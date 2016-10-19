أردوغان يتفق مع بوتين على وقف قصف أحياء حلب.. والمقابل؟

صحيفة المرصد :كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أنه ناقش مع نظيره الروسي في اتصال هاتفي، مساء أمس الثلاثاء، إخراج عناصر “جفش” (جبهة فتح الشام أو “جبهة النصرة” سابقاً) من حلب.

وكانت مصادر في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة، قد قالت لوكالة الأناضول، إن أردوغان وبوتين بحثا في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين بلديهما، إضافة إلى عدد من المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، منها آخر التطورات المتعلقة بسوريا والعراق ومكافحة الإرهاب.

وأشارت المصادر إلى أن الاتصال تطرق إلى آخر التطورات المتعلقة بسوريا والعراق ومكافحة الإرهاب وفقاً لموقع العربية نت .

وتطرق الزعيمان خلال حديثهما إلى مسألة وقف الاشتباكات في مدينة حلب السورية، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بداخلها.

وأضافت المصادر أن بوتين هنأ أردوغان على النجاحات التي تحققها بلاده ضد تنظيم داعش في سوريا.

وقيم الرئيسان الاجتماع الذي سيعقد في العاصمة الألمانية برلين خلال الأيام القادمة للنظر في القضية الأوكرانية.

وجدد الزعيمان عزمهما على تطوير العلاقات القائمة بين بلديهما، خاصة في مجال الطاقة والاقتصاد والتبادل التجاري.

تدفق لاجئين من حلب لتركيا

وفي سياق آخر، قال أردوغان، اليوم الأربعاء، في كلمة بالقصر الرئاسي، إن “أي تدفق للاجئين من حلب قد يؤدي إلى توافد مليون شخص على تركيا”.