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فيديو: أمير قطر يفاجئ أستاذة جامعية ويحضر محاضرتها…شاهد ماذا طلب منها ؟

20 أكتوبر, 2016 , 11:24 ص
فيديو: أمير قطر يفاجئ أستاذة جامعية ويحضر محاضرتها…شاهد ماذا طلب منها ؟
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صحيفة المرصد:تداول متابعي موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” على نطاق واسع مقطع فيديو يظهر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أثناء زيارته لجامعة قطر أمس (الأربعاء)، في زيارة تفقدية.

حيث ظهر بالمقطع الشيخ تميم وهو يدخل إحدى القاعات بكلية التربية،وقامت الأستاذة الأكاديمية بترحيب به وثمنت زيارته للجامعة وقاعة المحاضرة، واعتذر لها الشيخ تميم على إزعاجهم وطالب منها إكمال المحاضرة وكأنه غير موجود.ونال المقطع إعجاب المتابعين على موقع”تويتر”وأشادو بتواضع الأمير وحرصه الشديد على تفقد المنشآت التعليمية.



تعليقات ( 31 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 31
    20 أكتوبر, 2016 , 13:08 م

    صرخة صمت

    حكام الخليج نعمة من نعم الرحمن في الارض تستحق الحمد والشكر نحن امن وامان اللهم ادمهم واحفظهم هم ذخر وسند لشعوبهم
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  2. 30
    20 أكتوبر, 2016 , 13:07 م

    عموري

    مرتبة مسبقاً الزيارة
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  3. 29
    20 أكتوبر, 2016 , 13:05 م

    صرخة صمت

    الشيخ تميم امير شباب العرب اخلاقة اخلاق فرسان الله يحفظة ويدوم علية الصحة والعافية وعلى شعب قطر الشقيق
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  4. 28
    20 أكتوبر, 2016 , 13:05 م

    ابو معاذ

    سبق للامير خالد الفيصل عندما كان وزيرا للتربية بان زار عدة مدارس وغيره من الوزراء كما فعلها اغلب الوزراء من قبله وبعده كما سبق للملك عبدالله زار جامعه
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  5. 27
    20 أكتوبر, 2016 , 12:59 م

    عبير المنى

    وحرصه الشديد على تفقد المنشآت التعليمية.😔😔 ياقلب لاتحزن ان الله معنا منظومه تجبر المعلمه على وزن شنطه طالبات المدرسه كل يوم جعل من حطها يحمل اوزارن
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  6. 26
    20 أكتوبر, 2016 , 12:57 م

    صرخة صمت

    مو غريبة على الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير راقي متواضع محب لشعبة الله يحفظه كل حكام الخليج كذا يمتازون بالطيبه والتواضع ومحبين لشعوبهم الله يحفظهم
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  7. 25
    20 أكتوبر, 2016 , 12:31 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله الذي لااله الاهو الحي القيوم وأتوب اليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
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  8. 24
    20 أكتوبر, 2016 , 12:29 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله الذي لااله الاهو الحي القيوم وأتوب اليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 23
    20 أكتوبر, 2016 , 12:26 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    شيء طيب وليس في الأمر مايعيب أن يتعلم الجار من جاره والشقيق من شقيقه في مثل هذه الزيارات والدفع بها.شكرآ لمن حاز على السبق الأول في مثل هذه اللقاءآت.
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  10. 22
    20 أكتوبر, 2016 , 12:21 م

    الصارم

    ليست غريبه بل كل قادة دول الخليج بقيادة المملكة العربيه السعوديه متواضعين ومحبين لشعوبهم وهم منهم وأهل، كذلك ك شعوب نبادلهم الحب والإحترام وندعوا لهم
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  11. 21
    20 أكتوبر, 2016 , 12:18 م

    الهاشمي

    جميل عندما يقوم مسؤول بتفقد الادارات الحكومية اين كانت ؟! ت6 من اسمك لك نصيب لماذا لا نتغرب ؟! الانك **** المجتمع
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  12. 20
    20 أكتوبر, 2016 , 12:12 م

