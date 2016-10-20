  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالصور: ” العمل” ترصد مخالفات داخل معرض إكسس الدولي العاشر بجدة

20 أكتوبر, 2016 , 3:15 ص
بالصور: ” العمل” ترصد مخالفات داخل معرض إكسس الدولي العاشر بجدة
  • 56
  • 1
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:بناء على توجيهات مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ عبد الله العليان، ومباشرة مدير التفتيش بمنطقة مكة المكرمة، وفرقة تفتيشية من مفتشي ومفتشات مكتب عمل جدة تم الوقوف ميدانياً على معرض (إكسس الدولي العاشر) بفندق الهيلتون بجدة، وتم رصد عدد من المخالفات تمثلت في وجود اختلاط مع نساء غير سعوديات وعمالة مخالفة غير مصرح لها بالعمل، إضافة إلى عدم الالتزام بضوابط عمل المرأة المكانية، وعلى إثر ذلك استدعيت الشركة المنظمة والشركات المسوقة والمشغلة، وتم تطبيق النظام بحقهم.

85242424

0135856564

06559565623

6868888888

24444444444



تعليقات ( 1 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 1
    20 أكتوبر, 2016 , 3:18 ص

    حسبي الله

    اختلاط مع نساء غير سعوديات وعمالة مخالفة غير مصرح لها بالعمل، شوفوا الاجانب والمتسعودين والمتجنسين والمتجنسات كيف شوهوا البلد وخربوا البلد وسمعة البلد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم