نائب سابق لوزير التعليم ينتقد وزير الخدمة المدنية: أين تعيش وماهي مؤهلاتك ؟

صحيفة المرصد :أثار برنامج الثامنة و الذى يذاع على mbc حفيظة نائب وزير التعليم السابق الدكتور محمد آل الشيخ و انتقد تصريحات وزير الخدمة المدنية خالد العرج،والذي أكد فيها أن موظف الحكومة لايعمل الا ساعة واحدة فقط، متسائلا : أين يعيش وزير الخدمة وماهى مؤهلاته؟ وطرح آل الشيخ، في تغريدات عبر حسابه الرسمي في “تويتر”عدة تساؤلات بدأها بتغريدة نصها: هل يعقل ان يدرس المعلم ساعة واحده في اليوم! يعني٥ ساعات اسبوعياً، والكل يعلم ان نصاب المعلم يصل إلى أكثر من ٢٥ حصة في الأسبوع.
وزاد في تساؤلاته عبر تغريدة ثانية بحسب صحيفة “عكاظ” : وهل يُعقل أن أساتذة الجامعات الذين نصابهم يصل إلى ١٥ ساعة أسبوعياً والأطباء وموظفي الجوازات والمرور والحدود، لايعملون إلا ساعة واحدة ؟
وعاد آل الشيخ لتساؤلاته ليضيف تغريدة ثالثة: وهل يُعقل ان جنودنا في الحدود ووموظفي الجمارك والمستشفيات لا يعملون إلا لساعة واحدة في اليوم؟
تعليقات ( 74 )
احمد العيادالرجل مبدع في تخصصه . قلي انت اين ابداعك في تخصصك . مخرجات تعليمكم تزكم الانوف . ابتعد عن شخصنة الموضوع .
الجهنيمع اني غير معلم ولاكن متلعم على يد معلم الى متى الحقد على المعلمين من بعض المعلقين المعلمين بعد فضل الله ماكان نقراء ونكتب
كيف يحمل دكتوراه وهو لم يستوعب كلام الوزيرالوزير لم يحدد وظيفة بعينها وانما كان حديثه عن متوسط ساعات العمل وهو محق في ذلك لدينا الكثير من الوظائف لا يعمل فيها ولا ساعة واحدة فالمعدل منطقي جدا.
اسكيوزمينائب وزير التعليم السابق ... ياليت تقول لنا انجازاتك عشان نصدقك .. !
اس اسكلام الوزير فيه نسبه كبيره من الواقع ولكن يوجد موظفين ممتازين ويعملون ولكن ليس لهم اى تميز او حافز اجهزه الرقابه بحاجه لتفعيل واعاده هيكله
محمدلا تعمم يا محمد البشري
حسبنا الله ونعم الوكيلماهوالقصد من أستفزاز الناس بهذه التصريحات الغيرمقبوله من بعض المسئولين والتجار
Tnx Godمخالف للنشر
sami11111مخالف للنشر
محمد البشريالمعلمين ولمعلمات مشغولين في تنظيم الجمعيات وتخطيط للسفر على تركيا وماليزيا ودبي خلو الطابق مستور بس !!
واضحالمهندس خالد العرج رجل عصامي بنى نفسه من الصفر وهو غني عن التعريف على مستوى القطاع الخاص ولخبرته ولحسن سمعته تم ترشيحه ليكون وزير
سعيدوزير الخدمه المدنيه قصده ان الموظف المدني. انتاجيته ساعه والباقي جلسة شاهي وليس العسكري لان العسكري له مجلس خدمه منفصل وليس له علاقه بالخدمه المدنيه
========بعض الناس تتكلم وتعمم على الجميع وهذا من الخطأ والظلم
خالدهذاجزاء من يتكلم في شي لايعلمه وستتوالى الانتقادات ***أحسنت يادكتور حدث العاقل بمالايليق فإن صدق فليس بعاقل
؟؟؟خالدكو 46 من أين جئت بنسبة 10%هل تعرف كل موظفي الحكومه؟أوتخمين من راسك
أ د صالح بن سبعانلابد أن يعي كل مسؤول أن مستوى وعي الإنسان السعودي تطور بدرجة قد لا يدركها من لا زال يتقوقع في محارة وعيه القديم.! فهلا وعينا ذلك
عدد التعليقات:14665
قلم الحقيقهيارجال نحن المواطنين في هذا الوطن أصبحنا ملطشة للوزير فلان والوكيل علان والعضو شويران.وآخر الاهتمامات موجهة لسيد مواطن.
