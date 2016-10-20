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فيديو: بدر آل زيدان يحلق شعره على الهواء ويروي قصة حزينة عن والدته

20 أكتوبر, 2016 , 0:27 ص
فيديو: بدر آل زيدان يحلق شعره على الهواء ويروي قصة حزينة عن والدته
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صحيفة المرصد:روى المذيع السعودي بدر آل زيدان خلال برنامج “صباح الخير يا عرب” قصة اكتشاف إصابة والدته بسرطان الثدي، قبل أربع سنوات، وكيف شفيت منه بعد إصرار وعزيمة منها.

كما قام ” آل زيدان” بحلاقة شعره على الهواء مباشرة ، تضامناً مع المصابات بسرطان الثدي.

هذا ودعا آل زيدان من خلال الفقرة الفتيات والسيدات للكشف المبكر عن المرض والفحص وعدم الخوف منه، مشيراً إلى أن الكشف المبكر يُمكن من التغلب عليه.



تعليقات ( 19 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 19
    20 أكتوبر, 2016 , 1:17 ص

    إستشاري صح

    الناس يحسبونك مجنون يازيدان وحلق رأسك لايعطي معنى...إحمدالله على سلامة أمك ورح أد عمرة واحلق رأسك هناك أفضل من تصرفك الغير مقبول .
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  2. 18
    20 أكتوبر, 2016 , 1:14 ص

    قعقوع

    خذو عقلك يالهبل
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  3. 17
    20 أكتوبر, 2016 , 1:13 ص

    راعي الثانيه

    حتى بتضامنه يتميلح من زود تميلحه بغيت اصرخ وقول :كيوت بدون شعر هههاي استغفر الله العظيم
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  4. 16
    20 أكتوبر, 2016 , 1:10 ص

    ضباب قاتم

    ماتركت حركاتك ياريناد داخل بإسم بنت وتمدح نفسك
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  5. 15
    20 أكتوبر, 2016 , 1:03 ص

    عبدالله

    خذوا الحكمة من **
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  6. 14
    20 أكتوبر, 2016 , 1:02 ص

    💐

    ريناد أشغلتنا بتنكرك يارجل
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  7. 13
    20 أكتوبر, 2016 , 0:54 ص

    من جد ابفهم حلاقه الشعر وش تفيد المرضى فيه

    التوعيه بالمرض يجب ان تقوم بها حملات ضخمه من عده جهات اعلاميه وجتماعيه وصحيه مو بهاذا الشكل احلق شعري هاذا سلوب الراقصات بالغرب
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  8. 12
    20 أكتوبر, 2016 , 0:52 ص

    من جد ابفهم حلاقه الشعر وش تفيد المرضى فيه

    عادات اجنبيه وتحصل من يفعلونها بالمجتمع الغربي ناس متخلفين وربعنا يقلدونهم تقليد الاعمى
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  9. 11
    20 أكتوبر, 2016 , 0:50 ص

    مـ،ـاݛــے

    ولا هضمته راع اليوناو خوي ابو سن جايب لنا سوالف امه عرفت تربي له مستقبل بالحلاقه بعد اغلاق قنوات ال قريبا وتسريحهم اسلوب سامج ومايع وتافه ومتصنع
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  10. 10
    20 أكتوبر, 2016 , 0:48 ص

    سامر

    سماجه لابعد الحدود...
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  11. 9
    20 أكتوبر, 2016 , 0:44 ص

    الهاشمي

    الله يشافهم ولا يبلانا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 8
    20 أكتوبر, 2016 , 0:44 ص

    العتيبي

    تافه اقل ما اقول عنك
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  13. 7
    20 أكتوبر, 2016 , 0:42 ص

    الله يشفي مرضانا وجميع مرضى المسلمين يارب ويكافينا الشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 6
    20 أكتوبر, 2016 , 0:41 ص

    من جد ابفهم حلاقه الشعر وش تفيد المرضى فيه

    من اين اكتسبو هاذي العاده يمكن ان نسوي حملات توعويه عن المرضى بس مو بهالشكل السخيف
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  15. 5
    20 أكتوبر, 2016 , 0:39 ص

    ريناد

    لبى روحك يازين وجهك الحلو وسييييييييييييييم وبقوة شعره جمييييييييييل ليييييييه حلق بعد الاجانب احلى واوسم وارقى
    لا يعجبني(6) اعجبني(1)
  16. 4
    20 أكتوبر, 2016 , 0:38 ص

    ياسر

    شكرا شكرا بدر رجل محترم تستحق التقدير..
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  17. 3
    20 أكتوبر, 2016 , 0:37 ص

    ياسر

    شكرا بدر رجل محترم يستحق التقدير...
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  18. 2
    20 أكتوبر, 2016 , 0:36 ص

    مرسيدس

    نتمنى من جميع السيدات أن يكشفن للكشف المبكر أسأل الله لهن الشفاء
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  19. 1
    20 أكتوبر, 2016 , 0:35 ص

    مرسيدس

    انسان ناجح بكل المقاييس / سابقا لم أكن أرغب في مشاهدة برنامج صباح الخير عندما حضر صرت اتابعه لأنه عنده حس الوقت
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