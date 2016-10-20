موافقة ولي الأمر شرط قبول المرأة في دورات «الموسيقى» والرسوم 3000 ريال!

صحيفة المرصد :اصبحت موافقة ولي أمر الفتاة وحضوره شخصياً من أهم الشروط التى وضعتها أندية تعليم الموسيقى والفنون في جدة على الفتيات الراغبات في التدريب ليتم قبولهم ,وبلغت رسوم الالتحاق بالنادي 3000 ريال، عن كل «كورس تدريبي، ليقتصر تدريب الفتيات على «البيانو»، و«الأورج»، و«القيتار».
وبحسب صحيفة “عكاظ” قال مشرف أحد أندية تعليم الموسيقى في جدة نزار رامي أن الأندية وضعت موافقة ولي الأمر على قائمة الاشتراطات للالتحاق بها وحضوره شخصياً لوجود العديد من المشكلات التي كانت تحدث في السابق من بعض أولياء الأمور بسبب تدريب أقاربهم على الموسيقى دون علمهم.
وأكد أن تدريب الفتيات يتم من خلال مدربات عربيات بشكل انفرادي لكل متدربة، وتبلغ رسوم التدريب أكثر من 400 ريال لكل حصة تدريبية، ويتكون الكورس التدريبي من سبع حصص متفاوتة.
تعليقات ( 92 )
عدد التعليقات:14669
قلم الحقيقهالحمد لله والشكر له أعتقد أنني قطعت شوطآلابأس به من النجاح في ازالة بعض من غيوم الشرالسوداءالتي كانت تحجب كل جمال عن وطني الحبيب وطرد طيورها من سمائه.
سنبوسةمفقود..عذاب القبر في الأمام ونحن نتجه له.وهو أول مطبات الاخره.. والموسيقى في الخلف!.فكيف تضع الامام للخلف والخلف للأمام... ....عمومآ كل وحياته..
احب وطنياللهم احفظ هذا البلد من كيد الكائدين وعمل المفسدين
عدد التعليقات:1
Ams.fاشو ناس زعالانين . وشد خلك . الي تبي تتعلم على كيفها . ما احد يجبر محارمك تتعلم موسيقا.
محمديعنى فرص العمل المتاحة بعد التخرج راح تكون طقاقة طبعا
مفقودالموسيقى فن راقي جدا, واستماعك له يسمو بذوقك بعيدا عن الخزعبلات التي تروج لتحريمه وتريدك فقط ان تقبع في مكانك وتفكر بعذاب القبر او الحوريات
غازي بن شبيبيقول المثل الخليجي (بتعرس وناقصنها اليباب ) اي اللي ناقص الفرح الزغاريد فقط شر البليه مايضحك
عبدالله أبو فهدمخالف للنشر
محمدهذا اللى باقى ناقصنا دنبكة
محمداكل العنب حبة حبة
مانع القحطانياللهم ان الذنب ذنبهم فإن لم تتب عليهم وتغفر لهم واردت ان تهلكهم فإن الذنب ذنبهم فلا تشملنا بعذابك اللهم اني ابرء اليك مما يفعل هؤلاء
سعدسجلت بناتي
مفقودايوا ياخي فكوها شوي, الناس تبحث عن الموسيقى غذا الروح, ملينا القصص المكررة عن عذاب القبر, البلد يجب تحريرها من الرجعيين وعبدة التراث
بين الركن اليماني والحجر الأسودربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الأخرة حسنه وأقنا عذاب النار.
AMS.fمنصور رقم 56.هل تعلم الغيب بقولك ان اصحاب المعرفات الزرقا واحد . اتق الله . ام ان هذا الافترا لانة خاف رايك .
ارز 👊 نجدان شاءالله لااحد يسجل بنته في هذا
بين الركن اليماني والحجر الأسوديتبع.. والنص الاخر للحياة العبادة..
