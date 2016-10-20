نائب سابق لوزير التعليم ينتقد وزير الخدمة المدنية: أين تعيش وماهي مؤهلاتك ؟

صحيفة المرصد :أثار برنامج الثامنة و الذى يذاع على mbc حفيظة نائب وزير التعليم السابق الدكتور محمد آل الشيخ و انتقد تصريحات وزير الخدمة المدنية خالد العرج،والذي أكد فيها أن موظف الحكومة لايعمل الا ساعة واحدة فقط، متسائلا : أين يعيش وزير الخدمة وماهى مؤهلاته؟ وطرح آل الشيخ، في تغريدات عبر حسابه الرسمي في “تويتر”عدة تساؤلات بدأها بتغريدة نصها: هل يعقل ان يدرس المعلم ساعة واحده في اليوم! يعني٥ ساعات اسبوعياً، والكل يعلم ان نصاب المعلم يصل إلى أكثر من ٢٥ حصة في الأسبوع.

وزاد في تساؤلاته عبر تغريدة ثانية بحسب صحيفة “عكاظ” : وهل يُعقل أن أساتذة الجامعات الذين نصابهم يصل إلى ١٥ ساعة أسبوعياً والأطباء وموظفي الجوازات والمرور والحدود، لايعملون إلا ساعة واحدة ؟

وعاد آل الشيخ لتساؤلاته ليضيف تغريدة ثالثة: وهل يُعقل ان جنودنا في الحدود ووموظفي الجمارك والمستشفيات لا يعملون إلا لساعة واحدة في اليوم؟