بالصور: إنقاذ مُعلّم من أيدي طلاب قاموا بضربه بالعصي في المدينة.. والمعلمون يطلبون الحماية !!

صحيفة المرصد: قامت مجموعة من الطلاب، صباح اليوم، بالاعتداء على معلّمهم بالضرب بواسطة العصي بعد أن كان سبباً في إحالة أحدهم لإدارة المدرسة، وذلك في مركز النجيل التابع لمحافظة العلا بمنطقة المدينة المنورة.

وبحسب موقع “سبق” فقد روى المعلم الضحية ويدعى “م. أ” أنه ساهم في فك شجار حدث بين طالبَيْن أمس الثلاثاء في ساحة المدرسة خلال حصة الرياضة، لكن أحد الطالبَيْن تهجَّم على المعلِّم بألفاظ نابية، قبل أن يحيله المعلم لإدارة المدرسة، التي تولت الأمر، وانتهى الموضوع بالتراضي بين الطالبَيْن.

إلا أن المعلم قبل بداية الدوام، اليوم الأربعاء، بعدد من الشباب من خارج المدرسة، يرافقهم الطالب الذي كان أحد طرفَيْ مضاربة الأمس، وهم يهجمون عليه قبل دخوله المدرسة بشكل جماعي، ويضربونه بالعصي، حتى تدخل زملاؤه المعلمون، وانتشلوا زميلهم، ونقلوه للمستشفى.

ومن جهتهم، طالب المعلمون بحمايتهم من الطلاب، ووضع قوانين صارمة، فيما اقترح تربويون التعاقد مع شركات للحراسات والأمن الصناعي داخل المدارس؛ لفرض النظام داخل المدارس، وخصوصًا مع تكرار حالات التعدي على المعلمين!