شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

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تعليقات ( 20 )
شايف العجائبالحمدُلله الذي فضلني على كثيرا من خلقه تفضيلا ،، الحمدُ لله حمدا مباركا طيبا عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته ....(عبدك الفقير إليك شايف)
شايف العجائبصحيح فاقد الشيء لايعطيه ،، وش رأيك في المثل ياللي اعنيك .... (مع تحيات شايف)
أجامل أياميغريبة توقعت اليوم كاريكاتير عن خطرالتفليسة
شايف العجائباللي بيرد على الرجال ،، يرد من راْسه ،، لا يروح يشحذ مشاعر الآخرين ،، يستفزع بها ....(مع تحيات شايف)
شايف العجائب10 عسى ماني مضايقك ،، ترى عصير الليمون مع الاسترخاء يفيدك ..... (مع تحيات شايف)
القناص2تـرا صفـات الحر نظـره ومخـلاب... ياللي تحسب الحر منظر وصوره... كم واحدٍ شكله مثل صقـر وذيـاب... فـي منـظـره عنـتر وبالفـعـل نوره...
شايف العجائبلستُ عاشق جسد ،، أنا عاشق فكر ،، عاشق أدب ،، عاشق اخلاق وسمو وقدر .....(شايف)
شايف العجائبمأكل من سمى بقناص قناص ،، حتى السـ..... يقنص بها في البراري ،، اللا........... ولو ركب له على شاص ،،***..........(شايف)
شايف العجائبدخيل المكان اللي جمعنا ولا هوب إعجاب ،، اذا لي معزة طاري البعد لا تطريه ،، ذبحني غلاك اللي سرى مثل سم الدأب ،،طفح بالعروق وكل ماوافقه ينهيه(حمدالسعيد)
شايف العجائبلكل مقام مقال ***
شايف العجائبياللي تحجج بالأدب وينه اول ،، يومك تمد لسانك **،، لا والله الا عذر عاجز مطول ،، فالعجز لاذ وعجزوه الطحاطيح ...(شايف)
زائر🇸🇦بعض المعلقين للاسف مستقوي على الإناث يسب ويشتم ويجرح فيهم وينتقص منهم والله عيب عليكم اتقوا الله في أخواتكم المسلمات عيب هذولي أخواتكم وبنات بلدكم .
القناص2السماء لا ماتضيق ان كان يغشاها غيوم / والصدر يبقى رحب لو يمتلي ضيق وشجون
شايف العجائبليتك تجيء وتشوف وش سوى هواك ،، فجر عروقي وانتثر دم الوريد ،، تدري لماذا .. لأنها كتلة غلاك ،، اكبر من عروقي وقلبي والوريد ....(شايف)
شايف العجائباشرب قراح ويشرب النذل غسلين ،، أنا عمى عينه وكبدها لهدها ،، تشهد لي الصفحة زمانٍ وهالحين ،، وتشهد حروف الشعر ويشهد مددها ....( مع تحيات شايف)