عضو مجلس شورى يرد على تصريح الوزير خالد العرج عن انتاجية الموظف ويصفه بـ “المسيء”

صحيفة المرصد: علّق عضو مجلس الشورى، الدكتور ناصر بن زيد بن داود، على تصريحات وزير الخدمة المدنية، خالد العرج، الخاصة بأن الموظف الحكومي لا يعمل إلا ساعة واحدة فقط.
وقال بن داود في تغريدة على “تويتر”: “تصريح وزير الخدمة المدنية بأن إنتاجية الموظف الحكومي لا تتعدى ساعة واحدة في اليوم مسيء جداً للحكومة. يلزم تداركه وحذفه قبل نشره هذه الليلة”، مضيفاً: “تقرير وزير الخدمة المدنية بمثل هذا التحديد لإنتاجية الموظف الحكومي يعني أن هناك تضخماً في عدد الموظفين، والحل هو تس الكريحثير منهم”.
وقال إن هذا: “لا يمنع وجود عجز في بعض الدوائر”، مشيراً إلى أنه يرى أن تهاوي إنتاجية الموظف الحكومي يرجع إلى سوء اختيار الموظف، وإهمال التدريب، علاوة على تردي الرقابة، وانتشار الفساد، مضيفا بأن ذلك كله يعتبر من مسئوليات الحكومة.
تصريح وزير الخدمة المدنية بأن إنتاجية الموظف الحكومي لا تتعدى ساعة واحدة في اليوم مسيء جداً للحكومة.
يلزم تداركه وحذفه قبل نشره هذه الليلة.
— ناصر بن زيد بن داود (@abo_z) October 19, 2016
تعليقات ( 27 )
مرزوقطيب
عدد التعليقات:4134
العنيدتصريح وزير الخدمة المدنية مسيء لموظفي الدولة فيه اجحاف وظلم يجب عزله فورا ومعاقبته !!
душмандарыهو تس الكريحثير منهم”. ابي افهم هذي الجملة يا مرصد
عدد التعليقات:4134
العنيديعني كأنه يقول الطاسة ضايعه .. وكلامه ايضاً فيه هضم لحق كثير من الموظفين الذين افنوا اعمارهم في خدمة الوطن والمواطن .!!
808يجب تغيير كامل فريق التخطيط والاقتصاد والعمل والمدنية والمالية والاسكان بتعميد فريق لكل وزارة يعتمد على مسار عام فوري ومتوسط وبعيد
قامو يخرجون علينا بتصاريحبعدما جلدهم وزير الخدمة المدنية ..الوزير صادق الموظف الحكومي يداوم الساعة 7:30صباحا ويخرج 2:15 بعد الضهر . موظف القطاع الخاص يداوم الصباح ويرجع 7 مساء
ساعة ـــ إنتاجية ــــ والساعة كثير !!مثلا موظف يحظر 7،30 ويخرج 2،30 انتاجيته في عمله قد تكون صفر أو بالسالب إذا أشغل غيره عن إنجاز أعمالهم
محمد الفقراوي يعني مُعدممخالف
ساعة ـــ إنتاجية ــــ والساعة كثير !!الإنتاجية ؟؟ وحسابها عملية معقدة حسابيا وعلميا
ساعة ـــ إنتاجية ــــ والساعة كثير !!الإنتاجية ؟؟البنا تقاس انتاجيته بكم متر طولي بناه في مدة معينة وفق معيار دولي في بيئةوظروف متشابهة وووووو ))
هدي هدي الله يحفظ الجميعمسيء جداً للحكومة ،، ويش دخل الحكومة في الموضوع . وزير الخدمة ما قال شي غلط ، وبعدين وينك يا عضو الشورى من اللي يقول للمواطن بطيخ ، وموضوع السكن ؟؟؟!!!
ساعة ـــ إنتاجية ــــ والساعة كثير !!الإنتاجية ؟؟ قياسها عملية معقدة لها خبراؤها والمختصين فيها (( وليست خرصا أو ظننا أو تقديرا وحدسا وتوقع ))
عدد التعليقات:62
زورق الليليجي يشوفنا .والله انني احيانا اجلس بعد انتهاء الدوام لعدة ساعات حتى انهي مابيدي واحيانا كثيره اخذه معي للبيت حتى اكمله .
من ناحيتي انااللي فهمته من عضو الشورى انه مستقبلا راح يسرحون اغلب موظفي الحكومة بحجة الساعة الواحدة فقط فقط فقط .. افهموها .
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
ساعة ـــ إنتاجية ــــ والساعة كثير !!الإنتاجية ؟؟ في غالب الدراسات تقوم الإنتاجية في مدة زمنية لا تقل عن شهر وربما تصل لسنة ( عام مالي )
ساعة ـــ إنتاجية ــــ والساعة كثير !!الإنتاجية ؟؟ قياس الانتاجية اسلوب دراسة علمي متبع في أغلب الدول تقوم به شركات مختصة في علم الأدارة
ماقالهان حسب دراسة اعدت ولم يكن رأيه. بس عجبتني هالعبارة: والحل هو تس الكريحثير منهم 🤔
ساعة ـــ إنتاجية ــــ والساعة كثير !!الإنتاجية ؟؟ تقاس بما أوكل لك من مهام وواجبات الوظيفة
ساعة ـــ إنتاجية ــــ والساعة كثير !!الإنتاجية ؟؟ ليست عدد الساعات التي تقضيها في الدوام أو المكتب
ارز 👊 نجدالجوال يشغل الموظف
ساعة ـــ إنتاجية ــــ والساعة كثير !!ماذا نعني بالإنتاجية ؟؟ سؤال يجب أن تعرف جوابه
الله اكبر كبيراصدقت
عدد التعليقات:278
الديدحانشكرا للعرفج . نعم الموظف يحب النوم . ونتمنى باليوم يبصم كل عشر دقايق . بلاش دلع .في امان الله مع كل بصمه حكوميه .