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بالصور: إنقاذ مُعلّم من أيدي طلاب قاموا بضربه بالعصي في المدينة.. والمعلمون يطلبون الحماية !!

20 أكتوبر, 2016 , 0:03 ص
بالصور: إنقاذ مُعلّم من أيدي طلاب قاموا بضربه بالعصي في المدينة.. والمعلمون يطلبون الحماية !!
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صحيفة المرصد: قامت مجموعة من الطلاب، صباح اليوم، بالاعتداء على معلّمهم بالضرب بواسطة العصي بعد أن كان سبباً في إحالة أحدهم لإدارة المدرسة، وذلك في مركز النجيل التابع لمحافظة العلا بمنطقة المدينة المنورة.

وبحسب موقع “سبق” فقد روى المعلم الضحية ويدعى “م. أ” أنه ساهم في فك شجار حدث بين طالبَيْن أمس الثلاثاء في ساحة المدرسة خلال حصة الرياضة، لكن أحد الطالبَيْن تهجَّم على المعلِّم بألفاظ نابية، قبل أن يحيله المعلم لإدارة المدرسة، التي تولت الأمر، وانتهى الموضوع بالتراضي بين الطالبَيْن.

إلا أن المعلم قبل بداية الدوام، اليوم الأربعاء، بعدد من الشباب من خارج المدرسة، يرافقهم الطالب الذي كان أحد طرفَيْ مضاربة الأمس، وهم يهجمون عليه قبل دخوله المدرسة بشكل جماعي، ويضربونه بالعصي، حتى تدخل زملاؤه المعلمون، وانتشلوا زميلهم، ونقلوه للمستشفى.

ومن جهتهم، طالب المعلمون بحمايتهم من الطلاب، ووضع قوانين صارمة، فيما اقترح تربويون التعاقد مع شركات للحراسات والأمن الصناعي داخل المدارس؛ لفرض النظام داخل المدارس، وخصوصًا مع تكرار حالات التعدي على المعلمين!

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تعليقات ( 28 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 28
    20 أكتوبر, 2016 , 1:13 ص

    مع الخيل

    اصبحت هذه المشاكل في المدارس ضاهرة ويجب معالجتها بحكمة لان شباب اليوم ليسو كشباب 1987 الان الشباب مطلعين على كل شي وفي رفاهية ودور الوالدين مغيب
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  2. 27
    20 أكتوبر, 2016 , 0:57 ص

    راعي الثانيه

    كثرو الهمج والسبب غياب الاسره اولا وثانيا الواسطه والقوانين الغير صارمه ولد فلان يسوي الهوايل ويماينسجن لين يجيب الطامه الكبرى وهو مايسوى التاليه من ا
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  3. 26
    20 أكتوبر, 2016 , 0:55 ص

    ابن طيبه

    هذا يرجع لتربية بعض الأبناء والتربيه لها دور في نشأة الطالب ليس كل الشباب سيئين تربيتهم ، بعض الشباب يحتاجون جلد على قفاهم
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  4. 25
    20 أكتوبر, 2016 , 0:54 ص

    بخيت الزهراني

    المدرسة ،وأخذ غترتي ،وكلف اثنين من زملائي،بربط رجلي،وكل زميل مسك الغتره من ناحيه وضربني المدير٥٢ جلده امام الكل،وكان ايام برد قارص وين تعليم زمان ،
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  5. 24
    20 أكتوبر, 2016 , 0:53 ص

    مبارك سكروتي

    الحكمة جدا سهلة وورد ذكرها بالكتاب للعبره والعضه بس تطبق على هالمراهقين قصة الخضر مع موسى والقلام وبأذن واحد احد تشوفون افضل واطهر مجتمع بالوجود
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  6. 23
    20 أكتوبر, 2016 , 0:50 ص

    سعود

    السؤال هل لاتوجد عقوبه رادعة للمستهترين بالامن ام الواسطات الضارة هي السبب في انتشار المشاكل المفروض قانون على اي معتدي سجن سنه واكثر بلا واسطات
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  7. 22
    20 أكتوبر, 2016 , 0:46 ص

    بخيت الزهراني

    الى راس،احدالزملاء،من الطلاب، وأصبته في مقدمة راْسه ،ولما وصل الخبر لمدير المدرسة ،كان العقاب ،بانه في طابور الصباح اليوم الثاني،استدعيت من قبل ،يتبع،
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  8. 21
    20 أكتوبر, 2016 , 0:46 ص

    ابو فارس

    الكل شريك فيما وصل اليه حال التعليم. الاباء يحرضون والمجتمع يدعم ذلك والاعلام يوقد النار مؤسف جدا ان نشاهد مثل هذه المناظر للمربين وصناع رجال المستقبل
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  9. 20
    20 أكتوبر, 2016 , 0:46 ص

    كونان 2016

    الوضع تجاوز الحد ... حثالة مجتمع تكون معول هدم للامة . حثالة مراهقين لم يجدوا قوانين رادعة تجبرهم على الاستقامة . لا نضع القوانين حتى يتفشى المرض
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  10. 19
    20 أكتوبر, 2016 , 0:45 ص

