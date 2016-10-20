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موافقة ولي الأمر شرط قبول المرأة في دورات «الموسيقى» والرسوم 3000 ريال!

20 أكتوبر, 2016 , 9:22 ص
موافقة ولي الأمر شرط قبول المرأة في دورات «الموسيقى» والرسوم 3000 ريال!
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صحيفة المرصد :اصبحت موافقة ولي أمر الفتاة وحضوره شخصياً من أهم الشروط التى وضعتها أندية تعليم الموسيقى والفنون في جدة على الفتيات الراغبات في التدريب ليتم قبولهم ,وبلغت رسوم الالتحاق بالنادي 3000 ريال، عن كل «كورس تدريبي، ليقتصر تدريب الفتيات على «البيانو»، و«الأورج»، و«القيتار».

وبحسب صحيفة “عكاظ” قال مشرف أحد أندية تعليم الموسيقى في جدة نزار رامي أن الأندية وضعت موافقة ولي الأمر على قائمة الاشتراطات للالتحاق بها وحضوره شخصياً لوجود العديد من المشكلات التي كانت تحدث في السابق من بعض أولياء الأمور بسبب تدريب أقاربهم على الموسيقى دون علمهم.

وأكد أن تدريب الفتيات يتم من خلال مدربات عربيات بشكل انفرادي لكل متدربة، وتبلغ رسوم التدريب أكثر من 400 ريال لكل حصة تدريبية، ويتكون الكورس التدريبي من سبع حصص متفاوتة.



تعليقات ( 92 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 92
    20 أكتوبر, 2016 , 11:19 ص
    عدد التعليقات:14669

    قلم الحقيقه

    الحمد لله والشكر له أعتقد أنني قطعت شوطآلابأس به من النجاح في ازالة بعض من غيوم الشرالسوداءالتي كانت تحجب كل جمال عن وطني الحبيب وطرد طيورها من سمائه.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 91
    20 أكتوبر, 2016 , 11:19 ص

    سنبوسة

    مفقود..عذاب القبر في الأمام ونحن نتجه له.وهو أول مطبات الاخره.. والموسيقى في الخلف!.فكيف تضع الامام للخلف والخلف للأمام... ....عمومآ كل وحياته..
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  3. 90
    20 أكتوبر, 2016 , 11:17 ص

    احب وطني

    اللهم احفظ هذا البلد من كيد الكائدين وعمل المفسدين
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  4. 89
    20 أكتوبر, 2016 , 11:17 ص
    عدد التعليقات:1

    Ams.f

    اشو ناس زعالانين . وشد خلك . الي تبي تتعلم على كيفها . ما احد يجبر محارمك تتعلم موسيقا.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  5. 88
    20 أكتوبر, 2016 , 11:16 ص

    محمد

    يعنى فرص العمل المتاحة بعد التخرج راح تكون طقاقة طبعا
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  6. 87
    20 أكتوبر, 2016 , 11:16 ص

    مفقود

    الموسيقى فن راقي جدا, واستماعك له يسمو بذوقك بعيدا عن الخزعبلات التي تروج لتحريمه وتريدك فقط ان تقبع في مكانك وتفكر بعذاب القبر او الحوريات
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  7. 86
    20 أكتوبر, 2016 , 11:12 ص

    غازي بن شبيب

    يقول المثل الخليجي (بتعرس وناقصنها اليباب ) اي اللي ناقص الفرح الزغاريد فقط شر البليه مايضحك
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  8. 85
    20 أكتوبر, 2016 , 11:10 ص

    عبدالله أبو فهد

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 84
    20 أكتوبر, 2016 , 11:08 ص

    محمد

    هذا اللى باقى ناقصنا دنبكة
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  10. 83
    20 أكتوبر, 2016 , 11:07 ص

    محمد

    اكل العنب حبة حبة
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  11. 82
    20 أكتوبر, 2016 , 11:05 ص

    مانع القحطاني

    اللهم ان الذنب ذنبهم فإن لم تتب عليهم وتغفر لهم واردت ان تهلكهم فإن الذنب ذنبهم فلا تشملنا بعذابك اللهم اني ابرء اليك مما يفعل هؤلاء
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  12. 81
    20 أكتوبر, 2016 , 11:05 ص

