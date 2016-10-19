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بالصور والفيديو: شاهد.. رئيس الوزراء الإيطالي وهو يتحسس جسد ميشيل أوباما!

19 أكتوبر, 2016 , 21:32 م
بالصور والفيديو: شاهد.. رئيس الوزراء الإيطالي وهو يتحسس جسد ميشيل أوباما!
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ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية صورا محرجة لزوجة الرئيس  الأمريكي “ميشيل أوباما” أثناء زيارةرئيس الوزراء الإيطالي و زوجته للبيت الأبيض يث استقبل أوباما و زوجته الثنائي استقبالا مشرفا بيد أن المعهود عن الإيطاليين أنهم يتحسسون أجساد النساء وهم يسلمون عليهم, فتم نشر صوراً لرئيس الوزراء الإيطالي وهو يتحسس الجزء السفلي من ظهر ميشيل على مواقع التواصل الإجتماعي و تتابعت جمل السخرية على الوضع, مثل أحد المعلقين قال “أراك يا رينزي!” و غيرها من التعليقات التي تلقت الصور بشكل مضحك.

Mamma-mia! Renzi wraps a hand around Michelle as they retire to the dining room for the Obamas' final state dinner

That's a wrap! The wife of Italian Prime Minister Matteo Renzi looks on as her husband chats animatedly to Michelle

Que Bella! Italian Prime Minister Matteo Renzi lends a protective arm to the first lady as they descend the stairs at the White House

Easy does it: Italy's PM helps Michelle navigate off the carpet and onto the marble floor with a guiding hand on the back 

President Barack Obama and first lady Michelle Obama wait to greet Italian Prime Minister Matteo Renzi and his wife Agnese Landini on the North Portico for a State Dinner at the White House in Washington last night 

Michelle Obama looked stunning in an Atelier Versace chainmail rose gold dress next to President Obama who looked dashing in his tux

Barack Obama had promised that they had 'saved the best for last.' And the first lady lived up to that promise with her stunning custom-made Atelier Versace dress

President Barack Obama and First Lady Michelle Obama wait at the top of the red carpeted steps to greet Italian Prime Minister Matteo Renzi and his wife Agnese Landini

President Barack Obama and first lady Michelle Obama, wearing a floor length, rose gold chainmail gown designed by Atelier Versace, wait at North Portico of the White House to greet the Italian leader and his wife for a State Dinner

 Agnese Landini, the Italian Prime Minister's wife, also sparkled in a floor length, silver and grey gown next to Michelle Obama's rose gold dress

President Barack Obama and first lady Michelle Obama greet the Italian Prime Minister Matteo Renzi and his wife Agnese Landini on the North Portico before the State Dinner

President Barack Obama and Italian Prime Minister Matteo Renzi a eta)

The leaders of the USA and Italy, and their wives, stood together at the top of the red carpeted stairs ahead of the final state dinner

President Barack Obama and First Lady Michelle Obama enter the White House at the North Portico, with Italian Prime Minister Matteo Renzi and his wife Agnese Landini

US President Barack Obama and First Lady Michelle Obama welcome Italian Prime Minister Matteo Renzi and his wife Agnese Landini on the North Portico of the White House before a state dinner in Washington

Twitter users were quick to point out that Italy's prime minister was clearly enjoying Michelle's company at the White House



تعليقات ( 15 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 15
    19 أكتوبر, 2016 , 23:11 م

    الهذلي

    مساكم الله بالخير جميع
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  2. 14
    19 أكتوبر, 2016 , 22:48 م

    معلم متقاعد

    ليس في الفديو شيء مما ذكر في الخبر . مبالغات .
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  3. 13
    19 أكتوبر, 2016 , 22:47 م

    ضابط ايقاع

    الموضوع عادي جدا لا تحسس ولا شئ
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  4. 12
    19 أكتوبر, 2016 , 22:19 م

    يصير خير
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  5. 11
    19 أكتوبر, 2016 , 22:09 م

    النبأ

    تعليق 5 صحيح لا يوجد تحسس والفيديو واضح التصوير دايم ما يخفي الحقيقة
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  6. 10
    19 أكتوبر, 2016 , 22:07 م
    عدد التعليقات:5594

    بسمه

    مافيه شي حركه تلقائية منه !!!لكن الٌملفت سوووء اناقة السيدة الاولى خررربت امها قبل تمشي 😕
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  7. 9
    19 أكتوبر, 2016 , 21:55 م

    أرزة 🌲 لبنان

    بإحدى الصور أوباما وميشيل عمبيضحكو الظاهر آلتلو لقد تحسس جسدي وهو كان جوابو حقا فعل هذا !!
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  8. 8
    19 أكتوبر, 2016 , 21:55 م

    زغلول

    عادي ... فليس بعد الكفر ذنب ....
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  9. 7
    19 أكتوبر, 2016 , 21:54 م

    آية الله الموسوي غفر الله تعالى له ولوالديه ولأتباعه .. قولوا : آمين

    الغريب أن كليهما قبل زوجة الآخر ولم يقبلا بعضهما ، ودي اعرف وش نوع الخنزير الذي يأكلونه ؟!
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  10. 6
    19 أكتوبر, 2016 , 21:53 م

    راضي

    يعني خبر سخيف جدا
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  11. 5
    19 أكتوبر, 2016 , 21:52 م

    ما تحسس ولا شي

    مجرد قدمها الى الامام ومسكها من خصرها ولحظة ابعاد يده تكونت الصورة انها لمس ***!
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  12. 4
    19 أكتوبر, 2016 , 21:52 م

    لا يلام الايطالي مل من البياض والعصقله
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  13. 3
    19 أكتوبر, 2016 , 21:44 م

    إستشاري صح

    كلهم لادين ولايقين ....هذا درس لمن يؤيدون الإختلاط ويخرجون على قيمنا .
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  14. 2
    19 أكتوبر, 2016 , 21:43 م

    يارب اهديني

    اللهم زلزل الارض من تحتهم
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  15. 1
    19 أكتوبر, 2016 , 21:42 م

    اللهم زلزل الارض من تحتهم
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