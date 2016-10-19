بالصور : قطيع إبل يتسبب في حادث مروِّع بطريق جازان

صحيفة المرصد:تسبب قطيع من الإبل في حادث مروري مروع صباح اليوم بطريق جازان – الأحد ونتج عنه إصابات خطره ومتوسطة.

وبين متحدث الهلال الأحمر بيشي الصرخي بأن غرفة العمليات تلقت عند الساعة 6:56 من صباح اليوم الأربعاء بلاغا عن حادث مروري سببه قطيع من الإبل كانت تعبر الطريق الدولي جازان – أحد المسارحة بالقرب من مفرق قرية العلولية وعلى الفور تم توجيه فرقتين إسعافيتين إلى موقع الحادث ولدى وصولها عثرت على شخص لديه إصابة بالرأس .

وأضاف الصرخي بأنه أثناء مباشرة الحالة وتقديم الخدمة الإسعافية الفرقة تصادف وجود حادث آخر نتيجة اصطدام صاحب سيارة أخرى من نوع اكسنت بالإبل التي كانت على الطريق فتم مباشرة الحالة الأخرى حيث كان سائق السيارة من إصابة بسيطة تم تقديم الخدمة الإسعافية له ونقلت الحالتين إلى مستشفى أحد المسارحة لتلقي العلاج وفقاً لموقع الرياض نت .