    سعد

    سجلت بناتي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  13. 80
    20 أكتوبر, 2016 , 10:59 ص

    مفقود

    ايوا ياخي فكوها شوي, الناس تبحث عن الموسيقى غذا الروح, ملينا القصص المكررة عن عذاب القبر, البلد يجب تحريرها من الرجعيين وعبدة التراث
    لا يعجبني(4) اعجبني(3)
  14. 79
    20 أكتوبر, 2016 , 10:58 ص

    لا لا بل فيه وظائف للمغنيات والموسيقيأت والراقصات ****ويجيهم فلوس عقولة المصاريه زي الرز الوظايف بقصور الافراح قسم نساء وأفراح عائلات برجوازية
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  15. 78
    20 أكتوبر, 2016 , 10:54 ص

    ايجاراات السكن اسعارها مرتفعه والناس توفر عشان تعيش
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  16. 77
    20 أكتوبر, 2016 , 10:53 ص

    ايجاراات السكن اسعارها مرتفعه والناس توفر عشان تعيش
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  17. 76
    20 أكتوبر, 2016 , 10:52 ص

    الناس مشغولين بارتفاع اسعار ايجارات السكن قال موسيقى قال
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  18. 75
    20 أكتوبر, 2016 , 10:52 ص

    بين الركن اليماني والحجر الأسود

    ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الأخرة حسنه وأقنا عذاب النار.
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  19. 74
    20 أكتوبر, 2016 , 10:52 ص

    AMS.f

    منصور رقم 56.هل تعلم الغيب بقولك ان اصحاب المعرفات الزرقا واحد . اتق الله . ام ان هذا الافترا لانة خاف رايك .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  20. 73
    20 أكتوبر, 2016 , 10:50 ص

    اللي يدرسن غناء او موسيقى هل كهوايه او وظيفه مستقبلا اللي اعرفه عندنا بالسعوديه مافيه وظائف مغنيات ولا موسيقارات يمقن تتوظف بدبي الخ
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  21. 72
    20 أكتوبر, 2016 , 10:49 ص

    ارز 👊 نجد

    ان شاءالله لااحد يسجل بنته في هذا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  22. 71
    20 أكتوبر, 2016 , 10:49 ص

    بين الركن اليماني والحجر الأسود

    يتبع.. والنص الاخر للحياة العبادة..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 70
    20 أكتوبر, 2016 , 10:49 ص

    السهم 🏹

    اللهم ندعوك ونحن عبيدك وانت القوي ونحن الظعفاء لك اللهم عليك بمن خطط وسمح ومن لة يد او خط قلم لهذة المعازف فانهم لايعجزونك
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  24. 69
    20 أكتوبر, 2016 , 10:48 ص

    AMS.f

    حريةشخصيةمن اراد حفظ القران من حقة ولا احد يعارضة . ومن اراد تعلم المسيقا فمن حقة
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  25. 68
    20 أكتوبر, 2016 , 10:48 ص

    بين الركن اليماني والحجر الأسود

    أ.على العمري..ت13.. المخيمات الدعويه! لقد ظلمتها وأظلمت ..في الحياة مع الناس ومع نفسك تكون منصف حتى لو الناس على غير دينك .الانصاف نص الحياة السعيده
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 67
    20 أكتوبر, 2016 , 10:47 ص

    المتوكل على الله

    يالله تكفي بلدنا ومحارمنا شر من فيه ومن اردانا في ديننا وعقيدتنا بسوء فأشغله في نفسه .حسبي الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  27. 66
    20 أكتوبر, 2016 , 10:43 ص

    يعني المعهد قديم يقول بعض أولياء الأمور يعترضون على تسجيل بناتهم من دون علم ولي الأمر فاءضافو شرط الموافقه لولي الاءمر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 65
    20 أكتوبر, 2016 , 10:42 ص

    منصور

    لولاحظتم كثرةالمعرفات باسماءمختلفة والهدف واحدقصدي والكاتب واحدلان شياطينه صاحيةوتشتغل لاشعال الفتن والعياذبالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 64
    20 أكتوبر, 2016 , 10:39 ص