السهم 🏹اللهم ندعوك ونحن عبيدك وانت القوي ونحن الظعفاء لك اللهم عليك بمن خطط وسمح ومن لة يد او خط قلم لهذة المعازف فانهم لايعجزونك
AMS.fحريةشخصيةمن اراد حفظ القران من حقة ولا احد يعارضة . ومن اراد تعلم المسيقا فمن حقة
بين الركن اليماني والحجر الأسودأ.على العمري..ت13.. المخيمات الدعويه! لقد ظلمتها وأظلمت ..في الحياة مع الناس ومع نفسك تكون منصف حتى لو الناس على غير دينك .الانصاف نص الحياة السعيده
المتوكل على اللهيالله تكفي بلدنا ومحارمنا شر من فيه ومن اردانا في ديننا وعقيدتنا بسوء فأشغله في نفسه .حسبي الله ونعم الوكيل
منصورلولاحظتم كثرةالمعرفات باسماءمختلفة والهدف واحدقصدي والكاتب واحدلان شياطينه صاحيةوتشتغل لاشعال الفتن والعياذبالله
منصورمخالف للنشر
السهم 🏹قلم المتردية تريد ان يكون هذا البلد شبية لبلدك في الخراب والدمار ولاكن اعلم ان لة شعب لو حصل مكروة لة فأنهم لايهربون كاالنساء يتركونة مغتصب من العدو
ابن روق العتيبييجب على كل إنسان مسلم ولاه الله على أهل بيتة ان يتق الله في ماولي وان يباعد بأهل بيتة عن الفتن الظاهرة ومنها هذا المعهد اللعين حسبي الله على من قام بة
زينب...رؤية 2030 اثمرت ولله الحمد ..لا ..لتنطع والتشدد نريد فرق موسيقيه وطنيه وممثلين وممثلات سعوديين حتى لانخرج جيل اخونجي داعشي
منصورالاترا الروافظ لديهم اماكن يقيمون فيهاحفلاتهم الخاصة وطقوسهم المنحطة فهم يفرحون باي خراب للعالم هذادرب الفرس واذنابهم
اسماءطيب وش نسوي
ابن روق العتيبيلاألة الا اللة امنا بة وعلية توكلنا حسبنا الله ونعم الوكيل لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم حنا في اخر الزمان فتن كقطع الليل المظلم يتبع
القناص2بنات يعرضن مواصفات السيارات في اكبر صاله عرض وتدريب موسقى هل هذه ماتبحث عنه نصف المجتمع هل هذا طموح الفتاه السعوديه او اجاد عمل مناسب يليق بها ويحفضها
من حائلهههههههههههههههه يالله لاتبلانا ،، ****
عدد التعليقات:12
ana wbasقلم الخنبقه خاف الله غذاء الروح هو القران الكريم وليس المسيقى حسيبك هو ربك عن ماخطه قلمك فتذكر ذلك اليوم الذى لاينفع فيه مالا ولابنون الا من اتى الله
منصورت15اذاكنت تتكلم عن بلدك هذاشأنك امابلدنابلدالحرمين فهذابعيدكل البعدعن امنيتك لأن بلدك فيه اعظم من الموسيقى وتفرح بخراب بلدان المسلمين عليك من الله مات
ياسر11الدجاج مستحيل يرتفع بأي بلد والسبب اتحداكم تدرون ليش
القناص2الفرق بين مصلحه فرديه شماعه تعلق عليها مصلحة جماعيه خدعه علانيه مدفوعة الأجر هذه المصلحه الفرديه ستكون على حساب انتاج مواطنه استغ بنوع من التحايل
السهمتعليق 35 علي العمري نعم من يكرة شي يكرهة الله ورسولة فهو شعب الله المختار واما المتردية والنطيحة فهم ***يطبقون من هم على شاكلتهم اللهم عليك بهم
منصورقال الرسول صلى الله عليه وسلم (ليكونن أقوام من يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف )والحر الزنا والمعازف الآلات الموسيقية
واضحمخالف للنشر
عدد التعليقات:12
ana wbasلاحول ولاقوة الا بالله وصلنا درجةعاليه ماباقي الانعلم فتاياتنا الموسيقى ليرفهن عن انفسهن بدلا من القران وعلومه والام مدرسة اذا انشاتها انشات جيلا طيبا
القناص2اعتقد لوكانت التدربات في السدو والملابس والحرف اليدويه في الاحساء والحجاز وعسير لكانت رافد اقتصادي للمواطن وفائده كبيره يمكن عرضها في الماسم الصيفيه
منصورت21المخالف لايدل على جوازه واذاكنت تقراالقران والاحاديث فسوف تعلم هل هي حرام ام لاامااذاكنت صام اذنيك وتحب الفوضى فذلك شأنك وافعل مابدالك
عدد التعليقات:14669
قلم الحقيقهنتمنى أن يتبع هذه الخطوة انشاء دار أوبرا ومسرح لتعلم وعزف الموسيقى بداخله وكذلك تكوين فرقة نسائية عازفة لهذا الغرض الضروري الحيوي.الموسيقى غذاء الروح.
