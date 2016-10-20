  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

نائب سابق لوزير التعليم ينتقد وزير الخدمة المدنية: أين تعيش وماهي مؤهلاتك ؟

20 أكتوبر, 2016 , 7:55 ص
نائب سابق لوزير التعليم ينتقد وزير الخدمة المدنية: أين تعيش وماهي مؤهلاتك ؟
  • 4٬847
  • 74
  • حجم الخط

صحيفة المرصد :أثار برنامج الثامنة و الذى يذاع على mbc حفيظة نائب وزير التعليم السابق الدكتور محمد آل الشيخ و انتقد تصريحات وزير الخدمة المدنية خالد العرج،والذي أكد فيها أن موظف الحكومة لايعمل الا ساعة واحدة فقط، متسائلا : أين يعيش وزير الخدمة وماهى مؤهلاته؟ وطرح آل الشيخ، في تغريدات عبر حسابه الرسمي في “تويتر”عدة تساؤلات بدأها بتغريدة نصها: هل يعقل ان يدرس المعلم ساعة واحده في اليوم! يعني٥ ساعات اسبوعياً، والكل يعلم ان نصاب المعلم يصل إلى أكثر من ٢٥ حصة في الأسبوع.

وزاد في تساؤلاته عبر تغريدة ثانية بحسب صحيفة “عكاظ”  : وهل يُعقل أن أساتذة الجامعات الذين نصابهم يصل إلى ١٥ ساعة أسبوعياً والأطباء وموظفي الجوازات والمرور والحدود، لايعملون إلا ساعة واحدة ؟

وعاد آل الشيخ لتساؤلاته ليضيف تغريدة ثالثة: وهل يُعقل ان جنودنا في الحدود ووموظفي الجمارك والمستشفيات لا يعملون إلا لساعة واحدة في اليوم؟



تعليقات ( 74 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 74
    20 أكتوبر, 2016 , 9:18 ص

    كلام وزير الخدمة يكتفه الغموض وما يحتويه من أمور قد تكون حذفت من الحوار أو أنه يهدف لشيء معين يود تنفيذه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 73
    20 أكتوبر, 2016 , 9:16 ص

    احمد العياد

    الرجل مبدع في تخصصه . قلي انت اين ابداعك في تخصصك . مخرجات تعليمكم تزكم الانوف . ابتعد عن شخصنة الموضوع .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 72
    20 أكتوبر, 2016 , 9:16 ص

    هو ما قصد المعلم والطبيب والعسكري..هو قصد موظفي الدوائر لحكومية والشركات الخدمية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 71
    20 أكتوبر, 2016 , 9:15 ص

    الجهني

    مع اني غير معلم ولاكن متلعم على يد معلم الى متى الحقد على المعلمين من بعض المعلقين المعلمين بعد فضل الله ماكان نقراء ونكتب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  5. 70
    20 أكتوبر, 2016 , 9:14 ص

    كيف يحمل دكتوراه وهو لم يستوعب كلام الوزير

    الوزير لم يحدد وظيفة بعينها وانما كان حديثه عن متوسط ساعات العمل وهو محق في ذلك لدينا الكثير من الوظائف لا يعمل فيها ولا ساعة واحدة فالمعدل منطقي جدا.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  6. 69
    20 أكتوبر, 2016 , 9:14 ص

    اسكيوزمي

    نائب وزير التعليم السابق ... ياليت تقول لنا انجازاتك عشان نصدقك .. !
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 68
    20 أكتوبر, 2016 , 9:12 ص

    اس اس

    كلام الوزير فيه نسبه كبيره من الواقع ولكن يوجد موظفين ممتازين ويعملون ولكن ليس لهم اى تميز او حافز اجهزه الرقابه بحاجه لتفعيل واعاده هيكله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  8. 67
    20 أكتوبر, 2016 , 9:10 ص

    محمد

    لا تعمم يا محمد البشري
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 66
    20 أكتوبر, 2016 , 9:08 ص

