بالصور والفيديو: شاهد.. رئيس الوزراء الإيطالي وهو يتحسس جسد ميشيل أوباما!

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية صورا محرجة لزوجة الرئيس الأمريكي “ميشيل أوباما” أثناء زيارةرئيس الوزراء الإيطالي و زوجته للبيت الأبيض يث استقبل أوباما و زوجته الثنائي استقبالا مشرفا بيد أن المعهود عن الإيطاليين أنهم يتحسسون أجساد النساء وهم يسلمون عليهم, فتم نشر صوراً لرئيس الوزراء الإيطالي وهو يتحسس الجزء السفلي من ظهر ميشيل على مواقع التواصل الإجتماعي و تتابعت جمل السخرية على الوضع, مثل أحد المعلقين قال “أراك يا رينزي!” و غيرها من التعليقات التي تلقت الصور بشكل مضحك.
تعليقات ( 15 )
الهذليمساكم الله بالخير جميع
معلم متقاعدليس في الفديو شيء مما ذكر في الخبر . مبالغات .
ضابط ايقاعالموضوع عادي جدا لا تحسس ولا شئ
النبأتعليق 5 صحيح لا يوجد تحسس والفيديو واضح التصوير دايم ما يخفي الحقيقة
عدد التعليقات:5594
بسمهمافيه شي حركه تلقائية منه !!!لكن الٌملفت سوووء اناقة السيدة الاولى خررربت امها قبل تمشي 😕
أرزة 🌲 لبنانبإحدى الصور أوباما وميشيل عمبيضحكو الظاهر آلتلو لقد تحسس جسدي وهو كان جوابو حقا فعل هذا !!
زغلولعادي ... فليس بعد الكفر ذنب ....
آية الله الموسوي غفر الله تعالى له ولوالديه ولأتباعه .. قولوا : آمينالغريب أن كليهما قبل زوجة الآخر ولم يقبلا بعضهما ، ودي اعرف وش نوع الخنزير الذي يأكلونه ؟!
راضييعني خبر سخيف جدا
ما تحسس ولا شيمجرد قدمها الى الامام ومسكها من خصرها ولحظة ابعاد يده تكونت الصورة انها لمس ***!
إستشاري صحكلهم لادين ولايقين ....هذا درس لمن يؤيدون الإختلاط ويخرجون على قيمنا .
يارب اهدينياللهم زلزل الارض من تحتهم