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فيديو: ”راحوا كل ولادي”.. مشهد مؤثر لأب سوري فُجِعَ بأبنائه الأربعة بغارة روسية

19 أكتوبر, 2016 , 21:18 م
فيديو: ”راحوا كل ولادي”.. مشهد مؤثر لأب سوري فُجِعَ بأبنائه الأربعة بغارة روسية
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صحيفة المرصد – أورينت :نشر المكتب الإعلامي لقوى الثورة السورية شريط فيديو يظهر لحظات تلقي أب نبأ استشهاد جميع أبنائه، وهم “سندس (وعمرها سنة) أحمد (12 سنة) خالد ( 10 أعوام ) كرمو ( 5 سنوات) .

جاء ذلك بعد ظهر اليوم الأربعاء بعدما شنت الطائرات الروسية عدة غارات جوية استهدفت مدينة اللطامنة ومحيطها بريف حماة الشمالي، الأمر الذي أدى إلى استشهاد أربعة أطفال هم جميع أبناء “عبد كرمو الحضيري”.



تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    19 أكتوبر, 2016 , 22:28 م
    عدد التعليقات:2202

    توووووونسية

    ارحل يا بشار الكلب لم يعد لك وجه لتحكم سوريا بعد قتلك الملايين منهم ارحل يا عبد إيران يا ابن المتعة لعنة الله عليك وعلى من يريدك وعلى من يساندك
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  2. 6
    19 أكتوبر, 2016 , 21:48 م

    أبوهشام

    عظم الله أجرك وكان في عونك وجعلهم ذخراً لك بالآخرة صبراً يا سنة سوريا والعراق لعل الله يفرج عنكم ويدمر الرافضة ومن معهم فهو على كل شيء قدير
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  3. 5
    19 أكتوبر, 2016 , 21:40 م

    اخونجي

    اللهم نسألك اللطف باهلنا السنة في سوريا وأن تنصر معارضتهم السنية على بشار الصفوي وعلى أهل الضلال من القاعدة ودواعشهم
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  4. 4
    19 أكتوبر, 2016 , 21:34 م

    ياما تحت العمائم قمائم

    هذا ما تريده العمائم والصفويين واشتراكهم مع الصليبيين لعن الله بشار والقذر الخميني وكل من شارك في تلك المجازر وكل صليبي اشترك مع القذرين الروافض
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  5. 3
    19 أكتوبر, 2016 , 21:30 م

    07

    اسأل الله ان يحرق قلوب الروس والايرانيين على ابنائهم وان يجعلهم غنيمة للمسلمين بقدرته انه على كل شيء قدير
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  6. 2
    19 أكتوبر, 2016 , 21:29 م

    خلدون

    اللهم عليك بكل رافضي مجوسي علوي قذر
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  7. 1
    19 أكتوبر, 2016 , 21:28 م
    عدد التعليقات:278

    الديدحان

    راحو اولادك الشهداء . ولكن رب العلمين موجود . فليذهب ***والليبراليين والاخونج والمجوس لجهنم . اه نسيت والحشد الجحشي لعنهم الله .في امان الله .
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