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بالصور: ملكة جمال العراق ترفض ارتداء البكيني في مسابقة ملكة جمال الأرض

19 أكتوبر, 2016 , 20:47 م
بالصور: ملكة جمال العراق ترفض ارتداء البكيني في مسابقة ملكة جمال الأرض
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صحيفة المرصد:أثارت المتسابقة العراقية سوزان تميم المنافسة علي لقب ملكة جمال الأرض الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي بصورها خلال الاستعراض بملابس السباحة وظهورها مرتدية فستان طويل بدون أكمام خلافاً لباقي المتسابقات اللاتي ارتدين البيكيني، وذلك نظراً لانتمائها لمجتمع عربي يكرم المرأه و يعززها ، حسبما صرحت.

واختلفت الآراء علي ملابس سفيرة الجمال العراقية منهم من قال أن هذا يعارض عادات و تقاليد المجتمع العربي ،و منهم من كان مدافعاً و مشجعاً لها للاستمرار في المسابقة لتكون نموذجاً للفتاه التي تتحدي العادات و التقاليد بمجتمع ذكوري.

و سبق أن شاركت سوزان ،عراقية الأصل، بمسابقة ملكة جمال العراق لعام 2015 و حلت وصيفة ثانية للفائزة باللقب شيماء قاسم ، حتي رشحت للمشاركة وتعد المسابقة من أهم 3 مسابقات جمال في العام بعد ملكة جمال الكون و ملكة جمال العالم.

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تعليقات ( 13 )

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  1. 13
    19 أكتوبر, 2016 , 21:14 م

    محماس

    الفلاح جعلك مانشوفه الكبيني ههههه
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  2. 12
    19 أكتوبر, 2016 , 21:13 م

    جالكسي

    الكبيني والا البكيني نسمع بذا وذا راش الفرق بينها
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  3. 11
    19 أكتوبر, 2016 , 21:10 م

    الحقيقه

    توضيح البكيني عند قلم الحقيقه هات علمك يا قلم
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  4. 10
    19 أكتوبر, 2016 , 21:10 م

    محماس

    مبين علاها الحياء جليلين الحياء ههههههه
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  5. 9
    19 أكتوبر, 2016 , 21:07 م

    قوله تعالى: يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ * الجنه تبي والنار تبي وانتم بكيفكم حجة الله قااائمه عليكم
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  6. 8
    19 أكتوبر, 2016 , 21:06 م

    زائر

    اجي هاه اجي
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  7. 7
    19 أكتوبر, 2016 , 21:06 م

    الفلاح

    الكبيني ايش
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  8. 6
    19 أكتوبر, 2016 , 21:05 م

    رموش صناعيه نفخ الخدود تبييض سلكون عمليات تجميل للانف شعر مستعار مصبوغ صناعي اين الجمال الجمال جمال الروح
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  9. 5
    19 أكتوبر, 2016 , 21:05 م
    عدد التعليقات:5589

    بسمه

    فوفو ياااشيخة مصدقينك بدون حلفان 🤓
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  10. 4
    19 أكتوبر, 2016 , 21:02 م

    ابوسامي

    تتزوجيني يافوفو
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  11. 3
    19 أكتوبر, 2016 , 21:00 م

    محيميد

    ايش البكيني ؟؟ عرفت السبب عشان تمشي تبورد وتهب عليه الهبايب هههههه
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  12. 2
    19 أكتوبر, 2016 , 21:00 م
    عدد التعليقات:5589

    بسمه

    الله يثبتها صراحه الستر مقطع بعضه 🙄
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  13. 1
    19 أكتوبر, 2016 , 20:49 م

    فوفو

    والله اني احلى واطلق منها
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