محمد البشريالعلاوه السنويه لعام 1439 راح يكون حسب التقييم الموظف اللي يحصل على مرضي يصرف له العلاوه ولموظف اللي يحصل على غير مرضي يحرم من العلاوه ويتم تدريبه
🇸🇦سعودي🇸🇦هل أنتاج موظفيك بالخدمة ساعة فقط ؟ فلا تقارن الاخرين بموظفينك ياوزير الخدمة ؟
غازي بن شبيبكنت اشتغل ليل واكرف ٨ ساعات غير المشوار واطفالي عند الخروج من البيت يقولو بابا رايح تنام في العمل الكل يشوف من جهته والسلام
عدد التعليقات:4137
العنيداللقاء طلع مسجل مو مباشر يعني فيه قص ولزق وتزبيط !!
محمد البشريموظف الحكومه ضامن أن التعديل السنوي بينزله عمل ولا ماعمل علشان كذا أكثرهم مبزوطين ومهملين في عملهم بس نظام التقييم السنوي راح يردعهم ويزيد من أهتمامهم
مجرد فكرةللاسف خانة التعبير فبرنامج مثل الثامنة هوة للتطبيل وتلميع الامور ولا نجد منه الي ما يضر الشعب السعودية هم يناقشو ما ينفع لهم او بزاوية نظرهم
ياسر11مخالف
خالدكوانا موظف حكومي وكلام الوزير صحيح ولكن لانعمم لجميع الموظفين هناك 10% منهم متميزين ايضاً يجب التركيز على القضاة والوكلاء ومدراء العموم ثم الموظفين
الزهرانيماعندكم سالفه اولا برنامج فاشل الثامنه
محمد الحمرانيهناك اشخاص متقاعدين بغض النظر عن منصبه , بعد التقاعد**** ويقعد ينتقد , العرج صادق وكان بقصد موظفي خدمات الجمهور . وانت ايش انجازاتك يانائب
بيور لايفماذا دهاهم هذا الشهر !؟ *** الا يكفي الخصومات الماليه والإستقعاد بالبصمة !
ارز 👊 نجدشي مذاع على أم بي سي لا اتابعه كيفي
شو هيدا الحتسيلا تخلطون الامور بين المدني والعسكري وزير خدمة يتحدث عن المدنيين فقط هذا اختصاصه وشاهدتو كم ساعة وهو في البرنامج جالس
سؤال الشيخ منطقي اين يعيش وماهي مؤهلاتك كلام جميلفعلا كلام جميل وسؤال قوى يحتاج تمعن
كلمة حققلم الخنبقه يكتب بدون معرف وبمعرفات اخرى وينشر خزعبلات
الوزير يقصد الموظفين المدنيين ولم يذكر جنودنا البواسل كفاية عك في الموضوعمع احترامي لنائب وزير التعليم السابق . انت الله يحفظك متقاعد . بينما وزير الخدمة المدنية هو في الواجهة . لذلك نرجو عدم المزايدة عليه .
