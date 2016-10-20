المعركة الأخيرة.. هل تحسم المناظرة الرئاسية الثالثة مصير الولايات المتحدة؟

صحيفة المرصد:دونالد ترامب، المرشح الرئاسي الجمهوري في أمريكا:

“إذاً نحن الآن نحارب من أجل الموصل، التي كانت بحوزتنا، كل ما كان علينا فعله هو البقاء هناك. لكن هل تعلمون من هو الفائز الأكبر في الموصل بعدما نحصل عليها؟ إيران، والسبب الوحيد الذي سمح لهم بذلك هو أن هيلاري مرشحة للرئاسة، وكانوا يريدون أن يبدو أقوياء، وقام الرئيس (باراك أوباما) بجميع أنواع الأخطاء، ولهذا هناك أزمة لاجئين.”

“لكنها كانت تريد أن تكون صورتها جيدة في الانتخابات، لذلك يدخلون الموصل. لكن من الذي سيحصل على الموصل في الحقيقة؟ سندخلها نحن، وعلى إيران كتابة رسالة شكر لنا، مثل أغبى صفقة في التاريخ، الصفقة التي ستعطي إيران الأسلحة النووية بالتأكيد، لذلك على إيران أن تشكرنا. لأن إيران، كما قلت منذ سنوات، إيران تريد العراق، وهو أمر يريدونه منذ زمن طويل، لكننا سهلنا الأمر عليهم كثيراً.”

“إذاً الآن نحن سنأخذ الموصل، وهل تعلمون من هو المستفيد؟ إيران وهم أذكياء جداً. لم تكوني هناك عندما اتُخذ قرار الدخول إلى الموصل، لكنك كنت موجودة وشاركت بقرار خروج الجميع من الموصل والعراق. لم يكن عليك أن تؤيدي الدخول إلى العراق، لكنك صوّت لصالح ذلك، وبما أنكم دخلتم العراق، كان عليكم ألا تخرجوا، الفكرة هي أن الفائز الأكبر ستكون إيران.”

CNN