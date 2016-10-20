بالصور: إنقاذ مُعلّم من أيدي طلاب قاموا بضربه بالعصي في المدينة.. والمعلمون يطلبون الحماية !!

صحيفة المرصد: قامت مجموعة من الطلاب، صباح اليوم، بالاعتداء على معلّمهم بالضرب بواسطة العصي بعد أن كان سبباً في إحالة أحدهم لإدارة المدرسة، وذلك في مركز النجيل التابع لمحافظة العلا بمنطقة المدينة المنورة.
وبحسب موقع “سبق” فقد روى المعلم الضحية ويدعى “م. أ” أنه ساهم في فك شجار حدث بين طالبَيْن أمس الثلاثاء في ساحة المدرسة خلال حصة الرياضة، لكن أحد الطالبَيْن تهجَّم على المعلِّم بألفاظ نابية، قبل أن يحيله المعلم لإدارة المدرسة، التي تولت الأمر، وانتهى الموضوع بالتراضي بين الطالبَيْن.
إلا أن المعلم قبل بداية الدوام، اليوم الأربعاء، بعدد من الشباب من خارج المدرسة، يرافقهم الطالب الذي كان أحد طرفَيْ مضاربة الأمس، وهم يهجمون عليه قبل دخوله المدرسة بشكل جماعي، ويضربونه بالعصي، حتى تدخل زملاؤه المعلمون، وانتشلوا زميلهم، ونقلوه للمستشفى.
ومن جهتهم، طالب المعلمون بحمايتهم من الطلاب، ووضع قوانين صارمة، فيما اقترح تربويون التعاقد مع شركات للحراسات والأمن الصناعي داخل المدارس؛ لفرض النظام داخل المدارس، وخصوصًا مع تكرار حالات التعدي على المعلمين!
تعليقات ( 28 )
مع الخيلاصبحت هذه المشاكل في المدارس ضاهرة ويجب معالجتها بحكمة لان شباب اليوم ليسو كشباب 1987 الان الشباب مطلعين على كل شي وفي رفاهية ودور الوالدين مغيب
راعي الثانيهكثرو الهمج والسبب غياب الاسره اولا وثانيا الواسطه والقوانين الغير صارمه ولد فلان يسوي الهوايل ويماينسجن لين يجيب الطامه الكبرى وهو مايسوى التاليه من ا
ابن طيبههذا يرجع لتربية بعض الأبناء والتربيه لها دور في نشأة الطالب ليس كل الشباب سيئين تربيتهم ، بعض الشباب يحتاجون جلد على قفاهم
بخيت الزهرانيالمدرسة ،وأخذ غترتي ،وكلف اثنين من زملائي،بربط رجلي،وكل زميل مسك الغتره من ناحيه وضربني المدير٥٢ جلده امام الكل،وكان ايام برد قارص وين تعليم زمان ،
مبارك سكروتيالحكمة جدا سهلة وورد ذكرها بالكتاب للعبره والعضه بس تطبق على هالمراهقين قصة الخضر مع موسى والقلام وبأذن واحد احد تشوفون افضل واطهر مجتمع بالوجود
سعودالسؤال هل لاتوجد عقوبه رادعة للمستهترين بالامن ام الواسطات الضارة هي السبب في انتشار المشاكل المفروض قانون على اي معتدي سجن سنه واكثر بلا واسطات
بخيت الزهرانيالى راس،احدالزملاء،من الطلاب، وأصبته في مقدمة راْسه ،ولما وصل الخبر لمدير المدرسة ،كان العقاب ،بانه في طابور الصباح اليوم الثاني،استدعيت من قبل ،يتبع،
ابو فارسالكل شريك فيما وصل اليه حال التعليم. الاباء يحرضون والمجتمع يدعم ذلك والاعلام يوقد النار مؤسف جدا ان نشاهد مثل هذه المناظر للمربين وصناع رجال المستقبل
كونان 2016الوضع تجاوز الحد ... حثالة مجتمع تكون معول هدم للامة . حثالة مراهقين لم يجدوا قوانين رادعة تجبرهم على الاستقامة . لا نضع القوانين حتى يتفشى المرض
رعد وبرقمهزله ... معلمكم وتسوون فيه كذا ؟؟؟ ياحيف والله !!! هذا نتاج التربيه الحديثه والتي أخذتنا إلى دروب الهلاك ...
عوااادلما ضاااعت هيبة المعلم بالمدرسه ضاااعت هيبة رجل الامن بالشااارع كيف لمجتمع ان يتطور والمعلم فيه يهااااان ويضيّق عليه في عمله
بخيت الزهرانيوالله عام١٣٨٣ هجريه رميت حجر صغيرعلى شجرة لوز ،وكان في وقت الفسحة،بمدرسة الحكمان ،بزهران،وكنت من ضمن الطلاب الذين يرمون وارتد حجري من الشجره،يتبع
مبارك سكروتييالله شف هاك من موضوع السدحان الى ضرب معلم بالمدينة وامس واحد يسرق شنطة بالقوى وقبلها مضاربة بسواطير شي يفك الراس الشعب ذا محتاج تطهيروتحديدأالمراهقين
عوااادمهزله تعليم بلا هيبه للمعلم ويجيك وااحد يقول المعلم مرتاااح مسكين مايدري ان المعلم يتقطع صوته عشان يشرح ويضربونه الطلاب بأخر شي وين الوزاره.....
سارهواسعوها ضربا وركلا بلارحمه حتى نزفت داخليا وجدوها بعد بحث ف احدى زوايا المدرسه شبه ميته من المسؤول عن هؤولاء الرعاع الهمج اصبحت المضاربه هوايه لهم
سارهالله المستعان من اين نشأت هذه العصابات الشرسه تخيلو امس اعتدي ع طالبه بالصف الاول ابتدائي حيث تسلل الى المدرسه اربعه طلاب ابتدائي ف نهاية الدوام
شاآآآايب من جبل عسيرمثل صيني يقول:-(إذا لعبت الدجاجة دور الديك خرب البيت). كثير من الأباء تخلوا عن مسؤلياتهم وعن القدوة الحسنة وما يدرون عن عيالهم.التربية تبدأ من المنزل.
وتلك الايام....أذا اردت أن تهدم مجتمع فأهدم الأسرة والمعلم ....المعلم يهمش في بلادنا حتى تظهر لناهذه العينات مهايطيه وعديمي الاحترام ..اجعل له قانون يحميه.....
الدوسيرحم الله ايام زمان لو حصل حضور والدك بمحض الصدفه والمدرس ينهال عليك بالضرب لااخذ العصى من المدرس وكمل مابدءه المدرس رحم الله زمان ومعلمون زمان
العابرأين النظام لمثل هذه الحالات في أيامنا المدرس له هيبته و مكانته و بدعم من الاباء بتربية ابنائهم و توجيههم
محمد الشوكيمن امن العقوبة اساء الادب عندما يكون عقاب رادع كل طالب بيمشي على الخط المستقيم
خشمان بن غالبأبو محالة مالهم أمان ومشاكلهم كثيرة
خالد الزهرانيقلة ادب ماعاد صارللمعلم هيبه
وشك وشكللأسف ..اذا لم تعاد للمعلم هيبته ...فلا داعي للتعليم
مزاجي رايق ⭐🌟⭐الوزارة هي من أضاعت حقوق المعلمين وهيبتهم الله يحفظهم يعلمون الأجيال ولكن هناك أناس عديمو التربية
naif911قم للمعلم وفه التبجيلا
فارس الزهرانيلا تعليم بدون عصا فالعصات لمن عصا