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    ماهوالقصد من أستفزاز الناس بهذه التصريحات الغيرمقبوله من بعض المسئولين والتجار
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 65
    20 أكتوبر, 2016 , 9:07 ص

    Tnx God

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 64
    20 أكتوبر, 2016 , 9:07 ص

    sami11111

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 63
    20 أكتوبر, 2016 , 9:06 ص

    محمد البشري

    المعلمين ولمعلمات مشغولين في تنظيم الجمعيات وتخطيط للسفر على تركيا وماليزيا ودبي خلو الطابق مستور بس !!
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  13. 62
    20 أكتوبر, 2016 , 9:06 ص

    واضح

    المهندس خالد العرج رجل عصامي بنى نفسه من الصفر وهو غني عن التعريف على مستوى القطاع الخاص ولخبرته ولحسن سمعته تم ترشيحه ليكون وزير
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  14. 61
    20 أكتوبر, 2016 , 9:06 ص

    سعيد

    وزير الخدمه المدنيه قصده ان الموظف المدني. انتاجيته ساعه والباقي جلسة شاهي وليس العسكري لان العسكري له مجلس خدمه منفصل وليس له علاقه بالخدمه المدنيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 60
    20 أكتوبر, 2016 , 9:04 ص

    ========

    بعض الناس تتكلم وتعمم على الجميع وهذا من الخطأ والظلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  16. 59
    20 أكتوبر, 2016 , 9:04 ص

    خالد

    هذاجزاء من يتكلم في شي لايعلمه وستتوالى الانتقادات ***أحسنت يادكتور حدث العاقل بمالايليق فإن صدق فليس بعاقل
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  17. 58
    20 أكتوبر, 2016 , 9:02 ص

    ؟؟؟

    خالدكو 46 من أين جئت بنسبة 10%هل تعرف كل موظفي الحكومه؟أوتخمين من راسك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 57
    20 أكتوبر, 2016 , 9:01 ص

    أ د صالح بن سبعان

    لابد أن يعي كل مسؤول أن مستوى وعي الإنسان السعودي تطور بدرجة قد لا يدركها من لا زال يتقوقع في محارة وعيه القديم.! فهلا وعينا ذلك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 56
    20 أكتوبر, 2016 , 9:01 ص
    عدد التعليقات:14665

    قلم الحقيقه

    يارجال نحن المواطنين في هذا الوطن أصبحنا ملطشة للوزير فلان والوكيل علان والعضو شويران.وآخر الاهتمامات موجهة لسيد مواطن.
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  20. 55
    20 أكتوبر, 2016 , 8:55 ص

    محمد البشري

    العلاوه السنويه لعام 1439 راح يكون حسب التقييم الموظف اللي يحصل على مرضي يصرف له العلاوه ولموظف اللي يحصل على غير مرضي يحرم من العلاوه ويتم تدريبه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  21. 54
    20 أكتوبر, 2016 , 8:55 ص

    🇸🇦سعودي🇸🇦

    هل أنتاج موظفيك بالخدمة ساعة فقط ؟ فلا تقارن الاخرين بموظفينك ياوزير الخدمة ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  22. 53
    20 أكتوبر, 2016 , 8:50 ص

    أحسنت يادكتور محمد وللأسف أن بعض الناس تعمم وتسمع من فلان وعلان ولاترىٰ
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  23. 52
    20 أكتوبر, 2016 , 8:49 ص

    المعلمون والمعلمات تبح أصواتهم وتتصلب أرجلهم طوال اليوم الدراسي وينتقلون بأعمالهم في منزلهم من تصحيح الواجبات والإعداد لليوم التالي من وسائل وتحضير .
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  24. 51
    20 أكتوبر, 2016 , 8:45 ص

    غازي بن شبيب

    كنت اشتغل ليل واكرف ٨ ساعات غير المشوار واطفالي عند الخروج من البيت يقولو بابا رايح تنام في العمل الكل يشوف من جهته والسلام
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  25. 50
    20 أكتوبر, 2016 , 8:44 ص
    عدد التعليقات:4137

