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أمير مكة يوجه بإيقاف مسؤول تنظيم معرض إكسس وشركات السيارات المخالفة

20 أكتوبر, 2016 , 12:02 م
أمير مكة يوجه بإيقاف مسؤول تنظيم معرض إكسس وشركات السيارات المخالفة
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صحيفة المرصد: وجه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة إيقاف مسؤول تنظيم معرض إكسس الدولي للسيارات وشركة السيارات المخالفة للتحقيق في التجاوزات والمخالفات التي وقعت بالمعرض.



تعليقات ( 29 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 29
    20 أكتوبر, 2016 , 12:57 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    كل ومقامه.صاحب النظرة الثاقبة والحياة الجميلة له مايستحقه من جمال المكان ونفيس المعروضات.وصاحب الظلام الأخونجي والتخلف للخلف در مانمنعه له سوق الحراج.
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  2. 28
    20 أكتوبر, 2016 , 12:52 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    معارض السيارات الفارهة لاتستحق أن يقف بجانبهاالا كل جميلة تغرد لها وتجلب اليها كل مشتري.والأخونجي أيضآ له معارضه الخاصة به سوق الديرة القديم للخردوات.
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  3. 27
    20 أكتوبر, 2016 , 12:49 م

    زائر

    كفو ياولد الفيصل هذا رد على قلم الخيبه
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  4. 26
    20 أكتوبر, 2016 , 12:49 م

    وش دخل الحريم في السياحة يامرسمة الحقيقة يعنى نعرض الحريم عشان تزدهر السياحة
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  5. 25
    20 أكتوبر, 2016 , 12:46 م

    زائر

    تعليقاتك ياقلم الخيبه تقلب الكبد وععععع
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  6. 24
    20 أكتوبر, 2016 , 12:45 م

    زائر

    عز الله أنك قلم الخيبه
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  7. 23
    20 أكتوبر, 2016 , 12:44 م

    الزمن

    قلم الخنبقه يشعشع اللهم لاتجعلنا من من يحب ان تشيع الفاحشه بين الناس اللهم انتقم من الضالين المضلين.. بارك الله فيك ياصاحب السمو الملكي خالد الفيصل
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  8. 22
    20 أكتوبر, 2016 , 12:41 م

    نوخذه

    اللي يقول وش فيها خلو الناس يتعودون على وجود المرأه،هل تقبل بهذه الشغله لشقيق... تك؟؟
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  9. 21
    20 أكتوبر, 2016 , 12:36 م

    يالطيف

    اتنظرو جيل الي عمرة الان ١٠ او١٥سنه بعد بلوغه ٢٠وسنه سترون منهم العجب فمرن نفسك على تلقي الصدمات وقبض على جمرتك لانك لن تغير الوضع ابدا
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  10. 20
    20 أكتوبر, 2016 , 12:34 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    بلادنا يجب أن يكون لها دخلآ غير البترول ومثل هذه الفعاليات جالبة للرزق وتشجع على السياحة بداخلها.بدلآ من نقلها الى دبي والخاسر الوطن والرابح الأخونجي.
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  11. 19
    20 أكتوبر, 2016 , 12:33 م

    ابوفيصل 1

    بيض الله وجهك يالحبيب وكثر من أمثالك وبارك لك في عمرك
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  12. 18
    20 أكتوبر, 2016 , 12:32 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    لو كان الحاضرين والواقفين بجانب هذه السيارات الفارهة أخونجية يدورون حولها كان اشترى منها أحد أو حتى حضر المعرض من أساسه. هذه الحقيقة لأنهم وجيه خسارة
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  13. 17
    20 أكتوبر, 2016 , 12:26 م

    مرصداوي قديم

    من يصدق أن هذه الأمور تحدث في بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية حاملة لواء الإسلام ؟ فتش عن الأجانب وعن المتسعودين وعن بني ليبرال..اللهم عليك بهم
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  14. 16
    20 أكتوبر, 2016 , 12:23 م

    محمد

    ياقلم الخنبقه خل *** تعطي المعرض جو مثل ماقلت
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  15. 15
    20 أكتوبر, 2016 , 12:23 م

    يالطيف

    توقيف التجار او التاجر اورؤساء الشركات تصير صعبه واحراجات لاكن طريقه عرض الفتيات دخيله لاكن جذبت مشترين طبعا من الطبقه الغنيه فقط وحسايف ي لهيئه
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  16. 14
    20 أكتوبر, 2016 , 12:19 م

    دحوم1

    لله درك ياخالد الفيصل الله يوفقك ويسدد على الحق خطاك يارب يحفظ بلاد الحرمين الشريفين ويحفظ ولاة امرنا ويبعد عنهم الاعداء والمتربصين
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  17. 13
    20 أكتوبر, 2016 , 12:17 م

    منصور

    كفوياولدفيصل الله يقويك بالحق
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  18. 12
    20 أكتوبر, 2016 , 12:16 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    متسترات محتشمات ماهي التجاوزات والمخالفات المزعومة؟؟؟؟؟.بل على العكس أمر جيد حضور النساء ليحسن الجمهور نظرته واحترامه للمرأة والتعود على تواجدها.
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  19. 11
    20 أكتوبر, 2016 , 12:15 م

    زغلول

    أحسنت يابو فيصل وبيض الله وجهك .... أقطع دابر هؤلاء المنحلين من بني لبرال . يريدون سن مثل هذا الإنحلال وهذا الإنفلات ويضربون بعرض الحائط ديننا وقيمنا
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  20. 10
    20 أكتوبر, 2016 , 12:14 م

    والله عيب يقولون فيه بلاوي وقلة حيا عيني عينك
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  21. 9
    20 أكتوبر, 2016 , 12:12 م

    خبر عاجل

    وين المشكله الله المستعان
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  22. 8
    20 أكتوبر, 2016 , 12:10 م

    88

    صحيح وين اسود الهيئه ليش ما سمعنا اسمهم
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  23. 7
    20 أكتوبر, 2016 , 12:10 م

    حلبوب

    نسبه كبيره من الاجانب رجال ونساء دخلوا علينا بعادات ومذاهب غير لائقه بنا كشعب سعودي ويجب طردهم
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  24. 6
    20 أكتوبر, 2016 , 12:10 م

    مفقود

    الاختلاط في الحرم ايظا, وفي المستشفى وفي السوق, دعوكم من الماكياج
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  25. 5
    20 أكتوبر, 2016 , 12:10 م

    ناقشوا عروض السيارات و أسعارها

    لماذا التركيز ع البنات ..؟ هل هن عدوات المجتمع ..؟؟ ديننا يأمر الرجل بغض البصر و ليس التحديق ثم النقد .
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  26. 4
    20 أكتوبر, 2016 , 12:09 م

    99

    الاجانب العرب يبون ينتشر الفساد باي طريقة بالبلد ..
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  27. 3
    20 أكتوبر, 2016 , 12:09 م

    محمد

    هذا الواجب
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  28. 2
    20 أكتوبر, 2016 , 12:08 م

    بيور لايف

    مهزله لابد لها من رادع !
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  29. 1
    20 أكتوبر, 2016 , 12:04 م

    88

    وجود اختلاط مع نساء غير سعوديات
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