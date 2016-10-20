فيديو: بدر آل زيدان يحلق شعره على الهواء ويروي قصة حزينة عن والدته

صحيفة المرصد:روى المذيع السعودي بدر آل زيدان خلال برنامج “صباح الخير يا عرب” قصة اكتشاف إصابة والدته بسرطان الثدي، قبل أربع سنوات، وكيف شفيت منه بعد إصرار وعزيمة منها.

كما قام ” آل زيدان” بحلاقة شعره على الهواء مباشرة ، تضامناً مع المصابات بسرطان الثدي.

هذا ودعا آل زيدان من خلال الفقرة الفتيات والسيدات للكشف المبكر عن المرض والفحص وعدم الخوف منه، مشيراً إلى أن الكشف المبكر يُمكن من التغلب عليه.