بالصور: ” العمل” ترصد مخالفات داخل معرض إكسس الدولي العاشر بجدة

صحيفة المرصد:بناء على توجيهات مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ عبد الله العليان، ومباشرة مدير التفتيش بمنطقة مكة المكرمة، وفرقة تفتيشية من مفتشي ومفتشات مكتب عمل جدة تم الوقوف ميدانياً على معرض (إكسس الدولي العاشر) بفندق الهيلتون بجدة، وتم رصد عدد من المخالفات تمثلت في وجود اختلاط مع نساء غير سعوديات وعمالة مخالفة غير مصرح لها بالعمل، إضافة إلى عدم الالتزام بضوابط عمل المرأة المكانية، وعلى إثر ذلك استدعيت الشركة المنظمة والشركات المسوقة والمشغلة، وتم تطبيق النظام بحقهم.