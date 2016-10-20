موظف يقاضي والده بتهمة تشويه سمعته وتخبيب زوجته

صحيفة المرصد :تقدم موظف الى المحكمة الجزائية بمنطقة مكة المكرمة بدعوى ضد والده يتهمه فيها بتشويه سمعته ,مطالبًا بتعزيره وتعويضه معنويًا وماديًا عن الضرر الذي لحقه نفسيًا من ذلك.

وبحسب صحيفة “المدينة” تضمَّنت دعوى الشاب والذي يعمل في إحدى الوظائف القيادية إتهام والده بسبه أمام الناس وإخوته وأبناء عمومته وأرحامه وجيرانه وأصدقائه وخاصة عند غيابه بهتانًا له، زاعمًا أن والده يكرهه دون أسباب ويقوم بتشويه سمعته بشتى الطرق والأساليب من خلال توصله لأرقام زملائه بالعمل والاتصال عليهم لإهانته أمامهم من خلال وصفه بعبارات (هذا إنسان فاشل.. مريض.. انصحوه.. علموه)، مشيرًا إلى أن هذا الفعل تكرر عدة مرات من والده مما أدى إلى ابتعاد زملائه عن مجالسته ومحادثته، كما أنه يمنع والدته من الجلوس معه.

وبيَّن الشاب في دعواه ضد والده أنه أيضًا تسبب في طلاق زوجته من خلال تخبيبها بحسب زعمه، وذكره لأشياء سلبية عنه وإلصاق صفات غير أخلاقية ومبتذلة به.

واختتم الشاب دعواه مطالبًا بتعزير والده بالتعهد بالإضافة إلى تعويضه ماديًا ومعنويًا عما لحق به من أضرار تسببت في حدوث أزمة نفسية له ألقت بظلالها على حياته الشخصية والعملية.