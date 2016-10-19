بالفيديو: مسن يصاب بسرطان الحنجرة ويضطر لاستئصالها.. شاهد كيف يتحدث!

صحيفة المرصد: انتشر مقطع فيديو لرجل مسن أصيب بسرطان في الحنجرة نتيجة التدخين والشيشة، وهو يتحدث عن النتائج السلبية للتدخين وآثار السرطان السلبية.

ووجّه الرجل المسن ويدعى “العم عيد” عن السرطان الذي سبب إستصال الحنجرة واستئصال الحبال الصوتية، ليكون ذلك سبباً في عجزه عن الكلام.

ويظهر الفيديو تحدث العم عيد بصوت يشبه الرجل الآلي وذلك بفضل الله ثم بفضل جهاز يضعه أسفل رقبته أثناء الحديث.

وأكد العم عيد على توقف جميع الناس عن التدخين الذي سيعود عليهم بالنفع، وذلك ليتجنبوا ما حدث معه من أمراض خبيثة كادت أن تمنعه من الكلام مع عائلته.