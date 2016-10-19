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عضو مجلس شورى يرد على تصريح الوزير خالد العرج عن انتاجية الموظف ويصفه بـ “المسيء”

19 أكتوبر, 2016 , 21:47 م
عضو مجلس شورى يرد على تصريح الوزير خالد العرج عن انتاجية الموظف ويصفه بـ “المسيء”
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صحيفة المرصد: علّق عضو مجلس الشورى، الدكتور ناصر بن زيد بن داود، على تصريحات وزير الخدمة المدنية، خالد العرج، الخاصة بأن الموظف الحكومي لا يعمل إلا ساعة واحدة فقط.

وقال بن داود في تغريدة على “تويتر”: “تصريح وزير الخدمة المدنية بأن إنتاجية الموظف الحكومي لا تتعدى ساعة واحدة في اليوم مسيء جداً للحكومة. يلزم تداركه وحذفه قبل نشره هذه الليلة”، مضيفاً: “تقرير وزير الخدمة المدنية بمثل هذا التحديد لإنتاجية الموظف الحكومي يعني أن هناك تضخماً في عدد الموظفين، والحل هو تس الكريحثير منهم”.

وقال إن هذا: “لا يمنع وجود عجز في بعض الدوائر”، مشيراً إلى أنه يرى أن تهاوي إنتاجية الموظف الحكومي يرجع إلى سوء اختيار الموظف، وإهمال التدريب، علاوة على تردي الرقابة، وانتشار الفساد، مضيفا بأن ذلك كله يعتبر من مسئوليات الحكومة.



تعليقات ( 27 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 27
    19 أكتوبر, 2016 , 22:44 م

    مرزوق

    طيب
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  2. 26
    19 أكتوبر, 2016 , 22:27 م
    عدد التعليقات:4134

    العنيد

    تصريح وزير الخدمة المدنية مسيء لموظفي الدولة فيه اجحاف وظلم يجب عزله فورا ومعاقبته !!
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  3. 25
    19 أكتوبر, 2016 , 22:26 م

    душмандары

    هو تس الكريحثير منهم”. ابي افهم هذي الجملة يا مرصد
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  4. 24
    19 أكتوبر, 2016 , 22:26 م
    عدد التعليقات:4134

    العنيد

    يعني كأنه يقول الطاسة ضايعه .. وكلامه ايضاً فيه هضم لحق كثير من الموظفين الذين افنوا اعمارهم في خدمة الوطن والمواطن .!!
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  5. 23
    19 أكتوبر, 2016 , 22:25 م

    808

    يجب تغيير كامل فريق التخطيط والاقتصاد والعمل والمدنية والمالية والاسكان بتعميد فريق لكل وزارة يعتمد على مسار عام فوري ومتوسط وبعيد
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  6. 22
    19 أكتوبر, 2016 , 22:25 م

    قامو يخرجون علينا بتصاريح

    بعدما جلدهم وزير الخدمة المدنية ..الوزير صادق الموظف الحكومي يداوم الساعة 7:30صباحا ويخرج 2:15 بعد الضهر . موظف القطاع الخاص يداوم الصباح ويرجع 7 مساء
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  7. 21
    19 أكتوبر, 2016 , 22:23 م

    ساعة ـــ إنتاجية ــــ والساعة كثير !!

    مثلا موظف يحظر 7،30 ويخرج 2،30 انتاجيته في عمله قد تكون صفر أو بالسالب إذا أشغل غيره عن إنجاز أعمالهم
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  8. 20
    19 أكتوبر, 2016 , 22:23 م

    محمد الفقراوي يعني مُعدم

    مخالف
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  9. 19
    19 أكتوبر, 2016 , 22:21 م

    ساعة ـــ إنتاجية ــــ والساعة كثير !!

    الإنتاجية ؟؟ وحسابها عملية معقدة حسابيا وعلميا
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  10. 18
    19 أكتوبر, 2016 , 22:19 م

    ساعة ـــ إنتاجية ــــ والساعة كثير !!