    العنيد

    اللقاء طلع مسجل مو مباشر يعني فيه قص ولزق وتزبيط !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  26. 49
    20 أكتوبر, 2016 , 8:43 ص

    محمد البشري

    موظف الحكومه ضامن أن التعديل السنوي بينزله عمل ولا ماعمل علشان كذا أكثرهم مبزوطين ومهملين في عملهم بس نظام التقييم السنوي راح يردعهم ويزيد من أهتمامهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  27. 48
    20 أكتوبر, 2016 , 8:42 ص

    مجرد فكرة

    للاسف خانة التعبير فبرنامج مثل الثامنة هوة للتطبيل وتلميع الامور ولا نجد منه الي ما يضر الشعب السعودية هم يناقشو ما ينفع لهم او بزاوية نظرهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  28. 47
    20 أكتوبر, 2016 , 8:41 ص

    ياسر11

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 46
    20 أكتوبر, 2016 , 8:41 ص

    خالدكو

    انا موظف حكومي وكلام الوزير صحيح ولكن لانعمم لجميع الموظفين هناك 10% منهم متميزين ايضاً يجب التركيز على القضاة والوكلاء ومدراء العموم ثم الموظفين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  30. 45
    20 أكتوبر, 2016 , 8:39 ص

    الزهراني

    ماعندكم سالفه اولا برنامج فاشل الثامنه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  31. 44
    20 أكتوبر, 2016 , 8:38 ص

    محمد الحمراني

    هناك اشخاص متقاعدين بغض النظر عن منصبه , بعد التقاعد**** ويقعد ينتقد , العرج صادق وكان بقصد موظفي خدمات الجمهور . وانت ايش انجازاتك يانائب
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  32. 43
    20 أكتوبر, 2016 , 8:37 ص

    بيور لايف

    ماذا دهاهم هذا الشهر !؟ *** الا يكفي الخصومات الماليه والإستقعاد بالبصمة !
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 42
    20 أكتوبر, 2016 , 8:36 ص

    ارز 👊 نجد

    شي مذاع على أم بي سي لا اتابعه كيفي
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  34. 41
    20 أكتوبر, 2016 , 8:34 ص

    شو هيدا الحتسي

    لا تخلطون الامور بين المدني والعسكري وزير خدمة يتحدث عن المدنيين فقط هذا اختصاصه وشاهدتو كم ساعة وهو في البرنامج جالس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 40
    20 أكتوبر, 2016 , 8:31 ص

    سؤال الشيخ منطقي اين يعيش وماهي مؤهلاتك كلام جميل

    فعلا كلام جميل وسؤال قوى يحتاج تمعن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 39
    20 أكتوبر, 2016 , 8:30 ص

    كلمة حق

    قلم الخنبقه يكتب بدون معرف وبمعرفات اخرى وينشر خزعبلات
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  37. 38
    20 أكتوبر, 2016 , 8:30 ص

    الوزير يقصد الموظفين المدنيين ولم يذكر جنودنا البواسل كفاية عك في الموضوع

    مع احترامي لنائب وزير التعليم السابق . انت الله يحفظك متقاعد . بينما وزير الخدمة المدنية هو في الواجهة . لذلك نرجو عدم المزايدة عليه .
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  38. 37
    20 أكتوبر, 2016 , 8:30 ص

    مذيع البرنامج يبحث عن اثارة الموضوع وقد يكون صح او خطاء لا أعلم ولكنه مذيع لا اتقبل متابعته
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  39. 36
    20 أكتوبر, 2016 , 8:29 ص

    أبو فارس

    بأذن الله راح ينضبط حال الموظفين ويزيد أنتاجهم وحرصهم على العمل بعد ربط العلاوه السنويه بتقييم السنوي مرضي أو غير مرضي
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  40. 35
    20 أكتوبر, 2016 , 8:28 ص

