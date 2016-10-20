فيديو: أمير قطر يفاجئ أستاذة جامعية ويحضر محاضرتها…شاهد ماذا طلب منها ؟

صحيفة المرصد:تداول متابعي موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” على نطاق واسع مقطع فيديو يظهر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أثناء زيارته لجامعة قطر أمس (الأربعاء)، في زيارة تفقدية.

حيث ظهر بالمقطع الشيخ تميم وهو يدخل إحدى القاعات بكلية التربية،وقامت الأستاذة الأكاديمية بترحيب به وثمنت زيارته للجامعة وقاعة المحاضرة، واعتذر لها الشيخ تميم على إزعاجهم وطالب منها إكمال المحاضرة وكأنه غير موجود.ونال المقطع إعجاب المتابعين على موقع”تويتر”وأشادو بتواضع الأمير وحرصه الشديد على تفقد المنشآت التعليمية.