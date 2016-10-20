بالمناظرة الأخيرة..ترامب يتهم السعودية وقطر بـ”إساءة معاملة السيدات”

صحيفة المرصد:جدد المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، إثارة قضية ما وصفه بدفع الدول “أتعاب الدفاع” أو “الخوة” لتلقيها الحماية من الولايات المتحدة من جديد، خلال المناظرة الرئاسية الأمريكية الثالثة والأخيرة، الخميس، مضيفا هذه المرة، اتهاماً للمملكة العربية السعودية وقطر بأنهما دولتين “تسيئان معاملة النساء.”

إذ قال ترامب مهاجما نظيرته كلينتون ومؤسستها الخيرية: “مؤسسة كلينتون هي مؤسسة إجرامية مدعومة من السعودية وقطر وغيرهما من الدول التي تسيء معاملة النساء.”

ومن الجدير بالذكر أن ترامب واجه موجة من الانتقادات الحادة حول تصريحات سابقة له حول التحرش بالنساء، والتي سلطت كلينتون عليها الضوء خلال المناظرة، مهاجمة إياه بالتذكير بما قاله والاستشهاد بالسيدات اللاتي تقدمن وصرحن بأن ترامب تحرش بهن، لينفي ترامب صحة ذلك ويقول إنه “لا يعرف أي من السيدات اللاتي اتهمنه بالتحرش،” وأنه يعتقد أن “حملة كلينتون دبرت الأمر بأكمله،” معلقا: “لا أحد يحترم النساء أكثر مني.”

كما أعاد ترامب ذكر قضية دفع بعض الدول “أتعاب الدفاع” مقابل دفاع الولايات المتحدة عنها، قائلا: “أمريكا تحمي السعودية الغنية بأموال طائلة ولكنها لا تدفع لنا شيئاً، وعليها دفع مبالغ مقابل حمايتا.” وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها القضية، إذ تحدث عنها سابقا في المناظرة الأولى، حيث قال آنذاك: “هل تتخيلون أننا ندافع عن السعودية؟ بكل الأموال التي لديها، نحن ندافع عنها، وهم لا يدفعون لنا شيئاً؟”.

CNN