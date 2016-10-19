أردوغان يتفق مع بوتين على وقف قصف أحياء حلب.. والمقابل؟

صحيفة المرصد :كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أنه ناقش مع نظيره الروسي في اتصال هاتفي، مساء أمس الثلاثاء، إخراج عناصر “جفش” (جبهة فتح الشام أو “جبهة النصرة” سابقاً) من حلب.
وكانت مصادر في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة، قد قالت لوكالة الأناضول، إن أردوغان وبوتين بحثا في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين بلديهما، إضافة إلى عدد من المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، منها آخر التطورات المتعلقة بسوريا والعراق ومكافحة الإرهاب.
وأشارت المصادر إلى أن الاتصال تطرق إلى آخر التطورات المتعلقة بسوريا والعراق ومكافحة الإرهاب وفقاً لموقع العربية نت .
وتطرق الزعيمان خلال حديثهما إلى مسألة وقف الاشتباكات في مدينة حلب السورية، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بداخلها.
وأضافت المصادر أن بوتين هنأ أردوغان على النجاحات التي تحققها بلاده ضد تنظيم داعش في سوريا.
وقيم الرئيسان الاجتماع الذي سيعقد في العاصمة الألمانية برلين خلال الأيام القادمة للنظر في القضية الأوكرانية.
وجدد الزعيمان عزمهما على تطوير العلاقات القائمة بين بلديهما، خاصة في مجال الطاقة والاقتصاد والتبادل التجاري.
تدفق لاجئين من حلب لتركيا
وفي سياق آخر، قال أردوغان، اليوم الأربعاء، في كلمة بالقصر الرئاسي، إن “أي تدفق للاجئين من حلب قد يؤدي إلى توافد مليون شخص على تركيا”.
تعليقات ( 12 )
خالدقلم الكذب البهتان داخل بمعرفات ومنها صوت الحق
رأيلازال المعلقين يؤيدون السيسي رغم عداءه لبلدنا اليس في رقابكم بيعه
حتى الان اغلب التعليقات من الداعمين للسيسياول شي تركيا لم تدعم النصرة ، وثاني شي اردوغان يحاول يخفف الضغط الروسي على حلب ، ثالث شي النصرة زرعتها امريكا حتى لا تنتهي الحرب . تحياتي لأردوغان
عدد التعليقات:1
برق الحرم((((عجبا ... لهوان أمة العرب.....هنا روسيا و تركيا يوقفان النار بعد القتل بالتدمير..... وفي الموصل امريكا وايران والاكراد يجهزون للحرق والتهجير )))))
تذكيربقراءة خواتيم سورة البقرة
سوط الحقلماذا يا اردوغان تدعم هذه الجبهة " النصرة" وهي جماعة تابعة للقاعدة ..؟ جماعة ارهابية يجب القضاء عليها.. لكن خليفة المسلمين سيستخدمها لاحقا في مكان ما
الهمدانيمشكلة بوتن انه ماينشري بالمال ومشكلة اردوغان انه يبي مال وشتغل مراسل بس ماعتقد انه يفلح في الوظيفة او حتى يكون موظف نشيط ويحقق اي تارجت
🌺أوركيدوش وش لي بشويش ما آحلى ( صوتك ) الهادي☺️
عيدبوتين ارعب اوردغان ولم يعد اوردغان يعصى له امر ؟
ابوالحمزةنصيحة لوجه الله عمر التركي ماحب العربي والتاريخ يشهد يا أيها الأحرار في سوريا إحذروا من تركيا الف مرة فهي تستغلكم من أجل مصالحها
ابوالحمزةخروج جبهة النصرة من حلب سوف تسبب كارثة على اهالي حلب وإجتياح بري من قبل عصابات الأسد وعندها لن تستطيع النصرة أن تدخل مرة أخرى لدعم الجيش الحر لا تثقوا