    معالي الوزير كيف ساعه كلامك يحتاج اعتذار

    هل الوزير زار احد المدارس وجلس يتابع المدرس ويحسب كم ساعه شرح الدرس او زار موظف الجوازات وشاف كم ساعه انهاء معاملات او زار الجمارك وشاف كم ساعه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  41. 34
    20 أكتوبر, 2016 , 8:26 ص

    بدر

    يعني أني فاهم نعم صادق الوزير وهو لم يقصد المعلمين وهم أداره وحده يقصد موظفي جميع الوزارات وهو صاااادق والا ليش معاملات المواطنين تقع سنيين ماخلصوها
    لا يعجبني(9) اعجبني(1)
  42. 33
    20 أكتوبر, 2016 , 8:26 ص

    ارز 👊 نجد

    كثر وسائل الترفيه تقلل الانتاجية اما تصريح الوزير فلا تعليق
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  43. 32
    20 أكتوبر, 2016 , 8:26 ص

    ابو نورة

    اقسم بالله العضيم ان معدل عملى اليومى لأيقل عن 8 ساعات واعمل الجمعة والسبت بدون مقابل
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  44. 31
    20 أكتوبر, 2016 , 8:25 ص

    ،،،،

    صدق د.محمد ال الشيخ..الله يوفقه ..المفروض انه وزير للخدمة المدنية..ويستاهل كل خير..ﻷن الانصاف خدمة للوطن والمواطن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 30
    20 أكتوبر, 2016 , 8:24 ص

    أ د صالح بن سبعان

    يا دكتور محمد هو لم يعين نفسه السؤال الكبير الذي يجب أن يطرح هو : من يرشح من ؟ومن يقيم من؟ ومن يختار من ؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  46. 29
    20 أكتوبر, 2016 , 8:24 ص

    ليه الموظف السعودي بالقطاع الخاص ينتج لانه فيه محاسبه فوريه ولاستغناء عنه في حالت الكسل وعدم الانتاجيه لاكن الموظف الحكومي مدلع وقليل محاسبته
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 28
    20 أكتوبر, 2016 , 8:23 ص

    فعلا كلام الشيخ مضبوط من اين جاب ساعه فقط وزير الخدمه

    الشريان مفروض سأل الوزير ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 27
    20 أكتوبر, 2016 , 8:22 ص

    فعلا كلام الشيخ مضبوط من اين جاب ساعه فقط وزير الخدمه

    معقوله مايدري ان الطبيب والمعلم واستاذ الجامعه موظف الجوازات والمرور والاحول المدنيه والجمارك لايعملون الا ساعه فقط ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 26
    20 أكتوبر, 2016 , 8:20 ص

    أبو فارس

    هل تعلمون أن العسكريين يستلمون يوم ويسلمون يومين يعني في الشهر يداومون عشر أيام فقط . وهل تعلمون أن المدنين يداوم من 8 صباحآ إلى 11 صباحآ ويخرج
    لا يعجبني(15) اعجبني(0)
  50. 25
    20 أكتوبر, 2016 , 8:20 ص

    ارز 👊 نجد

    سؤوال في محله متى الجواب الله أعلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 24
    20 أكتوبر, 2016 , 8:20 ص

    ابومحمد9111

    اسوء ما نعانيه موضوع التعميم والذي لايعتمد على اي دراسات علميه. عادتا تقال من الذين لايملكون مسؤليات, لكن ان تصدر من وزير ...!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 23
    20 أكتوبر, 2016 , 8:19 ص

    ارز 👊 نجد

    عادي غير مستغرب اذا هو مذاع على ام بي سي
    لا يعجبني(0) اعجبني(9)
  53. 22
    20 أكتوبر, 2016 , 8:19 ص

    عمر

    لكن انظر الى موظفي بعض البلديات والمحاكم وغيرها جالس في المكتب لايعني انه انتج عمل وكثير غيرهم. هل نحاسب على الأنتاجية ام البزوطية.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 21
    20 أكتوبر, 2016 , 8:19 ص

