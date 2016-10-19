فيديو: ”راحوا كل ولادي”.. مشهد مؤثر لأب سوري فُجِعَ بأبنائه الأربعة بغارة روسية

صحيفة المرصد – أورينت :نشر المكتب الإعلامي لقوى الثورة السورية شريط فيديو يظهر لحظات تلقي أب نبأ استشهاد جميع أبنائه، وهم “سندس (وعمرها سنة) أحمد (12 سنة) خالد ( 10 أعوام ) كرمو ( 5 سنوات) .
جاء ذلك بعد ظهر اليوم الأربعاء بعدما شنت الطائرات الروسية عدة غارات جوية استهدفت مدينة اللطامنة ومحيطها بريف حماة الشمالي، الأمر الذي أدى إلى استشهاد أربعة أطفال هم جميع أبناء “عبد كرمو الحضيري”.
تعليقات ( 7 )
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توووووونسيةارحل يا بشار الكلب لم يعد لك وجه لتحكم سوريا بعد قتلك الملايين منهم ارحل يا عبد إيران يا ابن المتعة لعنة الله عليك وعلى من يريدك وعلى من يساندك
أبوهشامعظم الله أجرك وكان في عونك وجعلهم ذخراً لك بالآخرة صبراً يا سنة سوريا والعراق لعل الله يفرج عنكم ويدمر الرافضة ومن معهم فهو على كل شيء قدير
اخونجياللهم نسألك اللطف باهلنا السنة في سوريا وأن تنصر معارضتهم السنية على بشار الصفوي وعلى أهل الضلال من القاعدة ودواعشهم
ياما تحت العمائم قمائمهذا ما تريده العمائم والصفويين واشتراكهم مع الصليبيين لعن الله بشار والقذر الخميني وكل من شارك في تلك المجازر وكل صليبي اشترك مع القذرين الروافض
07اسأل الله ان يحرق قلوب الروس والايرانيين على ابنائهم وان يجعلهم غنيمة للمسلمين بقدرته انه على كل شيء قدير
خلدوناللهم عليك بكل رافضي مجوسي علوي قذر
عدد التعليقات:278
الديدحانراحو اولادك الشهداء . ولكن رب العلمين موجود . فليذهب ***والليبراليين والاخونج والمجوس لجهنم . اه نسيت والحشد الجحشي لعنهم الله .في امان الله .