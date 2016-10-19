فيديو: ”راحوا كل ولادي”.. مشهد مؤثر لأب سوري فُجِعَ بأبنائه الأربعة بغارة روسية

صحيفة المرصد – أورينت :نشر المكتب الإعلامي لقوى الثورة السورية شريط فيديو يظهر لحظات تلقي أب نبأ استشهاد جميع أبنائه، وهم “سندس (وعمرها سنة) أحمد (12 سنة) خالد ( 10 أعوام ) كرمو ( 5 سنوات) .

جاء ذلك بعد ظهر اليوم الأربعاء بعدما شنت الطائرات الروسية عدة غارات جوية استهدفت مدينة اللطامنة ومحيطها بريف حماة الشمالي، الأمر الذي أدى إلى استشهاد أربعة أطفال هم جميع أبناء “عبد كرمو الحضيري”.