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«عضو شورى»: أين 250 مليار المخصصة للإسكان قبل سنوات ؟

20 أكتوبر, 2016 , 7:44 ص
«عضو شورى»: أين 250 مليار المخصصة للإسكان قبل سنوات ؟
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صحيفة المرصد :قالت صحيفة محلية ان مجلس الشورى رفض وضع ضوابط لمنع احتكار العقار، كما رفض مطالبة وزارة الإسكان تضمين تقاريرها المقبلة تفاصيل تعاقداتها مع الشركات الأجنبية، فيما يتعلق بطبيعة المنتجات السكنية من حيث الجودة والتكاليف.
وبحسب صحيفة “المدينة” تساءل بعضهم عن مصير 250 مليار ريال رصدت لـ»الإسكان» في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز (يرحمه الله)، وذلك ضمن توصيات عقب تقرير الوزارة بالمجلس. وقدمت عضو المجلس الدكتورة فاطمة القرني توصية إضافية، طالبت فيها بأن يتضمَّن تقرير الإسكان معلومات عن تعاقدات الوزارة مع الشركات الأجنبية، وتفاصيل عن تلك المشروعات وما تم إنجازه منها ونسبة الإنجاز، وعارضت لجنة الإسكان تلك التوصية بحجة أنها مبنية على معلومات وأخبار غير صحيحة.

وفي مداخلة للعضو الدكتور سلطان السلطان على التوصية، قال: إن المجلس لديه الكثير من المهندسين القادرين على دراسة وتحليل تلك العقود التي تبرمها الوزارة؛ فأوقفه رئيس الجلسة الدكتور محمد الجفري وطلب منه توجيه حديثه له، وبدوره طرح السلطان سؤالًا مباشرًا للدكتور الجفري: هل أنت راضٍ عن أداء وزارة الإسكان؟ وأين هي الـ250 مليار ريال التي رصدت في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وماذا تم بشأنها؟
وتم التصويت على التوصية، حيث حازت على تأييد 73 صوتًا وعارضها 39 صوتًا، وكان التوصية بحاجة إلى 3 أصوات لتتحول إلى قرار.

 



تعليقات ( 43 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 43
    20 أكتوبر, 2016 , 9:20 ص

    عُـــــــــمــــــــــر

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  2. 42
    20 أكتوبر, 2016 , 9:19 ص

    يالله يا كريم

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  3. 41
    20 أكتوبر, 2016 , 9:12 ص

    مخالف للنشر
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  4. 40
    20 أكتوبر, 2016 , 9:08 ص

    ههههههههههههههههههههههههه

    مخالف للنشر
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  5. 39
    20 أكتوبر, 2016 , 9:03 ص

    المدن الكبرى طرقهاالطويله اراضي فاضيه يسووبهامشاريع منوعه وعمل إسكان للموظفين شقق والمدراءفلا صغيره ووتتازمن المشاريع مع سكن الموظفين فورايهبط العقار
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  6. 38
    20 أكتوبر, 2016 , 9:03 ص

    فهد١

    لاحل ولاعقد ، كلام يروح وكلام يجي ،الله المستعان يعرفون ويسكتون عشان المخصصات ، لكن الله يرى ويسمع ولكل أجل كتاب
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  7. 37
    20 أكتوبر, 2016 , 8:57 ص

    ابوعمرروية 2030ستنجح بامرالله طريق الرياض الدمام والرياض الحجازاراضي فاضيه مشاريع تسوى فيهاسيارات ومصانع الخ ويسوون للشباب ابراج عمائر فوراينزل العقار
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  8. 36
    20 أكتوبر, 2016 , 8:56 ص

    ابوعمرروية 2030ستنجح بامرالله طريق الرياض الدمام والرياض الحجازاراضي فاضيه مشاريع تسوى فيهاسيارات ومصانع الخ ويسوون للشباب ابراج عمائر فوراينزل العقار
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  9. 35
    20 أكتوبر, 2016 , 8:55 ص

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    مجلس ليس لديه اي قوه تنفيذيه
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  10. 34
    20 أكتوبر, 2016 , 8:55 ص

    مسمار

    الداخل مفقود والخارج مولود !!
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  11. 33
    20 أكتوبر, 2016 , 8:54 ص

