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بالفيديو .. مُلَثَّم يسطو على محل ويهدد البائع بسلاح ناري

19 أكتوبر, 2016 , 21:46 م
بالفيديو .. مُلَثَّم يسطو على محل ويهدد البائع بسلاح ناري
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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رصدته كاميرا مراقبة يظهر لحظة سطو مسلح قام به شاب ملثم على مركز تجاري.

حيث بين الفيديو الشاب الملثم لحظة دخوله المركز حاملاً مسدس ويطلب من العامل النقود تحت تهديد السلاح ، فما كان منه إلا أن أعطاه جميع النقود الموجوده في جهاز الكاشير.

ليخرج بعدها من المحل متخفياً كما دخل، ولم يٌعرف موقع الحادثة أو إذا ما كانت الجهات الأمنية قد قبضت على الجاني.



تعليقات ( 18 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 18
    19 أكتوبر, 2016 , 23:10 م

    حرامي غبي اذا سرقة اسرق جمل

    ناس غبيه اعرض نفسي للخطر والسجن عشان الف او ألفين ريال وش هالناس الغبيه
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  2. 17
    19 أكتوبر, 2016 , 23:02 م

    مراقب

    قديمك نديمك لو الجديد اغناك
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  3. 16
    19 أكتوبر, 2016 , 22:48 م

    🌺أوركيد

    ي 15 من زمن جدتك ولاجدة جدتك يعني عشان أنت شفته قبل كذا تظن أن الكل شافه؟🤔
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  4. 15
    19 أكتوبر, 2016 , 22:42 م

    زغلول

    من زمان جدتي هالمقطع ....
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  5. 14
    19 أكتوبر, 2016 , 22:41 م

    قَالَ الله تَعَالَى

    وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
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  6. 13
    19 أكتوبر, 2016 , 22:36 م

    سعود السهلي

    لاحول ولا قوة الا بالله الله يعين
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  7. 12
    19 أكتوبر, 2016 , 22:35 م

    سعود

    انا متشاءم صراحه من المستقبل الله يستر بس بدات تكثر الجرائم
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  8. 11
    19 أكتوبر, 2016 , 22:34 م

    душмандары

    المخدرات تسوي اكثر
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  9. 10
    19 أكتوبر, 2016 , 22:34 م

    الهمداني

    اكثر الاحيان اشفق على الحرامي ماعنده فلوس ويمكن يعيل وش يسوي ينتحر,,,,,,,,,,؟؟؟
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  10. 9
    19 أكتوبر, 2016 , 22:34 م

    مرسمة الحقيقه

    البطالة.والفراغ الذي يعيشون فيه يجعلهم يختارون*** لهم صاحب
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  11. 8
    19 أكتوبر, 2016 , 22:29 م

    ريم

    االبطاله والفراغ تلعب دور
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  12. 7
    19 أكتوبر, 2016 , 22:13 م

    مانع القحطاني

    غبي جابو كل الاغبياء الي زيه ما بيجيبونه؟ غبي﻿
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  13. 6
    19 أكتوبر, 2016 , 22:11 م

    أبو بنيان

    قديم الفيديو له أكثر من خمس سنوات الحادثه في البحرين
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  14. 5
    19 أكتوبر, 2016 , 22:10 م

    دروجبا

    اتوقع ماهي في السعوديه باين انه محل صرافه والصرافه في السعوديه شبابيكها ماهي كذا
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  15. 4
    19 أكتوبر, 2016 , 22:05 م

    أفريقي

    كم أنتم مسالمين أيها الأفارقة مقارنة بغيركم من قطاع الطرق
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  16. 3
    19 أكتوبر, 2016 , 21:55 م

    زائره

    الرجال ناقصين عقل ودين
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  17. 2
    19 أكتوبر, 2016 , 21:54 م

    لم تكن السطو عندنا بالشكل هذا لاكن مع قدوم الوافدة وكثرتهم في الاونه الاخيرة زادة عندنا ولدوافد كان يحرض الاطفال افعال غريبه وهو لايشارك فبلغنا شرطه
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  18. 1
    19 أكتوبر, 2016 , 21:49 م

    مفقود

    بفولها قبل الرجعيين "السيف الاملح"
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