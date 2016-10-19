بالصور والفيديو: شاهد.. رئيس الوزراء الإيطالي وهو يتحسس جسد ميشيل أوباما!

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية صورا محرجة لزوجة الرئيس الأمريكي “ميشيل أوباما” أثناء زيارةرئيس الوزراء الإيطالي و زوجته للبيت الأبيض يث استقبل أوباما و زوجته الثنائي استقبالا مشرفا بيد أن المعهود عن الإيطاليين أنهم يتحسسون أجساد النساء وهم يسلمون عليهم, فتم نشر صوراً لرئيس الوزراء الإيطالي وهو يتحسس الجزء السفلي من ظهر ميشيل على مواقع التواصل الإجتماعي و تتابعت جمل السخرية على الوضع, مثل أحد المعلقين قال “أراك يا رينزي!” و غيرها من التعليقات التي تلقت الصور بشكل مضحك.