    مئات المليارات نسمع عنها منذ عقود لو استغلت بما يرضي الله لفرشنا الصحراء بالذهب وليس بالاسفلت .
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  12. 32
    20 أكتوبر, 2016 , 8:48 ص

    العقاروالعقاريين لن ينزل العقار الا بالطريقه التاليه طريق الرياض الدمام خبوت وراضي والرياض الحجاز نفس الشئ انشاء مدن صناعيه سيارات هليوكبتر موادغذاءيه
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  13. 31
    20 أكتوبر, 2016 , 8:46 ص
    عدد التعليقات:14665

    قلم الحقيقه

    أين هي الــــ250 مليــــار ؟؟؟التي رصدت للاسكان في عهد الملك عبـــــدالله بن عبالعزيز رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته.مبلغ فلكي يبني قارة بأكملها.
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  14. 30
    20 أكتوبر, 2016 , 8:43 ص

    لإسكان يسوي دفترفهرس بلتفصيل لن يأخذون وقته الا3ايام عن مبلغ 250مليار الصرف المنجزالمتعثرالباقي من المبلغ عقودمقاول أجنبي وسعودي عقودباطن الخ الخ ال
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  15. 29
    20 أكتوبر, 2016 , 8:42 ص

    لإسكان يسوي دفترفهرس بلتفصيل لن يأخذون وقته الا3ايام عن مبلغ 250مليار الصرف المنجزالمتعثرالباقي من المبلغ عقودمقاول أجنبي وسعودي عقودباطن الخ الخ ال
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  16. 28
    20 أكتوبر, 2016 , 8:35 ص

    ياخي اتقوى الله يامجلس الشورى

    اليش ترفض وضع ضوابط لمنع احتكار العقار، ولا خايفين على عقاراتكم الموقرة تنزل . أقول انتو يبيلكم عاصفة حزم . الحين ترفضون الضوابط وتنتقدون وزير الخدمة؟
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  17. 27
    20 أكتوبر, 2016 , 8:35 ص

    ماتقدم تعبيرمجازي لشاهد مشفش حاجه لكن البرفسوره القرني والبرفسوروالسلطان محقين جدابسؤالهمالابدمن تفصيل ل250مليارتفصيلامشروعات الصرف المنجز المتعثرالخ
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  18. 26
    20 أكتوبر, 2016 , 8:32 ص

    NORTH

    هذا الكلام الذي إن أعقبه تنفيذ ، قلنا لكم بيض الله وجوهكم .
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  19. 25
    20 أكتوبر, 2016 , 8:31 ص

    ابو روان

    فعلاً موقفين صرف القروض مع ان معاملاتنا موافق عليها وننتظر ينزلون المبلغ في حساباتنا ولكن مانزل شيء!!!!!
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  20. 24
    20 أكتوبر, 2016 , 8:30 ص

    محماس

    أنت مصدق أنه تم تخصيص هذا المبلغ فقط ***
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  21. 23
    20 أكتوبر, 2016 , 8:29 ص

    مزارع من رض الطيبين

    رحم الله والدنا الغالي ابومتعب ولن ننسى الدعاء لك برحمه و الى وزارة الاسكان لن يصلح العطار بما فاسدة الدهر
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  22. 22
    20 أكتوبر, 2016 , 8:28 ص

    ابوعمر

    لاتستعجلون بتجي الرؤية 2030 وتبتلع كل المشاكل
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  23. 21
    20 أكتوبر, 2016 , 8:26 ص

    اداره واعمال

    الله يحفظك يابنت القرني
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  24. 20
    20 أكتوبر, 2016 , 8:25 ص

    ابوسجى

    لن تجد إجابة على ال250مليار والا جعلوك تمشي بقية عمرك مبتسما
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  25. 19
    20 أكتوبر, 2016 , 8:23 ص

    سوال البرفسوره على غرارخليفه خلف الله بشاهدمشفش حاجه حينما سأله خليفه وديت هدومك وين ياسرحان وهنا البرفسوره القرنيه تريدتفصل عن 250مليار سوال بالصميم؟
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  26. 18
    20 أكتوبر, 2016 , 8:22 ص

