بالفيديو.. دشتي: سأعود للكويت خلال أيام و سأمثل أمام القضاء وصك البراءة في جيبي!

صحيفة المرصد: كشف النائب الكويتي السابق ، الدكتور عبد الحميد دشتي ، عن نيته للعودة إلى الكويت خلال أيام ، مؤكداً أنه سيتقدم للترشح إلى انتخابات مجلس الأمة المقبلة.
جاء ذلك في تصريحات له عبر قناة “الإخبارية” السورية في دمشق قائلاً :”بإذن الله سأكون في البرلمان المقبل”.
وعن ترشحه في ظل الأحكام الصادرة بحقه قال:” نحن نبحث الأمر دستورياً”، مشيرا إلى أن “هذه الأحكام ليست نهائية وإنما غيابية”.
مبيناً أنه سيمثل أمام القضاء الكويتي مع وجود مراقبين دوليين، معبراً عن ثقته بالقضاء مع وجود الضمانات التي نتفاوض حولها كضمانات الحياد ونزاهة القضاء وعدم التدخل بأحكامه وتركه سيد نفسه، وأكد أن صك البراءة في جيبه معتبراً الأمر منته.
تعليقات ( 15 )
شاآآآايب من جبل عسيرلا تحلف!؟!عارفين القرار في الكويت مختطف من ملالي إيران. وتأييد التجمع الشيعي في العراق وتجنيس الاف الحرس الثوري الايراني. كان الأولى تجنيس إل بدون....
سمر العازميالجبان جايب معاه دولين في المحكمة ما يحتاج تجيبهم يا زنديق القضاة كلهم معاك وعندهم تعليمات مسبقة ببرائتك كلفت عليهم ليش وبعدين مكانك محفوظ في البرلمان
طلالانت خلك رجال لو مره وحدة وتعال اجل صك البراءة في جيبك
سمر العازميسيعود وسيرشح نفسه وسيفوز وكأن شي لم يكن العملية مطبوخة وجاهزة هو لم يصرح بأن صك البرائة في جيبة الا وعنده ضؤ اخضر .. ارجع يا دشتي وبان عليك الامان ...
متا نتحرك قبل الندمالزنديق واثق : واكبر دلين ايباده اهلنا فى سوريا والعراق احد يقدر برفع راسه بوجه الطغاه تمادو كثيرا كثيرا وهاذا الزنديق جايب معاه دوليين ضدكم
داعس المطاياان نفذ مثل هذا الدعي من شتمه وتعريضه وكذبه على السعودية واستعداء الدول والشعوب عليها فعلى القضاء الكويتي السلام.
كلمة حقيعني نفس صك دخول الجنه لديكم كل شي له صك من جدكم الخميني دشتي ذا عربي ولا فارسي ولا ويش قلعته وليش برلمان ايران مافيه عرب سنه ولا مساجد
دحوم1انت بس تعال ورد الكويت ياالمبسبس تعال يامطية ايران انت ماتصرح الا ونت سكران ارجع الكويت وشف ابطال الكويت شنو يسون فيك
فهد الفهادينمن حر مافي قلبه ينبح ،، عميل مجوسي قدم الدور الي مطلوب منه و انتهى دوره ووصل الى مستقره الاخير كما خطط له ،، الى مزبلة التاريخ
بردقان (نايت شفت)ما بني على باطل فهو .. . باااطل :)
استغفراللهلااله الاالله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد يُحي ويميت وهوعلى كل شي قدير سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم أستغفرالله العظيم واتواب اليه
استغفراللهأستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
الحارثيانت بس ارجع ...... وتلقاء شيء يسرك .... ي دشتادته
الـزعــيــم************
Ksbتعال يا نعال لعن الي عطاك الجنسيه ل ابو اشباه الرجال الي في ديرتك الى من رحم الله