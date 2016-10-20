هل تنفصل ” المهرة ” عن زوجها الممثل مروِّج المخدرات ؟

صحيفة المرصد:تساءل متابعو قضية المنتج والممثل الكويتي عادل المسلم، الذي ألقي القبض عليه بتهمة ترويج المواد المخدرة عن مصير الممثلة البحرينية الشابة المهرة (زوجته)، وذلك في أعقاب تصريحات المتحدث الأمني لوزارة الداخلية الكويتية الذي أكد أن قانون العقوبات ينص في حالات ترويج المواد المخدرة على السجن لمدة تصل إلى 15 عاماً، ولأن الحديث حالياً عن مصير “المهرة” قبل صدور الحكم على زوجها المتورط في قضية الاتجار بـ”الكيميكال” يعد استباقياً، إلا أن هناك من بدأ يرسم التكهنات حول مصير حياة الثنائي الأكثر رومانسية في الوسط الفني الخليجي خلال الـ8 أشهر الماضية وفقاً لموقع العربية نت .

حرب على المهرة

المهرة التي تجابه أكثر من جهة بمفردها حاول المتربصون بها تسريب أنباء أنها ممنوعة من السفر إلى انتهاء التحقيقات مع زوجها.

فقد تم وصمها بـ”الانتهازية” و”المصلحجية”، كونها قبلت الزواج من شخص يفوقها بعقدين من العمر لأسباب مادية بحتة على حد وصف حزب المناوئين، وهو ما تعاملت معه بذكاء عندما ردت على نفس السؤال بقولها: “مو أول مرة أسمع هذا الكلام وعادي زينة الدنيا المال والبنون.. وفارق العمر عادي، يمكن هو يبي مصلحة عندي مو شرط أنا اللي أدور المصلحة”، وفي جميع إطلالاتها الإعلامية كانت المهرة تكن وداً عميقاً لزوجها يتوازى مع غيرتها عليه.

غيرة وصور

وأوضحت أن زوجها دائماً ما كان يتلقى أسئلة على “السناب شات”: “ليش إنت متزوجها.. وش تبي فيها؟”، وكانت غاضبة من بعض الفتيات اللواتي يراسلن زوجها بصور خليعة وفيديوهات تحتوي مشاهد عارية متسائلة: “أنتم ما تستحون”

ولعل التساؤل الأهم الذي يترقبه المتابعون للقضية: هل تنجح المهرة في تحركاتها القانونية وتستطيع فك القيد عن معصمي زوجها وحبيبها عادل المسلم والأخذ بيده مثلما أخذ بيدها عام 2013 وصعد بها للمرة الأولى بطلة على خشبة المسرح؟ ربما تخبئ الأيام مفاجآت درامية.