    سعد بن فهد

    250 مليار ريال تقضي على ازمة السكن لكن للاسف تبخرت في اروقة وزارة الاسكات واختفت الاموال وستختفي فاطمة القرني من المجلس لانها ذكرت المواطن بالدراهم
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  27. 17
    20 أكتوبر, 2016 , 8:13 ص

    ذهبت لبناء مولات وابراج ومجمعات تجاريه وشقق تجاريه ولم تذهب لاسكان المواطن الذي عاش عاى امل واي امل امل حلم ترعاة وزارة اسمها الاسكان
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  28. 16
    20 أكتوبر, 2016 , 8:12 ص

    أجامل أيامي

    لاوالله بس شفتوا***
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  29. 15
    20 أكتوبر, 2016 , 8:11 ص

    ايوه على ماقال فايزالمالكي الممثل دم دم تك وخليفه خلف الله خلف خلاف المحامي (شاهد مشفش حاجه )أمسك ووضح وافصح أجب يا إسكان على سؤال البرفسوره القرنيه ؟
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  30. 14
    20 أكتوبر, 2016 , 8:07 ص

    اين حقي

    طاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارت
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  31. 13
    20 أكتوبر, 2016 , 8:03 ص

    سواق وايت موية

    أنت مصدق ؟؟!!
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  32. 12
    20 أكتوبر, 2016 , 8:02 ص

    عبدالعزيز//

    لابد من الشفافيه لكي يعي المواطن ما له وما عليه
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  33. 11
    20 أكتوبر, 2016 , 8:02 ص

    مجلس الشورى يرفض توصيه منع احتكار العقار ههه مايبون عقاراتهم تخسر

    طيب يامجلس يامحترم لماذا ترفضون توصيه منع احتكار العقار خايفين على مصالحكم الخاص وعقاراتكم تخسر اذا فك الاحتكار انتم محتكرين كل شي تحتكرون السكن
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  34. 10
    20 أكتوبر, 2016 , 7:58 ص

    رؤية 2060

    المفترض التحقيق معه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 9
    20 أكتوبر, 2016 , 7:58 ص
    عدد التعليقات:7413

    الحرمان

    مفروض فيه صوت للمواطن عبر نظام مطالب فيه المواطن شهريا الدخول والتصويت علي مايطرحهه المجلس
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  36. 8
    20 أكتوبر, 2016 , 7:58 ص

    رؤية 2060

    طارت الطيارة - القطر عدى
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  37. 7
    20 أكتوبر, 2016 , 7:56 ص
    عدد التعليقات:7413

    الحرمان

    3 اصوات وتتحول لقرار 😰 نقاط في نقاط الاسكان يبي نقاط الشوري يبي اصوات الطالب مطالب بقياس العقاري وقوائم الانتظار هذا الوحد الي ماعرفنا سبب ايقافه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 6
    20 أكتوبر, 2016 , 7:54 ص

    أجامل أيامي

    الحمد لله البارحة كانت ليلة عصيبة عرفنا فيها معلومات خطيرة عن خطرالافلاس الذي كان سيواجهنا
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  39. 5
    20 أكتوبر, 2016 , 7:54 ص

    دحوم1

    حسبنا الله ونعم الوكيل على كل فاسد لم يخدم البلد الحكومه ماقصرة اعطت الاموال لكن الفساد مشكله
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  40. 4
    20 أكتوبر, 2016 , 7:54 ص

    أجامل أيامي

    الحمد لله البارحة كانت ليلة عصيبة عرفنا فيها معلومات خطيرة عن خطرالافلاس الذي كان سيواجهنا
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  41. 3
    20 أكتوبر, 2016 , 7:52 ص

    وطن واحد

    آه آه آه آه آه والله قهر 250 مليار ولم يصوت مجلس الشورى أين ذهبت هذا دليل على تخاذل مجلس الشورى في ذلك .. حسبي الله ونعم الوكيل ياخسأر في مجلس الشورى
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  42. 2
    20 أكتوبر, 2016 , 7:47 ص

    محمد

    طارت
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  43. 1
    20 أكتوبر, 2016 , 7:46 ص

    رؤية 2060

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)

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