    شابورة

    هذا هو الشيخ تميم كتلة من الأخلاق
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  13. 19
    20 أكتوبر, 2016 , 12:10 م

    ام بدر

    ياحبي لقطر واهل قطر حكامها قمة الذوق والتواضع الله يحفظهم
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  14. 18
    20 أكتوبر, 2016 , 11:57 ص

    123

    ونعم والله بالشيخ تميم وبالشيخ حمد .****. همة الأول والأخير المواطن القطري..
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  15. 17
    20 أكتوبر, 2016 , 11:52 ص

    أسماء

    تعيش ايها القائد العظيم عز شعبه ودخل المواطن القطري من اعلى الدخل في العالم من الطبيعي طالما قائدكم بهالذوق
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  16. 16
    20 أكتوبر, 2016 , 11:51 ص
    عدد التعليقات:2110

    سهم

    اللهم احفظ حكام الخليج كله ، وأوطانهم ، وشعوبهم ، واكفنا شر اشرار المتربصين بنا وبمقدراتنا يارب العالمين .
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  17. 15
    20 أكتوبر, 2016 , 11:48 ص

    ياسر

    التواضع قمة الأدب من تواضع لله رافعه هذا هو المطلوب مع ابناء الشعب لكي تسود المحبه بين الجميع
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  18. 14
    20 أكتوبر, 2016 , 11:46 ص

    مرصداوي قديم

    حي هالزول والله وستين نعم يا بو حمد بارك الله فيك ووفقك وجعلك مسدداً أينما كنت تميمي ولد تميمي شيخ ولد شيخ ..
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  19. 13
    20 أكتوبر, 2016 , 11:45 ص

    هايس

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 12
    20 أكتوبر, 2016 , 11:45 ص

    الحقباني

    علم كلام ههههه أبو الدحم حتى عندنا هنا الوزير مايقصر !!!! بس المشكلة إن الوزير مايدل الجامعة. علم هههههههههههههه علم الاسف علم ههههههههههه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  21. 11
    20 أكتوبر, 2016 , 11:41 ص

    الحقباني

    علم الله يحفظ بلده والاة الامر هنا وشيخ تميم اميرقطر محبوب عنده حقباني القد زرات قطر واشفتي زين بس الاكل غالي وخاص في مجممة هو غدا 650 ريال وعشاء 850
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  22. 10
    20 أكتوبر, 2016 , 11:38 ص

    الوااااااافي

    لله درك يابو تميم وبيض الله وجهك وعساكم دوم يارب. تسيرووو للأمام واتركوا اخوان ***تنبح خلفكم
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  23. 9
    20 أكتوبر, 2016 , 11:36 ص

    جنوبي

    مخالف للنشر
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  24. 8
    20 أكتوبر, 2016 , 11:35 ص

    عاجل

    مخالف للنشر
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  25. 7
    20 أكتوبر, 2016 , 11:34 ص

    كوسه

    ياسلام عليك
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  26. 6
    20 أكتوبر, 2016 , 11:34 ص

    مفقود

    قطر بلد مسلم ومع ذلك لا تجد النساء ملفوفات بالسواد, نحتتاج الى نبذ التشدد الديني الذي يكبل البلد بدعوى محاربة التغريب وتحرير المرأة, ولماذا لا نتغرب؟
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  27. 5
    20 أكتوبر, 2016 , 11:33 ص

    مستر طريخم

    يعجبني هذا الرجل الله يوفقك
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  28. 4
    20 أكتوبر, 2016 , 11:31 ص

    متابع

    مخالف للنشر
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  29. 3
    20 أكتوبر, 2016 , 11:31 ص

    عادي يدخل فصول البنات

    لا تعليق
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  30. 2
    20 أكتوبر, 2016 , 11:29 ص

    عاجل

    مخالف للنشر
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  31. 1
    20 أكتوبر, 2016 , 11:27 ص

    أبو الدحم

    حتى عندنا هنا الوزير مايقصر !!!! بس المشكلة إن الوزير مايدل الجامعة....
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