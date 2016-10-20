غموض يكتنف جريمة قتل مواطن لشقيقه برجال ألمع!

صحيفة المرصد :قام شاب سعودى في العقد الثالث من عمره بقتل شقيقه -في العقد الرابع- أمس الأول في «قرية رقعاء» التابعة لمحافظة رجال ألمع وذلك إثر خلاف نشب بينهما.

ووفقا لصحيفة “عكاظ” قال المتحدث باسم شرطة منطقة عسير الرائد زيد القحطاني أنه ورد بلاغ لشرطة المحافظة بوجود إطلاق نار بقرية رقعاء، وفور تلقي البلاغ تم الانتقال للموقع برفقة المختصين، حيث عثر على شخص في العقد الرابع من العمر متوفى متأثرا بإصابته، وقد اتخذت إجراءات الاستدلال، لافتا إلى أنه تم القبض على المتهم في العقد الثالث وضبط السلاح المستخدم، وأشعرت هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك.

واتضح أن الجاني استخدم بندقية في تنفيذ جريمته التي باشرتها عدد من الفرق الأمنية والأدلة الجنائية بقيادة مدير شرطة رجال ألمع المقدم محمد مشبب العدواني، فيما تم نقل القتيل لثلاجة المستشفى العام بالمحافظة وتم تحويل القاتل لشرطة المحافظة لاستكمال باقي الإجراءات.