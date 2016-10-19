بالصور : قطيع إبل يتسبب في حادث مروِّع بطريق جازان

صحيفة المرصد:تسبب قطيع من الإبل في حادث مروري مروع صباح اليوم بطريق جازان – الأحد ونتج عنه إصابات خطره ومتوسطة.
وبين متحدث الهلال الأحمر بيشي الصرخي بأن غرفة العمليات تلقت عند الساعة 6:56 من صباح اليوم الأربعاء بلاغا عن حادث مروري سببه قطيع من الإبل كانت تعبر الطريق الدولي جازان – أحد المسارحة بالقرب من مفرق قرية العلولية وعلى الفور تم توجيه فرقتين إسعافيتين إلى موقع الحادث ولدى وصولها عثرت على شخص لديه إصابة بالرأس .
وأضاف الصرخي بأنه أثناء مباشرة الحالة وتقديم الخدمة الإسعافية الفرقة تصادف وجود حادث آخر نتيجة اصطدام صاحب سيارة أخرى من نوع اكسنت بالإبل التي كانت على الطريق فتم مباشرة الحالة الأخرى حيث كان سائق السيارة من إصابة بسيطة تم تقديم الخدمة الإسعافية له ونقلت الحالتين إلى مستشفى أحد المسارحة لتلقي العلاج وفقاً لموقع الرياض نت .
تعليقات ( 10 )
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بسمهوماتت الخيوانات المسكينه بسبب اهمال اصحابها ..حسبنا الله .
الناقدكيف عجزت وزارة العدل عن أستحداث قرار يلزم أصحاب الأبل الذين يتركون أبلهم تقطع طرق السيارات محدثه حوادث خطيرة ومميته بدفع التعويضات والديات للضحايا !!
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اللامي10لاحول ولا قوة الابالله العلي العظيم
هايديحسبي الله في ملاك الإبل منتشرة بخط الساحل بشكل كبير المفروض يدفعونهم غرامة استخدام طريق رسوم رخصة للجمال الي تسرح وتمرح في الخط بعدها بيمسكونها عدل
الخبر ملخبط داخل في بعضهلكن الله يشفي جميع المصابين ويستر على عباده ( حتى الابل الله يشفي المصاب منها .
شايف العجائبالحمدلله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثيرا ممن خلق تفضيلا ،، اللهم اشفهم ومرضى المسلمين
عدد التعليقات:327
الفارس ابو زيدوش السياره ذي الي مرطست الابل مرطسه
الغامديالله يستر وربي يشافيهم
زغلولالأبل كانت مسرعه .... يمكن مافيه ساهر في جيزان ... المفروض صاحب الأبل يعاقب ويدفع كل التعويضات للمتضررين أصحاب السيارات