    منصور

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 63
    20 أكتوبر, 2016 , 10:39 ص

    السهم 🏹

    قلم المتردية تريد ان يكون هذا البلد شبية لبلدك في الخراب والدمار ولاكن اعلم ان لة شعب لو حصل مكروة لة فأنهم لايهربون كاالنساء يتركونة مغتصب من العدو
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  31. 62
    20 أكتوبر, 2016 , 10:38 ص

    ابن روق العتيبي

    يجب على كل إنسان مسلم ولاه الله على أهل بيتة ان يتق الله في ماولي وان يباعد بأهل بيتة عن الفتن الظاهرة ومنها هذا المعهد اللعين حسبي الله على من قام بة
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  32. 61
    20 أكتوبر, 2016 , 10:37 ص

    زينب...

    رؤية 2030 اثمرت ولله الحمد ..لا ..لتنطع والتشدد نريد فرق موسيقيه وطنيه وممثلين وممثلات سعوديين حتى لانخرج جيل اخونجي داعشي
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  33. 60
    20 أكتوبر, 2016 , 10:36 ص

    منصور

    الاترا الروافظ لديهم اماكن يقيمون فيهاحفلاتهم الخاصة وطقوسهم المنحطة فهم يفرحون باي خراب للعالم هذادرب الفرس واذنابهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  34. 59
    20 أكتوبر, 2016 , 10:35 ص

    اسماء

    طيب وش نسوي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 58
    20 أكتوبر, 2016 , 10:35 ص

    ابن روق العتيبي

    لاألة الا اللة امنا بة وعلية توكلنا حسبنا الله ونعم الوكيل لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم حنا في اخر الزمان فتن كقطع الليل المظلم يتبع
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  36. 57
    20 أكتوبر, 2016 , 10:34 ص

    القناص2

    بنات يعرضن مواصفات السيارات في اكبر صاله عرض وتدريب موسقى هل هذه ماتبحث عنه نصف المجتمع هل هذا طموح الفتاه السعوديه او اجاد عمل مناسب يليق بها ويحفضها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 56
    20 أكتوبر, 2016 , 10:33 ص

    من حائل

    هههههههههههههههه يالله لاتبلانا ،، ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  38. 55
    20 أكتوبر, 2016 , 10:33 ص
    عدد التعليقات:12

    ana wbas

    قلم الخنبقه خاف الله غذاء الروح هو القران الكريم وليس المسيقى حسيبك هو ربك عن ماخطه قلمك فتذكر ذلك اليوم الذى لاينفع فيه مالا ولابنون الا من اتى الله
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  39. 54
    20 أكتوبر, 2016 , 10:32 ص

    منصور

    ت15اذاكنت تتكلم عن بلدك هذاشأنك امابلدنابلدالحرمين فهذابعيدكل البعدعن امنيتك لأن بلدك فيه اعظم من الموسيقى وتفرح بخراب بلدان المسلمين عليك من الله مات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 53
    20 أكتوبر, 2016 , 10:31 ص

    ياسر11

    الدجاج مستحيل يرتفع بأي بلد والسبب اتحداكم تدرون ليش
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 52
    20 أكتوبر, 2016 , 10:30 ص

    القناص2

    الفرق بين مصلحه فرديه شماعه تعلق عليها مصلحة جماعيه خدعه علانيه مدفوعة الأجر هذه المصلحه الفرديه ستكون على حساب انتاج مواطنه استغ بنوع من التحايل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 51
    20 أكتوبر, 2016 , 10:27 ص

    السهم

    تعليق 35 علي العمري نعم من يكرة شي يكرهة الله ورسولة فهو شعب الله المختار واما المتردية والنطيحة فهم ***يطبقون من هم على شاكلتهم اللهم عليك بهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 50
    20 أكتوبر, 2016 , 10:27 ص

    منصور

    قال الرسول صلى الله عليه وسلم (ليكونن أقوام من يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف )والحر الزنا والمعازف الآلات الموسيقية
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  44. 49
    20 أكتوبر, 2016 , 10:27 ص