منصورت23نحن لانحارب الموسيقى فقط بل نحارب كل من يريدالمساس بامن هذاالبلدوتغريب بناته وطمس الهوية من امثالك
القناص2تقسيمة العود اعطني حريتى اطلق يديه / بالعاميه الحبل على الغارب
منصورأندية تعليم الموسيقى والفنون فكونامن شركم الدنياحروب ومؤامرات تحاك ضدبلدناوانتم تمسخون الفتيات حسبي الله عليكم لوبدالهاتعطون دروس بالانتماءللوطن والوط
العنزيشوفوا اسم صاحب النادي عشان تعرفون الهدف من تعلم الفتاه الموسيقى
07يا رباااه ما هذا الفساد فتة كقطع الليل المظلم
علي العمريليش. شعب. الله المختار. زعلان. من تعلم. الموسيقي. مش. افضل من تعلم. القتل. وتكفير. الناس
منصورلوكانت الدورةلتحفيظ القران تكون افضل وابرك لهافي الدارين والله يهدي الجميع
السهم 🏹الا يفقهو من سمح بهذا والاعداء تكالبو علينا من عرب وعجم يمنة ويسرة يعصون من يحميهم ام يكون مايملى من الغرب اللهم لا تقم لة قائمة من امر بهذا وسمح
ارز 👊 نجدهل الفنانين سيسجلون بناتهم ؟ لااتمنى ذلك ولكن سؤال
..بدل الموسيقى دورو حل للمشاكل.الدولة ..حروب وربما بعد 3 سنوات إفلاس والشعب بس يبي يرقص ويغني دون أن يعمل .
السهم 🏹كل اخ واخت من هذا البلد ومن اصلة اقبضو على دينكم والله مدام سمح باالمعازف للنساء والله ستبدا النكبات كيف يريدون ان يكون هذا البلد امنن ويعصون من يحمية
ربنا آتنا بالدنيا حسنة وبالاخرة حسنة وقنا عذاب النارلاحول ولاقوة الابالله أين أبائهم عنهم أين هم عن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم. القرأن وعلمه
سفرانكوبداية الانحراف الله يحمانا ويحمى بنات وطني
مغربيةتحب السعوديةللذين يحاربون الموسيقى ليس لكم مكان بيننا الأن ولكن جبال تورا بورا تناسبكم .
بشيره حمدنتمنى التدرب على العود على يد القينة سارة بنت بن سعيد
الزهرانيالغرب يفكرون كيف يعيشون ع سطح القمر وحنا لا زلنا نفكر في كيف تدخل المراه الفن وكيف نسوي اكبر ملاهي في الشرق الاوسط والله ثم والله لنجني مازرعناه
عُـــــــــمــــــــــرمن حفره لدحديره
علي العمريالعابد. لله. خلك. مع. الله واترك. مرقبته. الناس. وتتدخل. في. امور. الناس افضل. لك راح. زمن استعباد. الناس. بسم. الدين
عدد التعليقات:14669
قلم الحقيقهأأأأأسعد خبر هذا الصباح أفرح نفوسنا وأثلج صدورنا وسوف تأتيكم نواعم بلادي حفظهم الله الراغبات بالالتحاق بهذه الدورات للموسيقى بولي أمرها وأخوها وعمها.
مغربيةتحب السعوديةالموسيقى غذاء للروح ورسالة للمتشددين اذهبوا الى غير رجعة .
علي العمريمرحبا. با الموسيقي. ذوق. وفن راقي. افضل. من المخيمات. الدعوي. الي ما شفنا. سوا. الشر. منه. دمرته. عقول. الشباب.
محققال الرسول صلى الله عليه وسلم (ليكونن أقوام من يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف )والحر الزنا والمعازف الآلات الموسيقية. نتمنى الالتفات إلى الأهم
عازف عودانا عازف عود وملحن قديم لكني واقسم بالله لم اقم بتدريب احد ولم ارضاه لاحد وكل من طلب مني تعليمه نصحته بالابتعادفاللهم اغفرلي وللجميع لان لاخير في الفن
العابد للهسنحارب داعش وايران واسرائيل بالفن ورياضة النساءواختلاطهم فى العمل وهذا هو الحل لمواجهة النووى واجهزة المخابرات العالمية الحل بسيط ليش زعلانين
العابد للهالتدرج فى المعاصي اسراع الى المهالك والمصائب
عدد التعليقات:154
Xx5halidxXانا ما تعلمت وانا رجال وعارف انها قلة حيا كيف البنات يعزفون يعني يقال انها رومانسيه زائده انا اشوفها نفس الزاحفه اللي تدخن وتشيش
بنت مكةالله يعين ولي الامر الا راح يوافق على كمية الذنوب ويغفر له لنا وللمسلمين امين
نفر معلوملاعزف بلا قياده
رشديقبل مااحد يتفلسف ويستهزئ بالفتاوى ويتظاهر بالمدنيه ... اجب عن سؤال واحد فقط .. لماذا يطلب موافقة ولي الامر في الموسيقي ولم يطلب في تحفيظ القرآن
مرصداوي قديملاحول ولا قوة إلا بالله ..الوضع من سيء لأسوأ وفي انحدار تام .معصية الله تعالى تجلب الدمار والخراب .ياكبار المشايخ أين أنتم من هذا العب ادركو السفينة
سواق وايت مويةوش الحل مع جدة !!