بالصور: ملكة جمال العراق ترفض ارتداء البكيني في مسابقة ملكة جمال الأرض

صحيفة المرصد:أثارت المتسابقة العراقية سوزان تميم المنافسة علي لقب ملكة جمال الأرض الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي بصورها خلال الاستعراض بملابس السباحة وظهورها مرتدية فستان طويل بدون أكمام خلافاً لباقي المتسابقات اللاتي ارتدين البيكيني، وذلك نظراً لانتمائها لمجتمع عربي يكرم المرأه و يعززها ، حسبما صرحت.

واختلفت الآراء علي ملابس سفيرة الجمال العراقية منهم من قال أن هذا يعارض عادات و تقاليد المجتمع العربي ،و منهم من كان مدافعاً و مشجعاً لها للاستمرار في المسابقة لتكون نموذجاً للفتاه التي تتحدي العادات و التقاليد بمجتمع ذكوري.

و سبق أن شاركت سوزان ،عراقية الأصل، بمسابقة ملكة جمال العراق لعام 2015 و حلت وصيفة ثانية للفائزة باللقب شيماء قاسم ، حتي رشحت للمشاركة وتعد المسابقة من أهم 3 مسابقات جمال في العام بعد ملكة جمال الكون و ملكة جمال العالم.