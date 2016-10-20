بالفيديو: أمريكي يشهر إسلامه على يد الجربا وسط معرض “أكسس” للسيارات بجدة

صحيفة المرصد: أظهر فيديو تداوله نشطاء التواصل الاجتماعي “تويتر”، شخصًا –قالوا إنه أمريكيًا- يقف بجوار الشيخ خالد الجربا وسط معرض للسيارات ويقوم الجربا بتلقينه الشهادتين.وأوضح المقطع تواجد الأمريكي والشيخ بداخل معرض “أكسس” للسيارات الفاخرة بمحافظة جدة أمس “الأربعاء”. وعبر رواد “تويتر” عن سعادتهم لاعتناق الأمريكي للدين الإسلامي داعين له بالثبات والصلاح. ولاقي الفيديو تداول كبير بين النشطاء.
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تعليقات ( 11 )
علي العمريتعليق ٨. يتحدث. عن الاسلام. المعتدل. مش. اسلام. دعش. اسلام. الوسطي. مش اسلام. التشداد. ولرجعيه
ديني الإسلاملمن شاف البنيات الواقفات بجوار سيارات الجربه الفارهه . خشع قلبه ونزلت عليه الهدايه وأسلم . وعلى يد من ؟ على يد الداعيه الجربه .. الله يرحمنا وبس
العتيبيتناقض عجيب اصبح الدين عنوان الكثر للكسب المادي
العتيبيعن اي اسلام يتحدث
طارقهذا راعي هياط ويبحث عن الشهرة،خصوصاً بعد مااتضح كذبه وتزويره عن صالة الضيافة الي تديرها وتصرف عليها احد الامانات وادعاءه انها من أصحابه
نوخذهفلم محبووك صح
علي العمريترك. بلده. وجا. هنا. علشان. يسلم هههخخخ
زغلولماشاء الله ... السلسله وش كبرها في حلق الخواجه ... ويسلم أمام الفتيات الواقفات بجوار السيارات الفارهه .. ياعيني .. كنت أتوقعه يقول الشهاده في بيت الله
عدد التعليقات:1
الحرمانيامحاسن الصدف امريكي وصادف الجرباء بمعرض ودقه معه صداقه ولقنه الشهاده يصلح فلم خيالي
عدد التعليقات:1
الحرمانهذا حق اعتاق رقبه 😂او غيره ماعلينا معرض سيارات فخمه كاش ولا علي الراجحي
88أمريكي يشهر إسلامه وسط معرض “أكسس” للسيارات بجدة وسط الاختلاط يعنى الاختلاط ما منعه من اعلان اسلامه