المعلمي: دموع التماسيح التي يذرفها مندوب إيران بالأمم المتحدة لن تخدع أحداً

صحيفة المرصد : أكد السفير عبدالله المعلمي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة اليوم الأربعاء أن “دموع التماسيح” التي يذرفها مندوب إيران على الضحايا اليمنيين لن تخدع أحدا، مشيرا إلى أن أبناء اليمن يدركون تماما أن دعم طهران للحوثيين بالأسلحة والصواريخ سبب معاناتهم، وطالب مجلس الأمن الدولي بإجراء مناقشة عاجلة لانتهاكات إيران لقرار حظر السلاح على الحوثيين وحلفائهم.

وأضاف المعلمي “نستغرب سكوت مجلس الأمن عن اختراقات إيران الفاضحة لقرارات المجلس واستمرارها في تهريب الأسلحة للحوثيين في اليمن”، وأن “المملكة ترحب بالهدنة في اليمن وتؤكد سيعها لوقف دائم لإطلاق النار”، مؤكدا أن المملكة لن تتهاون في حماية حدودها وأمنها الوطني ضد انتهاكات الانقلابيين وفقا للرياض.

وذكر المعلمي ” المملكة تعتبر جرائم النظام السوري جرائم حرب وترحب بالهدنة وتؤكد على وضع حد للميليشيات في سوريا”.