    واضح

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  45. 48
    20 أكتوبر, 2016 , 10:27 ص
    عدد التعليقات:12

    ana wbas

    لاحول ولاقوة الا بالله وصلنا درجةعاليه ماباقي الانعلم فتاياتنا الموسيقى ليرفهن عن انفسهن بدلا من القران وعلومه والام مدرسة اذا انشاتها انشات جيلا طيبا
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  46. 47
    20 أكتوبر, 2016 , 10:24 ص

    القناص2

    اعتقد لوكانت التدربات في السدو والملابس والحرف اليدويه في الاحساء والحجاز وعسير لكانت رافد اقتصادي للمواطن وفائده كبيره يمكن عرضها في الماسم الصيفيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  47. 46
    20 أكتوبر, 2016 , 10:23 ص

    منصور

    ت21المخالف لايدل على جوازه واذاكنت تقراالقران والاحاديث فسوف تعلم هل هي حرام ام لاامااذاكنت صام اذنيك وتحب الفوضى فذلك شأنك وافعل مابدالك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 45
    20 أكتوبر, 2016 , 10:23 ص

    تبون تشغلون في بعض الي يؤيد البنت تمارس الموسيقى والي معارض فقط اشغال حنا نبي مثل ماقصيتو رواتبنا قصو اسعار المواد الغذائيه وشلنا بالموسيقى
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  49. 44
    20 أكتوبر, 2016 , 10:21 ص

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 43
    20 أكتوبر, 2016 , 10:20 ص

    نزلو اسعار المواد الغذائيه واتركو بنات البلد عنكم وعن خططكم السكر ارتفع سعره ٣٠٪‏والرز والدجاج حرام عليكم*** حسبنا الله عليكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  51. 42
    20 أكتوبر, 2016 , 10:19 ص

    كلام جميل الموسيقى غذاء الروح ويتعلمون هنا في البلد بدل ما يروحون على أحد البلاد الاخرى ولا عزاء للمتشددين
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  52. 41
    20 أكتوبر, 2016 , 10:19 ص
    عدد التعليقات:14669

    قلم الحقيقه

    نتمنى أن يتبع هذه الخطوة انشاء دار أوبرا ومسرح لتعلم وعزف الموسيقى بداخله وكذلك تكوين فرقة نسائية عازفة لهذا الغرض الضروري الحيوي.الموسيقى غذاء الروح.
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  53. 40
    20 أكتوبر, 2016 , 10:19 ص

    منصور

    ت23نحن لانحارب الموسيقى فقط بل نحارب كل من يريدالمساس بامن هذاالبلدوتغريب بناته وطمس الهوية من امثالك
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  54. 39
    20 أكتوبر, 2016 , 10:18 ص

    القناص2

    تقسيمة العود اعطني حريتى اطلق يديه / بالعاميه الحبل على الغارب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 38
    20 أكتوبر, 2016 , 10:16 ص

    منصور

    أندية تعليم الموسيقى والفنون فكونامن شركم الدنياحروب ومؤامرات تحاك ضدبلدناوانتم تمسخون الفتيات حسبي الله عليكم لوبدالهاتعطون دروس بالانتماءللوطن والوط
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  56. 37
    20 أكتوبر, 2016 , 10:16 ص

    العنزي

    شوفوا اسم صاحب النادي عشان تعرفون الهدف من تعلم الفتاه الموسيقى
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  57. 36
    20 أكتوبر, 2016 , 10:14 ص

    07

    يا رباااه ما هذا الفساد فتة كقطع الليل المظلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  58. 35
    20 أكتوبر, 2016 , 10:13 ص

    علي العمري

    ليش. شعب. الله المختار. زعلان. من تعلم. الموسيقي. مش. افضل من تعلم. القتل. وتكفير. الناس
    لا يعجبني(4) اعجبني(4)
  59. 34
    20 أكتوبر, 2016 , 10:13 ص

    منصور

    لوكانت الدورةلتحفيظ القران تكون افضل وابرك لهافي الدارين والله يهدي الجميع
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  60. 33
    20 أكتوبر, 2016 , 10:11 ص

