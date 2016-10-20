فيديو: بدر آل زيدان يحلق شعره على الهواء ويروي قصة حزينة عن والدته

صحيفة المرصد:روى المذيع السعودي بدر آل زيدان خلال برنامج “صباح الخير يا عرب” قصة اكتشاف إصابة والدته بسرطان الثدي، قبل أربع سنوات، وكيف شفيت منه بعد إصرار وعزيمة منها.
كما قام ” آل زيدان” بحلاقة شعره على الهواء مباشرة ، تضامناً مع المصابات بسرطان الثدي.
هذا ودعا آل زيدان من خلال الفقرة الفتيات والسيدات للكشف المبكر عن المرض والفحص وعدم الخوف منه، مشيراً إلى أن الكشف المبكر يُمكن من التغلب عليه.
تعليقات ( 19 )
إستشاري صحالناس يحسبونك مجنون يازيدان وحلق رأسك لايعطي معنى...إحمدالله على سلامة أمك ورح أد عمرة واحلق رأسك هناك أفضل من تصرفك الغير مقبول .
قعقوعخذو عقلك يالهبل
راعي الثانيهحتى بتضامنه يتميلح من زود تميلحه بغيت اصرخ وقول :كيوت بدون شعر هههاي استغفر الله العظيم
ضباب قاتمماتركت حركاتك ياريناد داخل بإسم بنت وتمدح نفسك
عبداللهخذوا الحكمة من **
💐ريناد أشغلتنا بتنكرك يارجل
من جد ابفهم حلاقه الشعر وش تفيد المرضى فيهالتوعيه بالمرض يجب ان تقوم بها حملات ضخمه من عده جهات اعلاميه وجتماعيه وصحيه مو بهاذا الشكل احلق شعري هاذا سلوب الراقصات بالغرب
من جد ابفهم حلاقه الشعر وش تفيد المرضى فيهعادات اجنبيه وتحصل من يفعلونها بالمجتمع الغربي ناس متخلفين وربعنا يقلدونهم تقليد الاعمى
مـ،ـاݛــےولا هضمته راع اليوناو خوي ابو سن جايب لنا سوالف امه عرفت تربي له مستقبل بالحلاقه بعد اغلاق قنوات ال قريبا وتسريحهم اسلوب سامج ومايع وتافه ومتصنع
سامرسماجه لابعد الحدود...
الهاشميالله يشافهم ولا يبلانا
العتيبيتافه اقل ما اقول عنك
من جد ابفهم حلاقه الشعر وش تفيد المرضى فيهمن اين اكتسبو هاذي العاده يمكن ان نسوي حملات توعويه عن المرضى بس مو بهالشكل السخيف
رينادلبى روحك يازين وجهك الحلو وسييييييييييييييم وبقوة شعره جمييييييييييل ليييييييه حلق بعد الاجانب احلى واوسم وارقى
ياسرشكرا شكرا بدر رجل محترم تستحق التقدير..
ياسرشكرا بدر رجل محترم يستحق التقدير...
مرسيدسنتمنى من جميع السيدات أن يكشفن للكشف المبكر أسأل الله لهن الشفاء
مرسيدسانسان ناجح بكل المقاييس / سابقا لم أكن أرغب في مشاهدة برنامج صباح الخير عندما حضر صرت اتابعه لأنه عنده حس الوقت