موافقة ولي الأمر شرط قبول المرأة في دورات «الموسيقى» والرسوم 3000 ريال!

صحيفة المرصد :اصبحت موافقة ولي أمر الفتاة وحضوره شخصياً من أهم الشروط التى وضعتها أندية تعليم الموسيقى والفنون في جدة على الفتيات الراغبات في التدريب ليتم قبولهم ,وبلغت رسوم الالتحاق بالنادي 3000 ريال، عن كل «كورس تدريبي، ليقتصر تدريب الفتيات على «البيانو»، و«الأورج»، و«القيتار».

وبحسب صحيفة “عكاظ” قال مشرف أحد أندية تعليم الموسيقى في جدة نزار رامي أن الأندية وضعت موافقة ولي الأمر على قائمة الاشتراطات للالتحاق بها وحضوره شخصياً لوجود العديد من المشكلات التي كانت تحدث في السابق من بعض أولياء الأمور بسبب تدريب أقاربهم على الموسيقى دون علمهم.

وأكد أن تدريب الفتيات يتم من خلال مدربات عربيات بشكل انفرادي لكل متدربة، وتبلغ رسوم التدريب أكثر من 400 ريال لكل حصة تدريبية، ويتكون الكورس التدريبي من سبع حصص متفاوتة.