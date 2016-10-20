بالفيديو : لحظة الاعتداء بالضرب على ابن الممثل ” عبدالله السدحان “

صحيفة المرصد:تداول نشطاء على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” مقطع فيديو ظهر خلاله إعتداء أحد الأشخاص على “تركي” نجل الممثل عبدالله السدحان .

وظهر خلال ” الفيديو ” تواجد ” تركي” بشارع عام فيما توجه له أحد الأشخاص ووجه له إهانات ثم أعتدى عليه بالضرب وقام أخر بتصوير ما حدث من خلال هاتف الجوال .

من جانبه وصف الممثل عبد الله السدحان الحادثة بأنها فعلة جبانة وأضاف “الإهانة من أبناء الشعب لابن الشعب هي إهانة للجميع ويجب علينا وقف مثل هذه الأفعال .