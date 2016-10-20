موظف يقاضي والده بتهمة تشويه سمعته وتخبيب زوجته

صحيفة المرصد :تقدم موظف الى المحكمة الجزائية بمنطقة مكة المكرمة بدعوى ضد والده يتهمه فيها بتشويه سمعته ,مطالبًا بتعزيره وتعويضه معنويًا وماديًا عن الضرر الذي لحقه نفسيًا من ذلك.
وبحسب صحيفة “المدينة” تضمَّنت دعوى الشاب والذي يعمل في إحدى الوظائف القيادية إتهام والده بسبه أمام الناس وإخوته وأبناء عمومته وأرحامه وجيرانه وأصدقائه وخاصة عند غيابه بهتانًا له، زاعمًا أن والده يكرهه دون أسباب ويقوم بتشويه سمعته بشتى الطرق والأساليب من خلال توصله لأرقام زملائه بالعمل والاتصال عليهم لإهانته أمامهم من خلال وصفه بعبارات (هذا إنسان فاشل.. مريض.. انصحوه.. علموه)، مشيرًا إلى أن هذا الفعل تكرر عدة مرات من والده مما أدى إلى ابتعاد زملائه عن مجالسته ومحادثته، كما أنه يمنع والدته من الجلوس معه.
وبيَّن الشاب في دعواه ضد والده أنه أيضًا تسبب في طلاق زوجته من خلال تخبيبها بحسب زعمه، وذكره لأشياء سلبية عنه وإلصاق صفات غير أخلاقية ومبتذلة به.
واختتم الشاب دعواه مطالبًا بتعزير والده بالتعهد بالإضافة إلى تعويضه ماديًا ومعنويًا عما لحق به من أضرار تسببت في حدوث أزمة نفسية له ألقت بظلالها على حياته الشخصية والعملية.
تعليقات ( 25 )
الجنرالالبيوت اسرار وأحيانا بعض الآباء لايساعدون الأبناء على البر ولانعلم ظروف هذه القضية بعض الآباء محسوب كأب على أولاده ولكنه تاركهم ولايعرف عنهم شيئا
ابن البلدابوك صادق ودعواك ضده اكبر دلييييل يالرخمه
سفرانكوآخر الزمان يارب لطفك يا الله ،،، ولاتقل لهما اف
ياسر11تعليق 16 ابو عسرة - من اي مصدر اخذت المعلومة خلنا نستفيد من الدرر اللي تنسبها لسيدنا عمر رضي الله عنة -انتظر ردك
محتاروان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا .... ما قال سحبوهم في المحاكم والعاق توعده الله في الدنيا وفي الاخره
شاآآآايب من جبل عسيرهذا الفعل يدل على صدق ابوك إنك في حاجة إلى النصح والتوجيه. قلها اترك المنطقة التي انت فيها وعش في منطقة ثانية. هذا إذا ما أنت جالس في بيته وعلى سفرته.
الحرفياظن الوالد والولد انهم في حاله نفسيه يجب استقصاء حقيقة الاسباب والدوافع التي ادت الى تلك الامور الغير محببه من الجميع واذا احيلو للصحه النفسيه سيتضح الامر الحاصل اوهناك امور فيها غموض سوف تتضح للجهات ذات العلاقه والله المستعان والسلام000
بدوينسأل الله العفو والعافيه ،أرأيت لو كان يدين بغير الإسلام وصدقت فيما قلت ، كان حقه عليك الصبر والإحتساب والتجاوز ،والله مطلع عليك فلن يخذلك .....
ابو عسرةعندما اشتكى اب بولدة لعمر بن الخطاب اخذ العصا فقال الابن على رسلك يا عمر وذكر له انه لا يقوم بواجبة وسماه باسم حشرة ..الخ فضرب عمر الاب ولم يقل اصبر
عدد التعليقات:7413
الحرمانيستمع لك وهو يستحقرك تسب ابنك او اخوك ويساعدك مستمعك لكن المس اهله او اولاده او او يقلب عليك منافقك المشكله نعي ونفهم ولا نطبق الله يصلح الحال
عدد التعليقات:2091
سهملاحول ولاقوة الا بالله ، وش هالاخبار على الصبح اللي ترفع الضغط وتسد النفس ، تفائلوا ، فيه اخبار حلوة في بلدنا !!!!!!!!!!!!!!!
محقإلى تعليق 8 على طول جعلت أن الولد عاق ياأخي تأكد يمكن مظلوم وصبر واحتسب كثيرا والله اعلم
عدد التعليقات:7413
الحرمانللاسف البعض لايكتفي بخلاف وحصل مشعل نار الفتنه الي ان يموت بجهاد مستميت لاينسي ولا يغفل ولا يخاف العقوبه والنقد ماكل من استمع لك معك تاكد من استحقارهم
عدد التعليقات:89
ATMZلا حول ولا قوة الا بالله كيف تحاكم من تعب في تربيتك الى ان وصلت الى المنصب القيادي ايها الامعه حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي منهم من اشكالك
دحوم1لا حول ولا قوة الابالله اللهم ارحم حال المسلمين وصلح مافي بينهم اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين
منصورالله يصلح ذات البين
mfrgهذا اخرالزمان ابن عاق يحاكم ابوه مهما بذل من اخطاء من الوالدين لايجوز محاكمت ابوك كيف المحكمه ترضى بشي زي كذا
المزن🌺لاحول ولا قوة إلا بالله 🌺
الشمري١٦اصبر علي ابوك ووالديك ولك الاجر وأذا لم تتحمل وعندهم من يخدمهم ارحل ارض الله واسعه. ربما يكون في البعد محبه
عاشق سرابالي ماعنده عيال مريح راسه مارواهم الا الشقا والتعاسه . يتمنون موتك من اجل المال
؟؟؟يمكن الاب مسحور يمكن في احد مسوي له سحر حتى صار يكرهه ابنه؟!
محب مرصدختتم الشاب دعواه مطالبًا بتعزير والده بالتعهد بالإضافة إلى تعويضه ماديًا ومعنويًا. مهما كان الاب قاسياً ليس من الادب او البر ان نجازيه بهذا الفعل
الهمدانيهذا اب موذي اذا صدق الابن
محقإذا بيتحمل أباه من أجل طاعة الله وابتغاء الأجر من الله والا يغضب أباه فاعانه الله وله أجر عظيم إن صدق في شكواه وإن طالب بحقه من أباه فلا من فتوى