    بس في جدة؟؟؟؟ وباقي المناطق متى؟؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  61. 32
    20 أكتوبر, 2016 , 10:11 ص

    السهم 🏹

    الا يفقهو من سمح بهذا والاعداء تكالبو علينا من عرب وعجم يمنة ويسرة يعصون من يحميهم ام يكون مايملى من الغرب اللهم لا تقم لة قائمة من امر بهذا وسمح
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  62. 31
    20 أكتوبر, 2016 , 10:09 ص

    ارز 👊 نجد

    هل الفنانين سيسجلون بناتهم ؟ لااتمنى ذلك ولكن سؤال
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  63. 30
    20 أكتوبر, 2016 , 10:07 ص

    خطوات الى اين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  64. 29
    20 أكتوبر, 2016 , 10:06 ص

    ..

    بدل الموسيقى دورو حل للمشاكل.الدولة ..حروب وربما بعد 3 سنوات إفلاس والشعب بس يبي يرقص ويغني دون أن يعمل .
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  65. 28
    20 أكتوبر, 2016 , 10:06 ص

    خطوات الى اين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  66. 27
    20 أكتوبر, 2016 , 10:05 ص

    السهم 🏹

    كل اخ واخت من هذا البلد ومن اصلة اقبضو على دينكم والله مدام سمح باالمعازف للنساء والله ستبدا النكبات كيف يريدون ان يكون هذا البلد امنن ويعصون من يحمية
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  67. 26
    20 أكتوبر, 2016 , 10:04 ص

    ربنا آتنا بالدنيا حسنة وبالاخرة حسنة وقنا عذاب النار

    لاحول ولاقوة الابالله أين أبائهم عنهم أين هم عن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم. القرأن وعلمه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  68. 25
    20 أكتوبر, 2016 , 10:04 ص

    حسبنا الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  69. 24
    20 أكتوبر, 2016 , 10:03 ص

    سفرانكو

    بداية الانحراف الله يحمانا ويحمى بنات وطني
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  70. 23
    20 أكتوبر, 2016 , 10:03 ص

    مغربيةتحب السعودية

    للذين يحاربون الموسيقى ليس لكم مكان بيننا الأن ولكن جبال تورا بورا تناسبكم .
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  71. 22
    20 أكتوبر, 2016 , 10:02 ص

    وبعدين وماذا بعد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  72. 21
    20 أكتوبر, 2016 , 10:02 ص

    تقول موسيقى حرام اقنعني من عام 1351هجريه وهم خلف الجامع الطين بالمقيبره يبيعون آلات الموسيقى بأنواعهاوذيك الأيام بن سعيدوطاهر الاحساي ومغنيين البلاد
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  73. 20
    20 أكتوبر, 2016 , 10:01 ص

    بشيره حمد

    نتمنى التدرب على العود على يد القينة سارة بنت بن سعيد
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  74. 19
    20 أكتوبر, 2016 , 10:01 ص

    الزهراني

    الغرب يفكرون كيف يعيشون ع سطح القمر وحنا لا زلنا نفكر في كيف تدخل المراه الفن وكيف نسوي اكبر ملاهي في الشرق الاوسط والله ثم والله لنجني مازرعناه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  75. 18
    20 أكتوبر, 2016 , 9:58 ص

    عُـــــــــمــــــــــر

    من حفره لدحديره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  76. 17
    20 أكتوبر, 2016 , 9:54 ص

    اللي ماسكه العودتشبه للمغنية توحه اكتب المغنيه توحه )اغنية ياحلاوه مو صحيح مو كذا طبع المليح السنين تجري وتطوي وانا في حبك طريح ))صح لسانك ياتوحه صح
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  77. 16
    20 أكتوبر, 2016 , 9:54 ص

    علي العمري

    العابد. لله. خلك. مع. الله واترك. مرقبته. الناس. وتتدخل. في. امور. الناس افضل. لك راح. زمن استعباد. الناس. بسم. الدين
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  78. 15
    20 أكتوبر, 2016 , 9:53 ص
    عدد التعليقات:14669

