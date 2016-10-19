فيديو.. نائب وزير الاقتصاد : القرارات الحكومية الأخيرة أنقذت المملكة من الإفلاس

صحيفة المرصد: قال محمد التويجري، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، مساء اليوم الأربعاء: إن القرارت الحكومية الأخيرة أنقذت الاقتصاد السعودي من الإفلاس.

وأكد “التويجري” في حديث مع برنامج “الثامنة”، أنه لو لم تتخذ هذه القرارات فإن الاقتصاد السعودي سيكون مهدداً بالإفلاس خلال نحو أربع سنوات، ولكن مع تنفيذها نتوقع -بإذن الله- تحقيق فائض في الميزانية وازدهار الاقتصاد.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الاقتصاد السعودي لم يستغل انهيارات الأسواق العالمية عام 2008م، مبيناً أن بعض المشاريع لم تكن لديها خطة اقتصادية واضحة.

