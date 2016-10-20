«أزمة البصمات» تجبر أمين المدينة للخروج من الباب الخلفي!

صحيفة المرصد :ذكرت صحيفة محلية ان 1700 موظف في أمانة المدينة المنورة، من بينهم مديرون ووكلاء الأمانة، رفضوا تنفيذ قرار أمين المنطقة المهندس محمد العمري، الذي يلزمهم بخمس بصمات في اليوم (ثلاث خلال الدوام وبصمتي الحضور والانصراف).

وقالت صحيفة “عكاظ” أن 600 موظف فقط (من بين 2300 موظف) التزموا بالبصمة، فيما حاول عدد من الموظفين الرافضين لقرار البصمة مقابلة الأمين أمس (الأربعاء) وتجمعوا لمدة ثلاث ساعات في بهو مقر الأمانة، إلا أنه لم يتحقق لهم اللقاء.

وكان غريبا مشاهدة الأمينوقت حضوره و انصرافه أمس من الباب الخلفي الذي لم يعتد عليه.

و تعمد بعض رؤساء البلدياتعدم استخدام البصمة نهائيا.