أبو فارسبأذن الله راح ينضبط حال الموظفين ويزيد أنتاجهم وحرصهم على العمل بعد ربط العلاوه السنويه بتقييم السنوي مرضي أو غير مرضي
معالي الوزير كيف ساعه كلامك يحتاج اعتذارهل الوزير زار احد المدارس وجلس يتابع المدرس ويحسب كم ساعه شرح الدرس او زار موظف الجوازات وشاف كم ساعه انهاء معاملات او زار الجمارك وشاف كم ساعه
بدريعني أني فاهم نعم صادق الوزير وهو لم يقصد المعلمين وهم أداره وحده يقصد موظفي جميع الوزارات وهو صاااادق والا ليش معاملات المواطنين تقع سنيين ماخلصوها
ارز 👊 نجدكثر وسائل الترفيه تقلل الانتاجية اما تصريح الوزير فلا تعليق
ابو نورةاقسم بالله العضيم ان معدل عملى اليومى لأيقل عن 8 ساعات واعمل الجمعة والسبت بدون مقابل
،،،،صدق د.محمد ال الشيخ..الله يوفقه ..المفروض انه وزير للخدمة المدنية..ويستاهل كل خير..ﻷن الانصاف خدمة للوطن والمواطن
أ د صالح بن سبعانيا دكتور محمد هو لم يعين نفسه السؤال الكبير الذي يجب أن يطرح هو : من يرشح من ؟ومن يقيم من؟ ومن يختار من ؟؟
فعلا كلام الشيخ مضبوط من اين جاب ساعه فقط وزير الخدمهالشريان مفروض سأل الوزير ***
فعلا كلام الشيخ مضبوط من اين جاب ساعه فقط وزير الخدمهمعقوله مايدري ان الطبيب والمعلم واستاذ الجامعه موظف الجوازات والمرور والاحول المدنيه والجمارك لايعملون الا ساعه فقط ***
أبو فارسهل تعلمون أن العسكريين يستلمون يوم ويسلمون يومين يعني في الشهر يداومون عشر أيام فقط . وهل تعلمون أن المدنين يداوم من 8 صباحآ إلى 11 صباحآ ويخرج
ارز 👊 نجدسؤوال في محله متى الجواب الله أعلم
ابومحمد9111اسوء ما نعانيه موضوع التعميم والذي لايعتمد على اي دراسات علميه. عادتا تقال من الذين لايملكون مسؤليات, لكن ان تصدر من وزير ...!!
ارز 👊 نجدعادي غير مستغرب اذا هو مذاع على ام بي سي
عمرلكن انظر الى موظفي بعض البلديات والمحاكم وغيرها جالس في المكتب لايعني انه انتج عمل وكثير غيرهم. هل نحاسب على الأنتاجية ام البزوطية.
ارز 👊 نجدسؤوال في محله متى الجواب الله أعلم
عدد التعليقات:4137
العنيدالنار ماتحرق الا واطيها هو مادرا عن حال المواطن ويقيم الناس على مستوى معيشته هو الحمد الله على كل حال !!
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله وأتوب اليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
الحرفيمخالف للنشر
ابوعمرهذه حجة لافلاس المواطن بقطع الرواتب ( دخل المواطن الوحيد) وتحويلها للقطاع الخاص بالخصخصة القادم مخيف والله يكفينا شر من به شر .
والله قهرمعقوله وزير الخدمه المدنيه هذا رأيه في موظفي الدوله، لالاماأعتقد ***
سيار*********
عفاف اللحيانيللأسف موظفين القطاع الحكومي تعود على البزوطه وتسيب في العمل يجب تطبق نظام التقييم السنوي وتحديد الموظف المستحق للعلاوه السنويه أو لا يستحق
ابوصفوقوشهد شاهد من اهله
عدد التعليقات:4137
العنيدوجه سوآلك لوزير الاسكان السابق واللاحق والى هيئة الرقابة على المشاريع !!
اسم على مسمىمخالف للنشر
ابو عسرةمخالف للنشر
المزن🌺ياوزير الخدمة المدنية تصريحك غير صحيح عن أداء الموظف الحكومي شفنا معلمات يومياً اربع ساعات يومياًوموظفات في قطاعات أخرى حكومية يعملن خمس الى ست ساعات 🌺
والله قهرمخالف للنشر
عدد التعليقات:7413
الحرمانللاسف اذا تقاعد طلع مهاراته وينك عن التعليم ومشاكله قبل تقاعد
ماجد سالمنعم ساعه وحده اكبر همنا في الدوام شحن بطارية الجوال
عدد التعليقات:7413
الحرمانلو امسكه في طابور احد الدوائر او الانتظار عند عياده او او الا يشاهد الطوابير ب الارقام لو يشتغل عند حقت الارقام كان عرف الضغط والحاجه الي توظيف
عبدالعزيز//مخالف
ابو شلشصح لسانك كفيت ووفيت ولا هنت
اين حقيمخالف