    صح كلامه انتاج الموظف يكاد قليل جدا والسبب السهر في المقاهي الين تسكر ساعه 2ونص اجل كم بقى له من الوقت للنوم والمحلات التي لاتسكر تعال شوف على الواقع
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  55. 20
    20 أكتوبر, 2016 , 8:18 ص

    ارز 👊 نجد

    سؤوال في محله متى الجواب الله أعلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 19
    20 أكتوبر, 2016 , 8:18 ص
    عدد التعليقات:4137

    العنيد

    النار ماتحرق الا واطيها هو مادرا عن حال المواطن ويقيم الناس على مستوى معيشته هو الحمد الله على كل حال !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  57. 18
    20 أكتوبر, 2016 , 8:16 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله وأتوب اليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  58. 17
    20 أكتوبر, 2016 , 8:14 ص

    الحرفي

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  59. 16
    20 أكتوبر, 2016 , 8:10 ص

    ابوعمر

    هذه حجة لافلاس المواطن بقطع الرواتب ( دخل المواطن الوحيد) وتحويلها للقطاع الخاص بالخصخصة القادم مخيف والله يكفينا شر من به شر .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  60. 15
    20 أكتوبر, 2016 , 8:09 ص

    والله قهر

    معقوله وزير الخدمه المدنيه هذا رأيه في موظفي الدوله، لالاماأعتقد ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  61. 14
    20 أكتوبر, 2016 , 8:09 ص

    سيار

    *********
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  62. 13
    20 أكتوبر, 2016 , 8:08 ص

    عفاف اللحياني

    للأسف موظفين القطاع الحكومي تعود على البزوطه وتسيب في العمل يجب تطبق نظام التقييم السنوي وتحديد الموظف المستحق للعلاوه السنويه أو لا يستحق
    لا يعجبني(27) اعجبني(5)
  63. 12
    20 أكتوبر, 2016 , 8:08 ص

    ابوصفوق

    وشهد شاهد من اهله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  64. 11
    20 أكتوبر, 2016 , 8:07 ص
    عدد التعليقات:4137

    العنيد

    وجه سوآلك لوزير الاسكان السابق واللاحق والى هيئة الرقابة على المشاريع !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  65. 10
    20 أكتوبر, 2016 , 8:07 ص

    اسم على مسمى

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  66. 9
    20 أكتوبر, 2016 , 8:07 ص

    ابو عسرة

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  67. 8
    20 أكتوبر, 2016 , 8:05 ص

    المزن

    🌺ياوزير الخدمة المدنية تصريحك غير صحيح عن أداء الموظف الحكومي شفنا معلمات يومياً اربع ساعات يومياًوموظفات في قطاعات أخرى حكومية يعملن خمس الى ست ساعات 🌺
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  68. 7
    20 أكتوبر, 2016 , 8:05 ص

    والله قهر

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  69. 6
    20 أكتوبر, 2016 , 8:04 ص
    عدد التعليقات:7413

    الحرمان

    للاسف اذا تقاعد طلع مهاراته وينك عن التعليم ومشاكله قبل تقاعد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  70. 5
    20 أكتوبر, 2016 , 8:04 ص

    ماجد سالم

    نعم ساعه وحده اكبر همنا في الدوام شحن بطارية الجوال
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  71. 4
    20 أكتوبر, 2016 , 8:03 ص
    عدد التعليقات:7413

    الحرمان

    لو امسكه في طابور احد الدوائر او الانتظار عند عياده او او الا يشاهد الطوابير ب الارقام لو يشتغل عند حقت الارقام كان عرف الضغط والحاجه الي توظيف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  72. 3
    20 أكتوبر, 2016 , 8:00 ص

    عبدالعزيز//

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  73. 2
    20 أكتوبر, 2016 , 8:00 ص

    ابو شلش

    صح لسانك كفيت ووفيت ولا هنت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  74. 1
    20 أكتوبر, 2016 , 7:58 ص

    اين حقي

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم