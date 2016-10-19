فيديو .. وزير الخدمة المدنية : إنتاجية الموظف الحكومي لا تزيد عن ساعة باليوم!

صحيفة المرصد:أوضح وزير الخدمة المدنية، خالد العرج، إن إنتاجية الموظف الحكومي لا تزيد عن ساعة واحدة في اليوم، مضيفاً أن هذا ما أظهرته الدراسات التي أعدت حول هذا الأمر.

وقال العرج، في برنامج “الثامنة” مع وزير المالية إبراهيم العساف ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، أنه تم إلغاء 21 بدلاً ومكافأة وتخفيض وإضافة ضوابط لـ25 بدلاً ومكافأة، وإيقاف 5 بدلات ومكافآت أخرى.

وأشار إلى أنه سيُعاد النظر في بعض البدلات التي شملتها القرارات الأخيرة في حال تحسنت الأمور، ليعاد صرفها لمستحقيها وفق الضوابط.