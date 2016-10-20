فيديو: أمير قطر يفاجئ أستاذة جامعية ويحضر محاضرتها…شاهد ماذا طلب منها ؟

صحيفة المرصد:تداول متابعي موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” على نطاق واسع مقطع فيديو يظهر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أثناء زيارته لجامعة قطر أمس (الأربعاء)، في زيارة تفقدية.
حيث ظهر بالمقطع الشيخ تميم وهو يدخل إحدى القاعات بكلية التربية،وقامت الأستاذة الأكاديمية بترحيب به وثمنت زيارته للجامعة وقاعة المحاضرة، واعتذر لها الشيخ تميم على إزعاجهم وطالب منها إكمال المحاضرة وكأنه غير موجود.ونال المقطع إعجاب المتابعين على موقع”تويتر”وأشادو بتواضع الأمير وحرصه الشديد على تفقد المنشآت التعليمية.
تعليقات ( 31 )
صرخة صمتحكام الخليج نعمة من نعم الرحمن في الارض تستحق الحمد والشكر نحن امن وامان اللهم ادمهم واحفظهم هم ذخر وسند لشعوبهم
عموريمرتبة مسبقاً الزيارة
صرخة صمتالشيخ تميم امير شباب العرب اخلاقة اخلاق فرسان الله يحفظة ويدوم علية الصحة والعافية وعلى شعب قطر الشقيق
ابو معاذسبق للامير خالد الفيصل عندما كان وزيرا للتربية بان زار عدة مدارس وغيره من الوزراء كما فعلها اغلب الوزراء من قبله وبعده كما سبق للملك عبدالله زار جامعه
عبير المنىوحرصه الشديد على تفقد المنشآت التعليمية.😔😔 ياقلب لاتحزن ان الله معنا منظومه تجبر المعلمه على وزن شنطه طالبات المدرسه كل يوم جعل من حطها يحمل اوزارن
صرخة صمتمو غريبة على الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير راقي متواضع محب لشعبة الله يحفظه كل حكام الخليج كذا يمتازون بالطيبه والتواضع ومحبين لشعوبهم الله يحفظهم
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله الذي لااله الاهو الحي القيوم وأتوب اليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله الذي لااله الاهو الحي القيوم وأتوب اليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهشيء طيب وليس في الأمر مايعيب أن يتعلم الجار من جاره والشقيق من شقيقه في مثل هذه الزيارات والدفع بها.شكرآ لمن حاز على السبق الأول في مثل هذه اللقاءآت.
الصارمليست غريبه بل كل قادة دول الخليج بقيادة المملكة العربيه السعوديه متواضعين ومحبين لشعوبهم وهم منهم وأهل، كذلك ك شعوب نبادلهم الحب والإحترام وندعوا لهم
الهاشميجميل عندما يقوم مسؤول بتفقد الادارات الحكومية اين كانت ؟! ت6 من اسمك لك نصيب لماذا لا نتغرب ؟! الانك **** المجتمع
شابورةهذا هو الشيخ تميم كتلة من الأخلاق
ام بدرياحبي لقطر واهل قطر حكامها قمة الذوق والتواضع الله يحفظهم
123ونعم والله بالشيخ تميم وبالشيخ حمد .****. همة الأول والأخير المواطن القطري..
أسماءتعيش ايها القائد العظيم عز شعبه ودخل المواطن القطري من اعلى الدخل في العالم من الطبيعي طالما قائدكم بهالذوق
عدد التعليقات:2110
سهماللهم احفظ حكام الخليج كله ، وأوطانهم ، وشعوبهم ، واكفنا شر اشرار المتربصين بنا وبمقدراتنا يارب العالمين .
ياسرالتواضع قمة الأدب من تواضع لله رافعه هذا هو المطلوب مع ابناء الشعب لكي تسود المحبه بين الجميع
مرصداوي قديمحي هالزول والله وستين نعم يا بو حمد بارك الله فيك ووفقك وجعلك مسدداً أينما كنت تميمي ولد تميمي شيخ ولد شيخ ..
هايسمخالف للنشر
الحقبانيعلم كلام ههههه أبو الدحم حتى عندنا هنا الوزير مايقصر !!!! بس المشكلة إن الوزير مايدل الجامعة. علم هههههههههههههه علم الاسف علم ههههههههههه
الحقبانيعلم الله يحفظ بلده والاة الامر هنا وشيخ تميم اميرقطر محبوب عنده حقباني القد زرات قطر واشفتي زين بس الاكل غالي وخاص في مجممة هو غدا 650 ريال وعشاء 850
الوااااااافيلله درك يابو تميم وبيض الله وجهك وعساكم دوم يارب. تسيرووو للأمام واتركوا اخوان ***تنبح خلفكم
جنوبيمخالف للنشر
عاجلمخالف للنشر
كوسهياسلام عليك
مفقودقطر بلد مسلم ومع ذلك لا تجد النساء ملفوفات بالسواد, نحتتاج الى نبذ التشدد الديني الذي يكبل البلد بدعوى محاربة التغريب وتحرير المرأة, ولماذا لا نتغرب؟
مستر طريخميعجبني هذا الرجل الله يوفقك
متابعمخالف للنشر
عادي يدخل فصول البناتلا تعليق
عاجلمخالف للنشر
أبو الدحمحتى عندنا هنا الوزير مايقصر !!!! بس المشكلة إن الوزير مايدل الجامعة....