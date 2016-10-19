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فيديو .. وزير الخدمة المدنية : إنتاجية الموظف الحكومي لا تزيد عن ساعة باليوم!

19 أكتوبر, 2016 , 23:43 م
فيديو .. وزير الخدمة المدنية : إنتاجية الموظف الحكومي لا تزيد عن ساعة باليوم!
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صحيفة المرصد:أوضح وزير الخدمة المدنية، خالد العرج، إن إنتاجية الموظف الحكومي لا تزيد عن ساعة واحدة في اليوم، مضيفاً أن هذا ما أظهرته الدراسات التي أعدت حول هذا الأمر.

وقال العرج، في برنامج “الثامنة” مع وزير المالية إبراهيم العساف ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، أنه تم إلغاء 21 بدلاً ومكافأة وتخفيض وإضافة ضوابط لـ25 بدلاً ومكافأة، وإيقاف 5 بدلات ومكافآت أخرى.

وأشار إلى أنه سيُعاد النظر في بعض البدلات التي شملتها القرارات الأخيرة في حال تحسنت الأمور، ليعاد صرفها لمستحقيها وفق الضوابط.



تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    20 أكتوبر, 2016 , 1:16 ص

    المنضبط

    بصراحة تامة فإن بعض موظفي الادارات الجكومية لا يعملون اكثر من ساعة انتاجية واحدة .. القصد عمل حقيقي مستمر لأكثر من ساعة .. والله انهم يفطرون حول ساعة
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  2. 6
    20 أكتوبر, 2016 , 1:15 ص

    عفاف اللحياني

    إذا تبغون الموظف الحكومي ينضبط في عمله طبقو نظام التقييم السنوي إذا يستحق العلاوه السنويه أعطوه وإذا لا يستحق أحرموه وأخصمو من راتبه
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  3. 5
    20 أكتوبر, 2016 , 0:38 ص

    ابو محمد السيد

    اغلب موظفي الدولة لايجد وقت لشرب كاسة شاي من كثرة ضغط العمل
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  4. 4
    20 أكتوبر, 2016 , 0:33 ص

    أخشى أنه يرى الناس بعين طبعه بقوله (إنتاجية الموظف الحكومي لا تزيد عن ساعة واحدة في اليوم) هل هذا الكلام منطقي؟
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  5. 3
    20 أكتوبر, 2016 , 0:19 ص

    وليد العتيبي

    وزير الخدمة المدنية مستدل بدراسة.لماذا لم تنشر هذه الدراسة وتوضح ان كان صادق بالفعل.. وهل الدراسة شملت وزارته بداية!!! ام وزارته عرين الأسد.مضحك أمره
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  6. 2
    20 أكتوبر, 2016 , 0:03 ص

    مهنا

    مخالف
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  7. 1
    20 أكتوبر, 2016 , 0:01 ص

    غييييوووورررر

    اكبر مصيبه وظلم اذا سوو نظام وطبقوه على الموظفين باثر رجعي مثل نظام الي عنده رصيد اجازات
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