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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

20 أكتوبر, 2016 , 10:23 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس
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1

الجزيرة-سعود الماضي

2

الجزيرة-منال محمد

3

الجزيرة-محمود الهمزاني

4

الجزيرة-مفرح الزيادي

5

الجزيرة-طلال الشعشاع

6

الجزيرة-رشيد السليم

7

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

8

الجزيرة-عبد الله المرزوق

9

الرياض-ربيع

10

الرياض-عبد السلام الهليل

11

الوطن-خالد

12

الوطن-هنداوي



تعليقات ( 20 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 20
    20 أكتوبر, 2016 , 11:17 ص

    شايف العجائب

    الحمدُلله الذي فضلني على كثيرا من خلقه تفضيلا ،، الحمدُ لله حمدا مباركا طيبا عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته ....(عبدك الفقير إليك شايف)
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  2. 19
    20 أكتوبر, 2016 , 11:13 ص

    وهل تحسب نفسك من الرجال بالهياط والكلام ياشايف
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  3. 18
    20 أكتوبر, 2016 , 11:12 ص

    شايف العجائب

    صحيح فاقد الشيء لايعطيه ،، وش رأيك في المثل ياللي اعنيك .... (مع تحيات شايف)
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  4. 17
    20 أكتوبر, 2016 , 11:11 ص

    مخالف للنشر
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  5. 16
    20 أكتوبر, 2016 , 11:11 ص

    أجامل أيامي

    غريبة توقعت اليوم كاريكاتير عن خطرالتفليسة
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  6. 15
    20 أكتوبر, 2016 , 11:09 ص

    شايف العجائب

    اللي بيرد على الرجال ،، يرد من راْسه ،، لا يروح يشحذ مشاعر الآخرين ،، يستفزع بها ....(مع تحيات شايف)
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  7. 14
    20 أكتوبر, 2016 , 11:08 ص

    ت11.. باين من اختيارك للكلمات في تعليقاتك السابقه هنا بالصفحه..
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  8. 13
    20 أكتوبر, 2016 , 11:06 ص

    شايف العجائب

    10 عسى ماني مضايقك ،، ترى عصير الليمون مع الاسترخاء يفيدك ..... (مع تحيات شايف)
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  9. 12
    20 أكتوبر, 2016 , 11:05 ص

    القناص2

    ‏تـرا صفـات الحر نظـره ومخـلاب... ياللي تحسب الحر منظر وصوره... كم واحدٍ شكله مثل صقـر وذيـاب... فـي منـظـره عنـتر وبالفـعـل نوره...
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  10. 11
    20 أكتوبر, 2016 , 11:01 ص

    شايف العجائب

    لستُ عاشق جسد ،، أنا عاشق فكر ،، عاشق أدب ،، عاشق اخلاق وسمو وقدر .....(شايف)
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  11. 10
    20 أكتوبر, 2016 , 10:59 ص

    شايف العجائب

    مأكل من سمى بقناص قناص ،، حتى السـ..... يقنص بها في البراري ،، اللا........... ولو ركب له على شاص ،،***..........(شايف)
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  12. 9
    20 أكتوبر, 2016 , 10:59 ص

    الله *** إذا شايف نفسك شاعر روح شارك في شاعر المليون.. هذا قلة ***مو شعر.. هياط خلف شاشة جوال
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  13. 8
    20 أكتوبر, 2016 , 10:56 ص

    شايف العجائب

    دخيل المكان اللي جمعنا ولا هوب إعجاب ،، اذا لي معزة طاري البعد لا تطريه ،، ذبحني غلاك اللي سرى مثل سم الدأب ،،طفح بالعروق وكل ماوافقه ينهيه(حمدالسعيد)
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  14. 7
    20 أكتوبر, 2016 , 10:48 ص

    شايف العجائب

    لكل مقام مقال ***
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  15. 6
    20 أكتوبر, 2016 , 10:47 ص

    شايف العجائب

    ياللي تحجج بالأدب وينه اول ،، يومك تمد لسانك **،، لا والله الا عذر عاجز مطول ،، فالعجز لاذ وعجزوه الطحاطيح ...(شايف)
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  16. 5
    20 أكتوبر, 2016 , 10:47 ص

    زائر🇸🇦

    بعض المعلقين للاسف مستقوي على الإناث يسب ويشتم ويجرح فيهم وينتقص منهم والله عيب عليكم اتقوا الله في أخواتكم المسلمات عيب هذولي أخواتكم وبنات بلدكم .
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  17. 4
    20 أكتوبر, 2016 , 10:42 ص

    القناص2

    السماء لا ماتضيق ان كان يغشاها غيوم / والصدر يبقى رحب لو يمتلي ضيق وشجون
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  18. 3
    20 أكتوبر, 2016 , 10:39 ص

    بدينا ياشايف في لهدها دبغها صفعها وين الآيات القرآنية ******
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  19. 2
    20 أكتوبر, 2016 , 10:28 ص

    شايف العجائب

    ليتك تجيء وتشوف وش سوى هواك ،، فجر عروقي وانتثر دم الوريد ،، تدري لماذا .. لأنها كتلة غلاك ،، اكبر من عروقي وقلبي والوريد ....(شايف)
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  20. 1
    20 أكتوبر, 2016 , 10:26 ص

    شايف العجائب

    اشرب قراح ويشرب النذل غسلين ،، أنا عمى عينه وكبدها لهدها ،، تشهد لي الصفحة زمانٍ وهالحين ،، وتشهد حروف الشعر ويشهد مددها ....( مع تحيات شايف)
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