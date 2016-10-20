«عضو شورى»: أين 250 مليار المخصصة للإسكان قبل سنوات ؟

صحيفة المرصد :قالت صحيفة محلية ان مجلس الشورى رفض وضع ضوابط لمنع احتكار العقار، كما رفض مطالبة وزارة الإسكان تضمين تقاريرها المقبلة تفاصيل تعاقداتها مع الشركات الأجنبية، فيما يتعلق بطبيعة المنتجات السكنية من حيث الجودة والتكاليف.
وبحسب صحيفة “المدينة” تساءل بعضهم عن مصير 250 مليار ريال رصدت لـ»الإسكان» في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز (يرحمه الله)، وذلك ضمن توصيات عقب تقرير الوزارة بالمجلس. وقدمت عضو المجلس الدكتورة فاطمة القرني توصية إضافية، طالبت فيها بأن يتضمَّن تقرير الإسكان معلومات عن تعاقدات الوزارة مع الشركات الأجنبية، وتفاصيل عن تلك المشروعات وما تم إنجازه منها ونسبة الإنجاز، وعارضت لجنة الإسكان تلك التوصية بحجة أنها مبنية على معلومات وأخبار غير صحيحة.
وفي مداخلة للعضو الدكتور سلطان السلطان على التوصية، قال: إن المجلس لديه الكثير من المهندسين القادرين على دراسة وتحليل تلك العقود التي تبرمها الوزارة؛ فأوقفه رئيس الجلسة الدكتور محمد الجفري وطلب منه توجيه حديثه له، وبدوره طرح السلطان سؤالًا مباشرًا للدكتور الجفري: هل أنت راضٍ عن أداء وزارة الإسكان؟ وأين هي الـ250 مليار ريال التي رصدت في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وماذا تم بشأنها؟
وتم التصويت على التوصية، حيث حازت على تأييد 73 صوتًا وعارضها 39 صوتًا، وكان التوصية بحاجة إلى 3 أصوات لتتحول إلى قرار.
تعليقات ( 43 )
عُـــــــــمــــــــــرمخالف للنشر
يالله يا كريممخالف للنشر
هههههههههههههههههههههههههمخالف للنشر
فهد١لاحل ولاعقد ، كلام يروح وكلام يجي ،الله المستعان يعرفون ويسكتون عشان المخصصات ، لكن الله يرى ويسمع ولكل أجل كتاب
حسبنا الله ونعم الوكيلمجلس ليس لديه اي قوه تنفيذيه
مسمارالداخل مفقود والخارج مولود !!
عدد التعليقات:14665
قلم الحقيقهأين هي الــــ250 مليــــار ؟؟؟التي رصدت للاسكان في عهد الملك عبـــــدالله بن عبالعزيز رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته.مبلغ فلكي يبني قارة بأكملها.
ياخي اتقوى الله يامجلس الشورىاليش ترفض وضع ضوابط لمنع احتكار العقار، ولا خايفين على عقاراتكم الموقرة تنزل . أقول انتو يبيلكم عاصفة حزم . الحين ترفضون الضوابط وتنتقدون وزير الخدمة؟
NORTHهذا الكلام الذي إن أعقبه تنفيذ ، قلنا لكم بيض الله وجوهكم .
ابو روانفعلاً موقفين صرف القروض مع ان معاملاتنا موافق عليها وننتظر ينزلون المبلغ في حساباتنا ولكن مانزل شيء!!!!!
محماسأنت مصدق أنه تم تخصيص هذا المبلغ فقط ***
مزارع من رض الطيبينرحم الله والدنا الغالي ابومتعب ولن ننسى الدعاء لك برحمه و الى وزارة الاسكان لن يصلح العطار بما فاسدة الدهر
ابوعمرلاتستعجلون بتجي الرؤية 2030 وتبتلع كل المشاكل
اداره واعمالالله يحفظك يابنت القرني
ابوسجىلن تجد إجابة على ال250مليار والا جعلوك تمشي بقية عمرك مبتسما
سعد بن فهد250 مليار ريال تقضي على ازمة السكن لكن للاسف تبخرت في اروقة وزارة الاسكات واختفت الاموال وستختفي فاطمة القرني من المجلس لانها ذكرت المواطن بالدراهم
أجامل أياميلاوالله بس شفتوا***
اين حقيطاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارت
سواق وايت مويةأنت مصدق ؟؟!!
عبدالعزيز//لابد من الشفافيه لكي يعي المواطن ما له وما عليه
مجلس الشورى يرفض توصيه منع احتكار العقار ههه مايبون عقاراتهم تخسرطيب يامجلس يامحترم لماذا ترفضون توصيه منع احتكار العقار خايفين على مصالحكم الخاص وعقاراتكم تخسر اذا فك الاحتكار انتم محتكرين كل شي تحتكرون السكن
رؤية 2060المفترض التحقيق معه
عدد التعليقات:7413
الحرمانمفروض فيه صوت للمواطن عبر نظام مطالب فيه المواطن شهريا الدخول والتصويت علي مايطرحهه المجلس
رؤية 2060طارت الطيارة - القطر عدى
عدد التعليقات:7413
الحرمان3 اصوات وتتحول لقرار 😰 نقاط في نقاط الاسكان يبي نقاط الشوري يبي اصوات الطالب مطالب بقياس العقاري وقوائم الانتظار هذا الوحد الي ماعرفنا سبب ايقافه
أجامل أياميالحمد لله البارحة كانت ليلة عصيبة عرفنا فيها معلومات خطيرة عن خطرالافلاس الذي كان سيواجهنا
دحوم1حسبنا الله ونعم الوكيل على كل فاسد لم يخدم البلد الحكومه ماقصرة اعطت الاموال لكن الفساد مشكله
أجامل أياميالحمد لله البارحة كانت ليلة عصيبة عرفنا فيها معلومات خطيرة عن خطرالافلاس الذي كان سيواجهنا
وطن واحدآه آه آه آه آه والله قهر 250 مليار ولم يصوت مجلس الشورى أين ذهبت هذا دليل على تخاذل مجلس الشورى في ذلك .. حسبي الله ونعم الوكيل ياخسأر في مجلس الشورى
محمدطارت
رؤية 2060مخالف