    قلم الحقيقه

    أأأأأسعد خبر هذا الصباح أفرح نفوسنا وأثلج صدورنا وسوف تأتيكم نواعم بلادي حفظهم الله الراغبات بالالتحاق بهذه الدورات للموسيقى بولي أمرها وأخوها وعمها.
    لا يعجبني(8) اعجبني(6)
  79. 14
    20 أكتوبر, 2016 , 9:52 ص

    مغربيةتحب السعودية

    الموسيقى غذاء للروح ورسالة للمتشددين اذهبوا الى غير رجعة .
    لا يعجبني(3) اعجبني(4)
  80. 13
    20 أكتوبر, 2016 , 9:52 ص

    علي العمري

    مرحبا. با الموسيقي. ذوق. وفن راقي. افضل. من المخيمات. الدعوي. الي ما شفنا. سوا. الشر. منه. دمرته. عقول. الشباب.
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  81. 12
    20 أكتوبر, 2016 , 9:47 ص

    10صحح اخر كلمه مؤدلجون الجيم تحتها نقطه لاءن التعبير يغير المعنى وهي من الاخطاء الشايعه الانتشار مؤدلج
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  82. 11
    20 أكتوبر, 2016 , 9:47 ص

    محق

    قال الرسول صلى الله عليه وسلم (ليكونن أقوام من يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف )والحر الزنا والمعازف الآلات الموسيقية. نتمنى الالتفات إلى الأهم
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  83. 10
    20 أكتوبر, 2016 , 9:42 ص

    ياهااحنا فين والافين أجل مسموح بالموسيقي أجل نجحت فتاوي برفسورات مصرونجح رأي الغامدي والكلباني والمغامسي يعني مافيها شي انا اتساءل سؤال هل كنامؤدلحون
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  84. 9
    20 أكتوبر, 2016 , 9:37 ص

    عازف عود

    انا عازف عود وملحن قديم لكني واقسم بالله لم اقم بتدريب احد ولم ارضاه لاحد وكل من طلب مني تعليمه نصحته بالابتعادفاللهم اغفرلي وللجميع لان لاخير في الفن
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  85. 8
    20 أكتوبر, 2016 , 9:37 ص

    العابد لله

    سنحارب داعش وايران واسرائيل بالفن ورياضة النساءواختلاطهم فى العمل وهذا هو الحل لمواجهة النووى واجهزة المخابرات العالمية الحل بسيط ليش زعلانين
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  86. 7
    20 أكتوبر, 2016 , 9:35 ص

    العابد لله

    التدرج فى المعاصي اسراع الى المهالك والمصائب
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  87. 6
    20 أكتوبر, 2016 , 9:32 ص
    عدد التعليقات:154

    Xx5halidxX

    انا ما تعلمت وانا رجال وعارف انها قلة حيا كيف البنات يعزفون يعني يقال انها رومانسيه زائده انا اشوفها نفس الزاحفه اللي تدخن وتشيش
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  88. 5
    20 أكتوبر, 2016 , 9:31 ص

    بنت مكة

    الله يعين ولي الامر الا راح يوافق على كمية الذنوب ويغفر له لنا وللمسلمين امين
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  89. 4
    20 أكتوبر, 2016 , 9:30 ص

    نفر معلوم

    لاعزف بلا قياده
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  90. 3
    20 أكتوبر, 2016 , 9:28 ص

    رشدي

    قبل مااحد يتفلسف ويستهزئ بالفتاوى ويتظاهر بالمدنيه ... اجب عن سؤال واحد فقط .. لماذا يطلب موافقة ولي الامر في الموسيقي ولم يطلب في تحفيظ القرآن
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  91. 2
    20 أكتوبر, 2016 , 9:26 ص

    مرصداوي قديم

    لاحول ولا قوة إلا بالله ..الوضع من سيء لأسوأ وفي انحدار تام .معصية الله تعالى تجلب الدمار والخراب .ياكبار المشايخ أين أنتم من هذا العب ادركو السفينة
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  92. 1
    20 أكتوبر, 2016 , 9:26 ص

    سواق وايت موية

    وش الحل مع جدة !!
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