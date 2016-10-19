شاهد .. الأمير متعب بن عبدالله يوجِّه رسالة للمنتخب .. و يركُل الكرة بطريقة مخادعة

صحيفة المرصد: تحدث الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني عبر مقطع فيديو، موجهاً تحفيزه للمنتخب السعودي، حيث قال “قلبي معهم.

وأضاف الأمير متعب في كلمته بالفيديو خلال تدشين مجمع المنشآت الرياضية الجديدة لوزارة الحرس الوطني بخشم العان بالرياض: “تشجيعي لهم وروحي معهم، وما يرفع علم الوطن إلا أبناء الوطن”.

وبعد كلمته قام الأمير متعب بركل الكرة ركلة رمزية أثارت ضحك الجمهور الذي كان يشاهده بسبب قيامه بالتمويه قبل أن يركل الكرة.