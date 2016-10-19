عضو مجلس شورى يرد على تصريح الوزير خالد العرج عن انتاجية الموظف ويصفه بـ “المسيء”

صحيفة المرصد: علّق عضو مجلس الشورى، الدكتور ناصر بن زيد بن داود، على تصريحات وزير الخدمة المدنية، خالد العرج، الخاصة بأن الموظف الحكومي لا يعمل إلا ساعة واحدة فقط.

وقال بن داود في تغريدة على “تويتر”: “تصريح وزير الخدمة المدنية بأن إنتاجية الموظف الحكومي لا تتعدى ساعة واحدة في اليوم مسيء جداً للحكومة. يلزم تداركه وحذفه قبل نشره هذه الليلة”، مضيفاً: “تقرير وزير الخدمة المدنية بمثل هذا التحديد لإنتاجية الموظف الحكومي يعني أن هناك تضخماً في عدد الموظفين، والحل هو تس الكريحثير منهم”.

وقال إن هذا: “لا يمنع وجود عجز في بعض الدوائر”، مشيراً إلى أنه يرى أن تهاوي إنتاجية الموظف الحكومي يرجع إلى سوء اختيار الموظف، وإهمال التدريب، علاوة على تردي الرقابة، وانتشار الفساد، مضيفا بأن ذلك كله يعتبر من مسئوليات الحكومة.