بالفيديو.. دشتي: سأعود للكويت خلال أيام و سأمثل أمام القضاء وصك البراءة في جيبي!

صحيفة المرصد: كشف النائب الكويتي السابق ، الدكتور عبد الحميد دشتي ، عن نيته للعودة إلى الكويت خلال أيام ، مؤكداً أنه سيتقدم للترشح إلى انتخابات مجلس الأمة المقبلة.

جاء ذلك في تصريحات له عبر قناة “الإخبارية” السورية في دمشق قائلاً :”بإذن الله سأكون في البرلمان المقبل”.

وعن ترشحه في ظل الأحكام الصادرة بحقه قال:” نحن نبحث الأمر دستورياً”، مشيرا إلى أن “هذه الأحكام ليست نهائية وإنما غيابية”.

مبيناً أنه سيمثل أمام القضاء الكويتي مع وجود مراقبين دوليين، معبراً عن ثقته بالقضاء مع وجود الضمانات التي نتفاوض حولها كضمانات الحياد ونزاهة القضاء وعدم التدخل بأحكامه وتركه سيد نفسه، وأكد أن صك البراءة في جيبه معتبراً الأمر منته.