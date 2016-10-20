أمير مكة يوجه بإيقاف مسؤول تنظيم معرض إكسس وشركات السيارات المخالفة

صحيفة المرصد: وجه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة إيقاف مسؤول تنظيم معرض إكسس الدولي للسيارات وشركة السيارات المخالفة للتحقيق في التجاوزات والمخالفات التي وقعت بالمعرض.
آخر تعليق
الأخبار الدولية
المرصد الرياضي
36
7٬312
مند 1 يوم
7
3٬900
مند 2 يومين
23
7٬462
مند 2 يومين
اخبار منوعة
ممثلة هندية تعتذر عن ظهورها في قميص “مسيء لمشاعر اللاجئين”-صورة
3
1٬198
مند 29 دقيقة
38
8٬767
مند 11 ساعة
69
10٬616
مند 13 ساعة
18
6٬629
مند 16 ساعة
يوتيوب المرصد
بالفيديو : لحظة الاعتداء بالضرب على ابن الممثل ” عبدالله السدحان “
89
22٬985
مند 13 ساعة
11
4٬067
مند 15 ساعة
25
4٬141
مند 16 ساعة
اخبار فنية
24
10٬656
مند 1 يوم
52
17٬549
مند 2 يومين
اخبار ثقافية
58
18٬301
مند 5 أيام
اخبار صحية
عالم ياباني يحل مشكلة العقم بعد توليد فئران من خلايا جلدية بدون رحم
15
2٬228
مند 2 يومين
25
8٬736
مند 2 يومين
7
9٬678
مند 6 أيام
اخبار اقتصادية
أسعار السكر تقفز 45 %.. و3ريالات زيادة أسبوعية «مستهدفة»
107
9٬117
مند 1 يوم
29
9٬165
مند 2 يومين
8
4٬037
مند 3 أيام
أخبار مناسبات
بسمة بنت سعود “رئيساً فخرياً” للاتحاد الدولي للشباب
56
12٬572
مند أسبوع واحد
5
1٬292
مند أسبوع واحد
الاخيرة
كيف أصبح هذا الرجل صاحب أقوى ذاكرة في العالم ؟ – فيديو
7
4٬854
مند 15 ساعة
6
6٬330
مند 2 يومين
تعليقات ( 29 )
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهكل ومقامه.صاحب النظرة الثاقبة والحياة الجميلة له مايستحقه من جمال المكان ونفيس المعروضات.وصاحب الظلام الأخونجي والتخلف للخلف در مانمنعه له سوق الحراج.
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهمعارض السيارات الفارهة لاتستحق أن يقف بجانبهاالا كل جميلة تغرد لها وتجلب اليها كل مشتري.والأخونجي أيضآ له معارضه الخاصة به سوق الديرة القديم للخردوات.
زائركفو ياولد الفيصل هذا رد على قلم الخيبه
زائرتعليقاتك ياقلم الخيبه تقلب الكبد وععععع
زائرعز الله أنك قلم الخيبه
الزمنقلم الخنبقه يشعشع اللهم لاتجعلنا من من يحب ان تشيع الفاحشه بين الناس اللهم انتقم من الضالين المضلين.. بارك الله فيك ياصاحب السمو الملكي خالد الفيصل
نوخذهاللي يقول وش فيها خلو الناس يتعودون على وجود المرأه،هل تقبل بهذه الشغله لشقيق... تك؟؟
يالطيفاتنظرو جيل الي عمرة الان ١٠ او١٥سنه بعد بلوغه ٢٠وسنه سترون منهم العجب فمرن نفسك على تلقي الصدمات وقبض على جمرتك لانك لن تغير الوضع ابدا
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهبلادنا يجب أن يكون لها دخلآ غير البترول ومثل هذه الفعاليات جالبة للرزق وتشجع على السياحة بداخلها.بدلآ من نقلها الى دبي والخاسر الوطن والرابح الأخونجي.
ابوفيصل 1بيض الله وجهك يالحبيب وكثر من أمثالك وبارك لك في عمرك
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهلو كان الحاضرين والواقفين بجانب هذه السيارات الفارهة أخونجية يدورون حولها كان اشترى منها أحد أو حتى حضر المعرض من أساسه. هذه الحقيقة لأنهم وجيه خسارة
مرصداوي قديممن يصدق أن هذه الأمور تحدث في بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية حاملة لواء الإسلام ؟ فتش عن الأجانب وعن المتسعودين وعن بني ليبرال..اللهم عليك بهم
محمدياقلم الخنبقه خل *** تعطي المعرض جو مثل ماقلت
يالطيفتوقيف التجار او التاجر اورؤساء الشركات تصير صعبه واحراجات لاكن طريقه عرض الفتيات دخيله لاكن جذبت مشترين طبعا من الطبقه الغنيه فقط وحسايف ي لهيئه
دحوم1لله درك ياخالد الفيصل الله يوفقك ويسدد على الحق خطاك يارب يحفظ بلاد الحرمين الشريفين ويحفظ ولاة امرنا ويبعد عنهم الاعداء والمتربصين
منصوركفوياولدفيصل الله يقويك بالحق
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهمتسترات محتشمات ماهي التجاوزات والمخالفات المزعومة؟؟؟؟؟.بل على العكس أمر جيد حضور النساء ليحسن الجمهور نظرته واحترامه للمرأة والتعود على تواجدها.
زغلولأحسنت يابو فيصل وبيض الله وجهك .... أقطع دابر هؤلاء المنحلين من بني لبرال . يريدون سن مثل هذا الإنحلال وهذا الإنفلات ويضربون بعرض الحائط ديننا وقيمنا
خبر عاجلوين المشكله الله المستعان
88صحيح وين اسود الهيئه ليش ما سمعنا اسمهم
حلبوبنسبه كبيره من الاجانب رجال ونساء دخلوا علينا بعادات ومذاهب غير لائقه بنا كشعب سعودي ويجب طردهم
مفقودالاختلاط في الحرم ايظا, وفي المستشفى وفي السوق, دعوكم من الماكياج
ناقشوا عروض السيارات و أسعارهالماذا التركيز ع البنات ..؟ هل هن عدوات المجتمع ..؟؟ ديننا يأمر الرجل بغض البصر و ليس التحديق ثم النقد .
99الاجانب العرب يبون ينتشر الفساد باي طريقة بالبلد ..
محمدهذا الواجب
بيور لايفمهزله لابد لها من رادع !
88وجود اختلاط مع نساء غير سعوديات