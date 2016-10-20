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بالفيديو : لحظة الاعتداء بالضرب على ابن الممثل ” عبدالله السدحان “

20 أكتوبر, 2016 , 0:22 ص
بالفيديو : لحظة الاعتداء بالضرب على ابن الممثل ” عبدالله السدحان “
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صحيفة المرصد:تداول نشطاء على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” مقطع فيديو ظهر خلاله إعتداء أحد الأشخاص على “تركي” نجل الممثل  عبدالله السدحان .

وظهر خلال ” الفيديو ” تواجد ” تركي” بشارع عام فيما توجه له أحد الأشخاص ووجه له إهانات ثم أعتدى عليه بالضرب وقام أخر بتصوير ما حدث من خلال هاتف الجوال .

من جانبه وصف الممثل عبد الله السدحان الحادثة بأنها فعلة جبانة وأضاف “الإهانة من أبناء الشعب لابن الشعب هي إهانة للجميع ويجب علينا وقف مثل هذه الأفعال .



تعليقات ( 24 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 24
    20 أكتوبر, 2016 , 1:17 ص

    مع الخيل

    همج
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 23
    20 أكتوبر, 2016 , 1:05 ص

    راعي الثانيه

    والله عيب الرجال موقفلكم وتسون فيه كذا لا يكون تقصدون الي سويتوه كوميدي ههههه يمكن بفكركم المريض تسمونه طقطقه /؟!حلات من يصوركم مفاصيخ
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  3. 22
    20 أكتوبر, 2016 , 1:02 ص

    سار888

    هاولاء ضعاف نفوس وجبناء وسوف ينالون جزائهم الرادع
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  4. 21
    20 أكتوبر, 2016 , 1:01 ص

    زائر

    مـ،ـاݛــے الهياط شبعانين منه طاقع ورى الكيبورد
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  5. 20
    20 أكتوبر, 2016 , 0:56 ص

    مرسمة الحقيقه

    ابوه كان واحد من الي ينتقدو الهيئه ........والان يدور على الهيئه عشان يحمو ولده .....الله يالدنيا
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  6. 19
    20 أكتوبر, 2016 , 0:56 ص

    خالد

    الله المستعان وش ذَا البشر لا خوف من الله ولا حيّا العياذ بالله من هالاشكال
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  7. 18
    20 أكتوبر, 2016 , 0:54 ص

    طلال

    مابفى الى انت يا ابو يمن تتكلم عن السعودي تاج رأسك ياالرافضي لو فيك خير كان ما أنت متبطح بالسعودية والحوثة لاعبين في بلدك ومنتهكين عرضك وانت من مول ال
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  8. 17
    20 أكتوبر, 2016 , 0:53 ص
    عدد التعليقات:8782

    اللامي10

    بلطجه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 16
    20 أكتوبر, 2016 , 0:52 ص

    الشنفره

    يجب ملاحقتهم وتقديمهم للعداله هذا عمل جبان اعتداء على شخص معروف وضربه والتشهير به 5سنوات سجن وجلدهم البلد ماهي فوضى فيه قانون هذا بلد المسلمين
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  10. 15
    20 أكتوبر, 2016 , 0:51 ص

    عبدالرحمن الشهري

    قلة ادب وقلة ذوق منهم والمفروض يعاقبون على ضربهم له وعلى التصوير
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  11. 14
    20 أكتوبر, 2016 , 0:51 ص

    ريان

    اتفق مع تعليق رقم 1 ابو مصلفح انت رجل والرجال قليل
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  12. 13
    20 أكتوبر, 2016 , 0:50 ص

    رعد وبرق

    الأوضاع انفلتت من جد ... والله يستر ....
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  13. 12
    20 أكتوبر, 2016 , 0:48 ص

    صبحي

    ويش السبب لهذا الاعتداء من جد ناس يبيلها تقليع اظافر علشان تتادب
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  14. 11
    20 أكتوبر, 2016 , 0:46 ص

    حمد الأحمد

    تعليق 1 الزيدي ابو مصلفح الرياض يدل ما تتهكم على اسيادك وتحقد عليهم ولحم أكتافك من خير الله ثم خيرهم رح حرر بلدك من الإيرانيين والحوثيين هذا لو فيك خي
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  15. 10
    20 أكتوبر, 2016 , 0:43 ص

    سعود

    شعب لا عرف ماذجراء لهم هل هو الابتعاد عن الدين ام حسد القلوب ام شر المخدرات ام قلة الادب و الدشارة و الضياع اصبحت اخاف على ابنائي من مشاكل هذا الوقت
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  16. 9
    20 أكتوبر, 2016 , 0:41 ص

    قصيمي

    تصرف جبان واحمق ولاهيب رجوله اللي عملتوا بالرجال ... وبكرى تاكلونها سجن 5 سنوات وغرامه 500 الف ... وتجي الطلايب والواسطات كأنكم وغدان والا نساء
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  17. 8
    20 أكتوبر, 2016 , 0:41 ص

    العنزي

    رغم كرهي لعبدالله السدحان بس ولده على نياته وافدغ وماغلط بس الحونش هم الغلطانين ويجب تأديبهم
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  18. 7
    20 أكتوبر, 2016 , 0:38 ص

    مـ،ـاݛــے

    همج همج همج ليتني عنده هذا يبيله بقس بين عيونه وع خشمه مع كم ركله وحط خويه السفيه فوقه خل البنات ال غثونا بموضوع السواقه يشوفون هذا ال بيحصل لك واكثر
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  19. 6
    20 أكتوبر, 2016 , 0:33 ص

    شكله طيب وعلى نياته ﻻكن طاح في خماره سكارى
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  20. 5
    20 أكتوبر, 2016 , 0:33 ص

    مبارك سكروتي

    شعب قمةالانحدار طفحة وسائل الاعلم المسموع والمرئي من تناقل مشاكله اليومية اللي مش راضية تنتهي سرقات تفحيط اطلاق نار مضاربات تقول احنا في كوبااوالمكسيك
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  21. 4
    20 أكتوبر, 2016 , 0:33 ص

    محلل

    ابو مصلفح من هم على شاكلتك حذاء السعودي تسواك انت وكل ربعك يالزيدي
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  22. 3
    20 أكتوبر, 2016 , 0:30 ص

    آخر الزمان

    معقوله هذولا مسلمين وابناء شعب واحد ؟ اذا السعودي ما احترم ابن بلده ولا احترم بنت بلده يعني بتتوقعون الاجنبي بيحترمكم؟
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  23. 2
    20 أكتوبر, 2016 , 0:29 ص

    كلمة حق

    بكره يجرونك مثل الشاه وسجن ٣سنوات وغرامه ٥مليون اللهم لا تأخذنا بما فعل السفهاء منا
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  24. 1
    20 أكتوبر, 2016 , 0:27 ص

    أبو مصلفح الرياض

    الشعب السعودي شعب لطيف لابد من تمكينه لحكم كامل الكرة الأرضية والإنصياع لهم لأنهم معقل الأخلاق الحميدة نتعلم من السعوديين الإسلام الحقيقي شكرا لكم
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