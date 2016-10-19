بالصور: ملكة جمال العراق ترفض ارتداء البكيني في مسابقة ملكة جمال الأرض

صحيفة المرصد:أثارت المتسابقة العراقية سوزان تميم المنافسة علي لقب ملكة جمال الأرض الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي بصورها خلال الاستعراض بملابس السباحة وظهورها مرتدية فستان طويل بدون أكمام خلافاً لباقي المتسابقات اللاتي ارتدين البيكيني، وذلك نظراً لانتمائها لمجتمع عربي يكرم المرأه و يعززها ، حسبما صرحت.
واختلفت الآراء علي ملابس سفيرة الجمال العراقية منهم من قال أن هذا يعارض عادات و تقاليد المجتمع العربي ،و منهم من كان مدافعاً و مشجعاً لها للاستمرار في المسابقة لتكون نموذجاً للفتاه التي تتحدي العادات و التقاليد بمجتمع ذكوري.
و سبق أن شاركت سوزان ،عراقية الأصل، بمسابقة ملكة جمال العراق لعام 2015 و حلت وصيفة ثانية للفائزة باللقب شيماء قاسم ، حتي رشحت للمشاركة وتعد المسابقة من أهم 3 مسابقات جمال في العام بعد ملكة جمال الكون و ملكة جمال العالم.
تعليقات ( 13 )
محماسالفلاح جعلك مانشوفه الكبيني ههههه
جالكسيالكبيني والا البكيني نسمع بذا وذا راش الفرق بينها
الحقيقهتوضيح البكيني عند قلم الحقيقه هات علمك يا قلم
محماسمبين علاها الحياء جليلين الحياء ههههههه
زائراجي هاه اجي
الفلاحالكبيني ايش
عدد التعليقات:5589
بسمهفوفو ياااشيخة مصدقينك بدون حلفان 🤓
ابوساميتتزوجيني يافوفو
محيميدايش البكيني ؟؟ عرفت السبب عشان تمشي تبورد وتهب عليه الهبايب هههههه
عدد التعليقات:5589
بسمهالله يثبتها صراحه الستر مقطع بعضه 🙄
فوفووالله اني احلى واطلق منها