    رعد وبرق

    مهزله ... معلمكم وتسوون فيه كذا ؟؟؟ ياحيف والله !!! هذا نتاج التربيه الحديثه والتي أخذتنا إلى دروب الهلاك ...
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  11. 18
    20 أكتوبر, 2016 , 0:40 ص

    عواااد

    لما ضاااعت هيبة المعلم بالمدرسه ضاااعت هيبة رجل الامن بالشااارع كيف لمجتمع ان يتطور والمعلم فيه يهااااان ويضيّق عليه في عمله
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  12. 17
    20 أكتوبر, 2016 , 0:40 ص

    بخيت الزهراني

    والله عام١٣٨٣ هجريه رميت حجر صغيرعلى شجرة لوز ،وكان في وقت الفسحة،بمدرسة الحكمان ،بزهران،وكنت من ضمن الطلاب الذين يرمون وارتد حجري من الشجره،يتبع
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  13. 16
    20 أكتوبر, 2016 , 0:40 ص

    مبارك سكروتي

    يالله شف هاك من موضوع السدحان الى ضرب معلم بالمدينة وامس واحد يسرق شنطة بالقوى وقبلها مضاربة بسواطير شي يفك الراس الشعب ذا محتاج تطهيروتحديدأالمراهقين
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  14. 15
    20 أكتوبر, 2016 , 0:38 ص

    عواااد

    مهزله تعليم بلا هيبه للمعلم ويجيك وااحد يقول المعلم مرتاااح مسكين مايدري ان المعلم يتقطع صوته عشان يشرح ويضربونه الطلاب بأخر شي وين الوزاره.....
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  15. 14
    20 أكتوبر, 2016 , 0:34 ص

    ساره

    واسعوها ضربا وركلا بلارحمه حتى نزفت داخليا وجدوها بعد بحث ف احدى زوايا المدرسه شبه ميته من المسؤول عن هؤولاء الرعاع الهمج اصبحت المضاربه هوايه لهم
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  16. 13
    20 أكتوبر, 2016 , 0:32 ص

    ساره

    الله المستعان من اين نشأت هذه العصابات الشرسه تخيلو امس اعتدي ع طالبه بالصف الاول ابتدائي حيث تسلل الى المدرسه اربعه طلاب ابتدائي ف نهاية الدوام
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  17. 12
    20 أكتوبر, 2016 , 0:27 ص

    شاآآآايب من جبل عسير

    مثل صيني يقول:-(إذا لعبت الدجاجة دور الديك خرب البيت). كثير من الأباء تخلوا عن مسؤلياتهم وعن القدوة الحسنة وما يدرون عن عيالهم.التربية تبدأ من المنزل.
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  18. 11
    20 أكتوبر, 2016 , 0:25 ص

    وتلك الايام....

    أذا اردت أن تهدم مجتمع فأهدم الأسرة والمعلم ....المعلم يهمش في بلادنا حتى تظهر لناهذه العينات مهايطيه وعديمي الاحترام ..اجعل له قانون يحميه.....
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  19. 10
    20 أكتوبر, 2016 , 0:24 ص

    الدوسي

    رحم الله ايام زمان لو حصل حضور والدك بمحض الصدفه والمدرس ينهال عليك بالضرب لااخذ العصى من المدرس وكمل مابدءه المدرس رحم الله زمان ومعلمون زمان
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  20. 9
    20 أكتوبر, 2016 , 0:23 ص

    العابر

    أين النظام لمثل هذه الحالات في أيامنا المدرس له هيبته و مكانته و بدعم من الاباء بتربية ابنائهم و توجيههم
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  21. 8
    20 أكتوبر, 2016 , 0:22 ص

    حسبي الله عليهم جعل اياديهم الشلل المفروض سجن + جلد + دفع غرامه للملعم الله لايوفق الطالب المجرمين والمجرمين اللي معاه قلة ادب عديمين تربيه
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  22. 7
    20 أكتوبر, 2016 , 0:19 ص

    محمد الشوكي

    من امن العقوبة اساء الادب عندما يكون عقاب رادع كل طالب بيمشي على الخط المستقيم
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  23. 6
    20 أكتوبر, 2016 , 0:19 ص

    خشمان بن غالب

    أبو محالة مالهم أمان ومشاكلهم كثيرة
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  24. 5
    20 أكتوبر, 2016 , 0:18 ص

    خالد الزهراني

    قلة ادب ماعاد صارللمعلم هيبه
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  25. 4
    20 أكتوبر, 2016 , 0:16 ص

    وشك وشك

    للأسف ..اذا لم تعاد للمعلم هيبته ...فلا داعي للتعليم
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  26. 3
    20 أكتوبر, 2016 , 0:15 ص

    مزاجي رايق ⭐🌟⭐

    الوزارة هي من أضاعت حقوق المعلمين وهيبتهم الله يحفظهم يعلمون الأجيال ولكن هناك أناس عديمو التربية
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  27. 2
    20 أكتوبر, 2016 , 0:13 ص

    naif911

    قم للمعلم وفه التبجيلا
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  28. 1
    20 أكتوبر, 2016 , 0:09 ص

    فارس الزهراني

    لا تعليم بدون عصا فالعصات لمن عصا
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