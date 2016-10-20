بالفيديو : لحظة الاعتداء بالضرب على ابن الممثل ” عبدالله السدحان “

صحيفة المرصد:تداول نشطاء على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” مقطع فيديو ظهر خلاله إعتداء أحد الأشخاص على “تركي” نجل الممثل عبدالله السدحان .
وظهر خلال ” الفيديو ” تواجد ” تركي” بشارع عام فيما توجه له أحد الأشخاص ووجه له إهانات ثم أعتدى عليه بالضرب وقام أخر بتصوير ما حدث من خلال هاتف الجوال .
من جانبه وصف الممثل عبد الله السدحان الحادثة بأنها فعلة جبانة وأضاف “الإهانة من أبناء الشعب لابن الشعب هي إهانة للجميع ويجب علينا وقف مثل هذه الأفعال .
تعليقات ( 24 )
مع الخيلهمج
راعي الثانيهوالله عيب الرجال موقفلكم وتسون فيه كذا لا يكون تقصدون الي سويتوه كوميدي ههههه يمكن بفكركم المريض تسمونه طقطقه /؟!حلات من يصوركم مفاصيخ
سار888هاولاء ضعاف نفوس وجبناء وسوف ينالون جزائهم الرادع
زائرمـ،ـاݛــے الهياط شبعانين منه طاقع ورى الكيبورد
مرسمة الحقيقهابوه كان واحد من الي ينتقدو الهيئه ........والان يدور على الهيئه عشان يحمو ولده .....الله يالدنيا
خالدالله المستعان وش ذَا البشر لا خوف من الله ولا حيّا العياذ بالله من هالاشكال
طلالمابفى الى انت يا ابو يمن تتكلم عن السعودي تاج رأسك ياالرافضي لو فيك خير كان ما أنت متبطح بالسعودية والحوثة لاعبين في بلدك ومنتهكين عرضك وانت من مول ال
عدد التعليقات:8782
اللامي10بلطجه
الشنفرهيجب ملاحقتهم وتقديمهم للعداله هذا عمل جبان اعتداء على شخص معروف وضربه والتشهير به 5سنوات سجن وجلدهم البلد ماهي فوضى فيه قانون هذا بلد المسلمين
عبدالرحمن الشهريقلة ادب وقلة ذوق منهم والمفروض يعاقبون على ضربهم له وعلى التصوير
رياناتفق مع تعليق رقم 1 ابو مصلفح انت رجل والرجال قليل
رعد وبرقالأوضاع انفلتت من جد ... والله يستر ....
صبحيويش السبب لهذا الاعتداء من جد ناس يبيلها تقليع اظافر علشان تتادب
حمد الأحمدتعليق 1 الزيدي ابو مصلفح الرياض يدل ما تتهكم على اسيادك وتحقد عليهم ولحم أكتافك من خير الله ثم خيرهم رح حرر بلدك من الإيرانيين والحوثيين هذا لو فيك خي
سعودشعب لا عرف ماذجراء لهم هل هو الابتعاد عن الدين ام حسد القلوب ام شر المخدرات ام قلة الادب و الدشارة و الضياع اصبحت اخاف على ابنائي من مشاكل هذا الوقت
قصيميتصرف جبان واحمق ولاهيب رجوله اللي عملتوا بالرجال ... وبكرى تاكلونها سجن 5 سنوات وغرامه 500 الف ... وتجي الطلايب والواسطات كأنكم وغدان والا نساء
العنزيرغم كرهي لعبدالله السدحان بس ولده على نياته وافدغ وماغلط بس الحونش هم الغلطانين ويجب تأديبهم
مـ،ـاݛــےهمج همج همج ليتني عنده هذا يبيله بقس بين عيونه وع خشمه مع كم ركله وحط خويه السفيه فوقه خل البنات ال غثونا بموضوع السواقه يشوفون هذا ال بيحصل لك واكثر
مبارك سكروتيشعب قمةالانحدار طفحة وسائل الاعلم المسموع والمرئي من تناقل مشاكله اليومية اللي مش راضية تنتهي سرقات تفحيط اطلاق نار مضاربات تقول احنا في كوبااوالمكسيك
محللابو مصلفح من هم على شاكلتك حذاء السعودي تسواك انت وكل ربعك يالزيدي
آخر الزمانمعقوله هذولا مسلمين وابناء شعب واحد ؟ اذا السعودي ما احترم ابن بلده ولا احترم بنت بلده يعني بتتوقعون الاجنبي بيحترمكم؟
كلمة حقبكره يجرونك مثل الشاه وسجن ٣سنوات وغرامه ٥مليون اللهم لا تأخذنا بما فعل السفهاء منا
أبو مصلفح الرياضالشعب السعودي شعب لطيف لابد من تمكينه لحكم كامل الكرة الأرضية والإنصياع لهم لأنهم معقل الأخلاق الحميدة نتعلم من السعوديين الإسلام الحقيقي شكرا لكم