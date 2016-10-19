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بالفيديو: مسن يصاب بسرطان الحنجرة ويضطر لاستئصالها.. شاهد كيف يتحدث!

19 أكتوبر, 2016 , 22:19 م
بالفيديو: مسن يصاب بسرطان الحنجرة ويضطر لاستئصالها.. شاهد كيف يتحدث!
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صحيفة المرصد: انتشر مقطع فيديو لرجل مسن أصيب بسرطان في الحنجرة نتيجة التدخين والشيشة، وهو يتحدث عن النتائج السلبية للتدخين وآثار السرطان السلبية.

ووجّه الرجل المسن ويدعى “العم عيد” عن السرطان الذي سبب إستصال الحنجرة واستئصال الحبال الصوتية، ليكون ذلك سبباً في عجزه عن الكلام.

ويظهر الفيديو تحدث العم عيد بصوت يشبه الرجل الآلي وذلك بفضل الله ثم بفضل جهاز يضعه أسفل رقبته أثناء الحديث.

وأكد العم عيد على توقف جميع الناس عن التدخين الذي سيعود عليهم بالنفع، وذلك ليتجنبوا ما حدث معه من أمراض خبيثة كادت أن تمنعه من الكلام مع عائلته.



تعليقات ( 6 )

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  1. 6
    19 أكتوبر, 2016 , 22:51 م

    بردقان (نايت شفت)

    من عوفي فليحمد الله .. . ولا زال الشباب -هداهم الله- مولعين بالدخان والمعسل وباقي الافات؛ فهل من متعظ :)
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  2. 5
    19 أكتوبر, 2016 , 22:51 م

    ؟؟

    صار صوت رجل الي
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  3. 4
    19 أكتوبر, 2016 , 22:34 م

    صالح

    رقم 2 ماعتقد انك افضل من احد
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  4. 3
    19 أكتوبر, 2016 , 22:29 م
    عدد التعليقات:2202

    توووووونسية

    الله يشفيه يارب ويبعد بلاء التدخين عن أمة محمد
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  5. 2
    19 أكتوبر, 2016 , 22:26 م

    شايف العجائب

    الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاه وفضلنا على كثيرا ممن خلق تفضيلا
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  6. 1
    19 أكتوبر, 2016 , 22:25 م
    عدد التعليقات:5594

    بسمه

    يااقلبي ربي يعطيه الصحه والعافيه وكل مٌبتلى بهذا المرض 😢
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