    الإنتاجية ؟؟البنا تقاس انتاجيته بكم متر طولي بناه في مدة معينة وفق معيار دولي في بيئةوظروف متشابهة وووووو ))
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  11. 17
    19 أكتوبر, 2016 , 22:18 م

    هدي هدي الله يحفظ الجميع

    مسيء جداً للحكومة ،، ويش دخل الحكومة في الموضوع . وزير الخدمة ما قال شي غلط ، وبعدين وينك يا عضو الشورى من اللي يقول للمواطن بطيخ ، وموضوع السكن ؟؟؟!!!
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  12. 16
    19 أكتوبر, 2016 , 22:16 م

    ساعة ـــ إنتاجية ــــ والساعة كثير !!

    الإنتاجية ؟؟ قياسها عملية معقدة لها خبراؤها والمختصين فيها (( وليست خرصا أو ظننا أو تقديرا وحدسا وتوقع ))
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  13. 15
    19 أكتوبر, 2016 , 22:15 م
    عدد التعليقات:62

    زورق الليل

    يجي يشوفنا .والله انني احيانا اجلس بعد انتهاء الدوام لعدة ساعات حتى انهي مابيدي واحيانا كثيره اخذه معي للبيت حتى اكمله .
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  14. 14
    19 أكتوبر, 2016 , 22:13 م

    من ناحيتي انا

    اللي فهمته من عضو الشورى انه مستقبلا راح يسرحون اغلب موظفي الحكومة بحجة الساعة الواحدة فقط فقط فقط .. افهموها .
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  15. 13
    19 أكتوبر, 2016 , 22:08 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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  16. 12
    19 أكتوبر, 2016 , 22:07 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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  17. 11
    19 أكتوبر, 2016 , 22:07 م

    ساعة ـــ إنتاجية ــــ والساعة كثير !!

    الإنتاجية ؟؟ في غالب الدراسات تقوم الإنتاجية في مدة زمنية لا تقل عن شهر وربما تصل لسنة ( عام مالي )
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  18. 10
    19 أكتوبر, 2016 , 22:05 م

    ساعة ـــ إنتاجية ــــ والساعة كثير !!

    الإنتاجية ؟؟ قياس الانتاجية اسلوب دراسة علمي متبع في أغلب الدول تقوم به شركات مختصة في علم الأدارة
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  19. 9
    19 أكتوبر, 2016 , 22:04 م

    ماقاله

    ان حسب دراسة اعدت ولم يكن رأيه. بس عجبتني هالعبارة: والحل هو تس الكريحثير منهم 🤔
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  20. 8
    19 أكتوبر, 2016 , 22:03 م

    ساعة ـــ إنتاجية ــــ والساعة كثير !!

    الإنتاجية ؟؟ تقاس بما أوكل لك من مهام وواجبات الوظيفة
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  21. 7
    19 أكتوبر, 2016 , 22:01 م

    يوم القيامه كلا محاسب بالامانه التي كلف بها.. ولا فرق بين مواطن ولا وزير...الكل محاااسب.. ..الحمد لله ان في حساب
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  22. 6
    19 أكتوبر, 2016 , 22:01 م

    ساعة ـــ إنتاجية ــــ والساعة كثير !!

    الإنتاجية ؟؟ ليست عدد الساعات التي تقضيها في الدوام أو المكتب
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  23. 5
    19 أكتوبر, 2016 , 22:00 م

    ارز 👊 نجد

    الجوال يشغل الموظف
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  24. 4
    19 أكتوبر, 2016 , 22:00 م

    ساعة ـــ إنتاجية ــــ والساعة كثير !!

    ماذا نعني بالإنتاجية ؟؟ سؤال يجب أن تعرف جوابه
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  25. 3
    19 أكتوبر, 2016 , 21:59 م

    الله اكبر كبيرا

    صدقت
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  26. 2
    19 أكتوبر, 2016 , 21:53 م

    بدون مزايدات كلام الوزير صحيح كثير من الموظفين في القطاع الحكومي لا ينتجون تفريك شرب شاهي وقهوه ولعب بالجوال وشعارهم راجعنا بكره
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  27. 1
    19 أكتوبر, 2016 , 21:53 م
    عدد التعليقات:278

    الديدحان

    شكرا للعرفج . نعم الموظف يحب النوم . ونتمنى باليوم يبصم كل عشر دقايق . بلاش دلع .في امان الله مع كل بصمه حكوميه .
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