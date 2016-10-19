بالفيديو .. مُلَثَّم يسطو على محل ويهدد البائع بسلاح ناري

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رصدته كاميرا مراقبة يظهر لحظة سطو مسلح قام به شاب ملثم على مركز تجاري.

حيث بين الفيديو الشاب الملثم لحظة دخوله المركز حاملاً مسدس ويطلب من العامل النقود تحت تهديد السلاح ، فما كان منه إلا أن أعطاه جميع النقود الموجوده في جهاز الكاشير.

ليخرج بعدها من المحل متخفياً كما دخل، ولم يٌعرف موقع الحادثة أو إذا ما كانت الجهات الأمنية قد قبضت على الجاني.