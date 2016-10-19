بالفيديو .. مُلَثَّم يسطو على محل ويهدد البائع بسلاح ناري

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رصدته كاميرا مراقبة يظهر لحظة سطو مسلح قام به شاب ملثم على مركز تجاري.
حيث بين الفيديو الشاب الملثم لحظة دخوله المركز حاملاً مسدس ويطلب من العامل النقود تحت تهديد السلاح ، فما كان منه إلا أن أعطاه جميع النقود الموجوده في جهاز الكاشير.
ليخرج بعدها من المحل متخفياً كما دخل، ولم يٌعرف موقع الحادثة أو إذا ما كانت الجهات الأمنية قد قبضت على الجاني.
تعليقات ( 18 )
حرامي غبي اذا سرقة اسرق جملناس غبيه اعرض نفسي للخطر والسجن عشان الف او ألفين ريال وش هالناس الغبيه
مراقبقديمك نديمك لو الجديد اغناك
🌺أوركيدي 15 من زمن جدتك ولاجدة جدتك يعني عشان أنت شفته قبل كذا تظن أن الكل شافه؟🤔
زغلولمن زمان جدتي هالمقطع ....
قَالَ الله تَعَالَىوَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
سعود السهليلاحول ولا قوة الا بالله الله يعين
سعودانا متشاءم صراحه من المستقبل الله يستر بس بدات تكثر الجرائم
душмандарыالمخدرات تسوي اكثر
الهمدانياكثر الاحيان اشفق على الحرامي ماعنده فلوس ويمكن يعيل وش يسوي ينتحر,,,,,,,,,,؟؟؟
مرسمة الحقيقهالبطالة.والفراغ الذي يعيشون فيه يجعلهم يختارون*** لهم صاحب
ريماالبطاله والفراغ تلعب دور
مانع القحطانيغبي جابو كل الاغبياء الي زيه ما بيجيبونه؟ غبي
أبو بنيانقديم الفيديو له أكثر من خمس سنوات الحادثه في البحرين
دروجبااتوقع ماهي في السعوديه باين انه محل صرافه والصرافه في السعوديه شبابيكها ماهي كذا
أفريقيكم أنتم مسالمين أيها الأفارقة مقارنة بغيركم من قطاع الطرق
زائرهالرجال ناقصين عقل ودين
مفقودبفولها قبل الرجعيين "السيف الاملح"