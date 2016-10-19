فيديو .. وزير الخدمة المدنية : إنتاجية الموظف الحكومي لا تزيد عن ساعة باليوم!

صحيفة المرصد:أوضح وزير الخدمة المدنية، خالد العرج، إن إنتاجية الموظف الحكومي لا تزيد عن ساعة واحدة في اليوم، مضيفاً أن هذا ما أظهرته الدراسات التي أعدت حول هذا الأمر.
وقال العرج، في برنامج “الثامنة” مع وزير المالية إبراهيم العساف ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، أنه تم إلغاء 21 بدلاً ومكافأة وتخفيض وإضافة ضوابط لـ25 بدلاً ومكافأة، وإيقاف 5 بدلات ومكافآت أخرى.
وأشار إلى أنه سيُعاد النظر في بعض البدلات التي شملتها القرارات الأخيرة في حال تحسنت الأمور، ليعاد صرفها لمستحقيها وفق الضوابط.
تعليقات ( 7 )
المنضبطبصراحة تامة فإن بعض موظفي الادارات الجكومية لا يعملون اكثر من ساعة انتاجية واحدة .. القصد عمل حقيقي مستمر لأكثر من ساعة .. والله انهم يفطرون حول ساعة
عفاف اللحيانيإذا تبغون الموظف الحكومي ينضبط في عمله طبقو نظام التقييم السنوي إذا يستحق العلاوه السنويه أعطوه وإذا لا يستحق أحرموه وأخصمو من راتبه
ابو محمد السيداغلب موظفي الدولة لايجد وقت لشرب كاسة شاي من كثرة ضغط العمل
وليد العتيبيوزير الخدمة المدنية مستدل بدراسة.لماذا لم تنشر هذه الدراسة وتوضح ان كان صادق بالفعل.. وهل الدراسة شملت وزارته بداية!!! ام وزارته عرين الأسد.مضحك أمره
مهنامخالف
غييييوووورررراكبر مصيبه وظلم اذا سوو نظام وطبقوه على الموظفين باثر رجعي مثل نظام الي عنده رصيد اجازات