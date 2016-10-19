رجل أعمال مسلم يقتل عشيقته “خنقا” بعد رفعها قضية تتهمه باغتصابها

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية جريمة غريبة نفذها رجل أعمال مسلم من نيويورك تعرف على فتاة مسلمة بموقع على الانترنت ثم تبادلا أرقام الهاتف و تواصلا من خلال الرسائل و سكايب، ثم تقابلا مرتين او ثلاث مرات عام 2013 حيث كان يسافر سامي المحاري المتهم لمقابلة الضحية نادين ابوراس في بريطانيا حيث كانت تعيش بمنزلها وحدها، و قي إحدى المرات عادت من مقابلة لها معه وعلامات العنف بادية على وجهها بناءا على شهادات الجيران، بعدها رفعت دعوى قضائية عليه تتهمه بضربها و اغتصابها و تهديدها بانها ستذهب للجحيم، و خلال فترة المحاكمة حجز المحاري غرفة بفندق بالقرب من منزلها و علق يافطة ممنوع الإزعاج على باب الغرفة حيث خنقها و اخذ سيارتها و سافر للندن و اخذ طائرة لقطر، اكتشفت الشرطة الجثة وبحثت على المحاري و تم رصد مكانه بتنزانيا حيث تحفظ عليه الانتربول و عرض على المحكمة من جديد، حيث زعم انه يعاني من مرض نفسي مؤخرا و كان يسمع صوت الله بداخله، أجلت القضية و سيتم متابعتها بعد ثلاث أسابيع.
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