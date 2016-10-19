قيادة قوات التحالف تعلن الالتزام بوقف إطلاق النار في اليمن لمدة 3 أيام

صحيفة المرصد – واس:أصدرت قيادة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بياناً فيما يلي نصه:

استجابة لطلب الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية في رسالته الموجهة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية المؤرخة في 19 / 10 / 2016 م الآتي نصها :

( الأخ العزيز خادم الحرمين الشريفين)

الملك سلمان بن عبدالعزيز

أبعث لكم يا خادم الحرمين الشريفين بأطيب تحياتي وتقديري . وأود إبلاغ مقامكم الكريم أنه من خلال التحركات الدولية والإقليمية بين الأمم المتحدة وبيننا ودول التحالف تم التوافق على إعلان وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة وفق شروط أهمها التزام الحوثيين وحلفائهم بوقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة وعلى رأسها مدينة تعز وفتح الحصار عنها , وحضور ممثلي الطرف الانقلابي في لجنة التهدئة إلى ظهران الجنوب . ورغبة منا في تنفيذ ذلك فقد تقرر الإعلان عن وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 19 / 10 / 2016م الساعة الحادية عشر وتسع وخمسين دقيقة مساءً تتوقف فيها الأعمال العسكرية من قبل قوات التحالف , وفي حال استمرار قيام الميليشيات الحوثية والقوات الموالية لها بأي أعمال أو تحركات عسكرية في أي منطقة فسوف يتم التصدي لها من قبل قوات التحالف , مع استمرار الحظر والتفتيش الجوي والبحري والاستطلاع الجوي لأي تحركات لمليشيات الحوثي والقوات الموالية لها.

إنني آمل منكم يا خادم الحرمين الشريفين ومن إخوانكم قادة دول التحالف التكرم بدعم هذه الخطوة في سبيل سعينا لتحقيق الأمن والاستقرار لبلادنا مثمناً لكم دعمكم ونبيل مواقفكم في اليمن قيادة وشعباً. شاكرين لكم مسبقاً تعاونكم المعهود ودمتم سنداً وعوناً

وتقبلوا خالص الاحترام.

(عبدربه منصور هادي )

فقد تقرر أن يبدأ وقف إطلاق النار اعتباراً من الساعة ( 59 : 11 ) مساءً بتوقيت اليمن يوم الأربعاء 18 محرم 1438هـ الموافق 19 أكتوبر 2016م ولمدة ( ثلاثة ) أيام وفقاً لما ورد في رسالة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية ولإدخال وتوزيع أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اليمني الشقيق , حيث ستلتزم قوات التحالف بوقف إطلاق النار , مع استمرار الحظر والتفتيش الجوي والبحري , والاستطلاع الجوي لأي تحركات لميليشيات الحوثي والقوات الموالية لها , والله نسأل أن يحفظ الشعب اليمني الشقيق من كل مكروه .