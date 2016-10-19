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شاهد .. الأمير متعب بن عبدالله يوجِّه رسالة للمنتخب .. و يركُل الكرة بطريقة مخادعة

19 أكتوبر, 2016 , 22:03 م
شاهد .. الأمير متعب بن عبدالله يوجِّه رسالة للمنتخب .. و يركُل الكرة بطريقة مخادعة
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صحيفة المرصد: تحدث الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني عبر مقطع فيديو، موجهاً تحفيزه للمنتخب السعودي، حيث قال “قلبي معهم.

وأضاف الأمير متعب في كلمته بالفيديو خلال تدشين مجمع المنشآت الرياضية الجديدة لوزارة الحرس الوطني بخشم العان بالرياض: “تشجيعي لهم وروحي معهم، وما يرفع علم الوطن إلا أبناء الوطن”.

وبعد كلمته قام الأمير متعب بركل الكرة ركلة رمزية أثارت ضحك الجمهور الذي كان يشاهده بسبب قيامه بالتمويه قبل أن يركل الكرة.



تعليقات ( 10 )

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  1. 10
    19 أكتوبر, 2016 , 23:02 م

    🌺أوركيد

    ي 8 يعني لذا الدرجة عجزان تكتب العبارة ف محرك البحث وتبحث عن قائلها .. أمرك عجيب🤔
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  2. 9
    19 أكتوبر, 2016 , 22:58 م

    الله يغفر لابوك ويرحمه حبيب الشعب
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  3. 8
    19 أكتوبر, 2016 , 22:57 م

    أوركيد يهمني "الغالي" اللي أنتِ حبيتيه❤️٠٠ من القائل؟🤔 - يمكن انتي 🤔
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  4. 7
    19 أكتوبر, 2016 , 22:47 م

    ولا شيء

    فناااااان ماشاء الله عليه !! الله لا يضره الصراحه ماتوقعته حريف لهاذي الدرجه
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  5. 6
    19 أكتوبر, 2016 , 22:39 م

    طيب ومتواضع مثل ابوه الملك عبدالله الغالي الله يرحمه
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  6. 5
    19 أكتوبر, 2016 , 22:32 م

    عبدالعزيز العقيلي الهذلي

    يحمل الكثير من طيبة وسجايا والده الملك عبدالله رحمه الله واسكنه فسيح جناته
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  7. 4
    19 أكتوبر, 2016 , 22:30 م

    sami

    ترى سموه كان من امهر لاعبي فريق الحرس الوطني وكل من تشرف بالانضمام لنادي الحرس قبل وبعد 1400 هجرية يشهد له بذلك فلا احد يستغرب او يتفاجئ بموهبته
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  8. 3
    19 أكتوبر, 2016 , 22:21 م

    🌺أوركيد

    يهمني "الغالي" اللي أنتِ حبيتيه❤️٠٠ من القائل؟🤔
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  9. 2
    19 أكتوبر, 2016 , 22:15 م

    مشعل العتيبي

    هلا والله بولد الغالي على ما قالت الأخت
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  10. 1
    19 أكتوبر, 2016 , 22:07 م

    الزهراني

    والله انك بطل وطالع مثل ابوك الله يرحمه ربي يوفقك
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