن حاضره جنود البشمركة الذين كانوا ينوون القبض عليه وحصره من ضمن الأسرى.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يظهر الفيديو قوات البشمركة، والتي تحارب ضمن تحالف دولي عراقي لتحرير مدينة الموصل من قبضة داعش، وقد اقتربوا من أحد عناصر داعش بعد أن أصابوه بطلقات نارية، وفي تلك اللحظة قام الداعشي بتفجير نفسه حتى تحول إلى أشلاء.

وقام عناصر قوات البشمركة الكردية بإطلاق المزيد من الرصاصات على جثة الداعشي بعد تطايرها بفعل التفجير، ولم يتم تسجيل أي إصابات بين الجنود الذين كانوا يحاصرونه.

يأتي هذا بعد يوم واحد فقط من انتشار فيديو لداعشي آخر يقوم بتفجير نفسه بعد محاصرته داخل نفق بالموصل.



تعليقات ( 5 )

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  1. 5
    19 أكتوبر, 2016 , 21:13 م

    جرذان الاخوان

    اللهم زدهم ضلال ليفجروا انفسهم ولا تبقي منهم أحدا
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  2. 4
    19 أكتوبر, 2016 , 21:11 م

    لاتفرحون ولاتفرطون في الفرح ... صدقوني ستذوقون من نفس الكأس الذي يذوقه الدواعش على أيدي جيش الدجال ... والأيام بيننا .. فالحذر الحذر
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  3. 3
    19 أكتوبر, 2016 , 21:06 م

    مرسي

    عليكم بالدواعش الكلاب
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  4. 2
    19 أكتوبر, 2016 , 20:50 م
    عدد التعليقات:276

    الديدحان

    الحشد الجحشي الشيعي يعتبر اجرم من اليهود والنصارى .والبشمركه تساندهم .
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  5. 1
    19 أكتوبر, 2016 , 20:50 م

    عُـــــــــمــــــــــر

    عليكم بدواعش الخنازير احرقوهم الله يقويكم عليهم افسدو في الارض
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