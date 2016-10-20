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بالفيديو: أمريكي يشهر إسلامه على يد الجربا وسط معرض “أكسس” للسيارات بجدة

20 أكتوبر, 2016 , 12:14 م
بالفيديو: أمريكي يشهر إسلامه على يد الجربا وسط معرض “أكسس” للسيارات بجدة
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صحيفة المرصد: أظهر فيديو تداوله نشطاء التواصل الاجتماعي “تويتر”، شخصًا –قالوا إنه أمريكيًا- يقف بجوار الشيخ خالد الجربا وسط معرض للسيارات ويقوم الجربا بتلقينه الشهادتين.وأوضح المقطع تواجد الأمريكي والشيخ بداخل معرض “أكسس” للسيارات الفاخرة بمحافظة جدة أمس “الأربعاء”. وعبر رواد “تويتر” عن سعادتهم لاعتناق الأمريكي للدين الإسلامي داعين له بالثبات والصلاح. ولاقي الفيديو تداول كبير بين النشطاء.



تعليقات ( 11 )

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  1. 11
    20 أكتوبر, 2016 , 13:20 م

    علي العمري

    تعليق ٨. يتحدث. عن الاسلام. المعتدل. مش. اسلام. دعش. اسلام. الوسطي. مش اسلام. التشداد. ولرجعيه
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  2. 10
    20 أكتوبر, 2016 , 12:45 م

    ديني الإسلام

    لمن شاف البنيات الواقفات بجوار سيارات الجربه الفارهه . خشع قلبه ونزلت عليه الهدايه وأسلم . وعلى يد من ؟ على يد الداعيه الجربه .. الله يرحمنا وبس
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  3. 9
    20 أكتوبر, 2016 , 12:42 م

    العتيبي

    تناقض عجيب اصبح الدين عنوان الكثر للكسب المادي
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  4. 8
    20 أكتوبر, 2016 , 12:40 م

    العتيبي

    عن اي اسلام يتحدث
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  5. 7
    20 أكتوبر, 2016 , 12:38 م

    طارق

    هذا راعي هياط ويبحث عن الشهرة،خصوصاً بعد مااتضح كذبه وتزويره عن صالة الضيافة الي تديرها وتصرف عليها احد الامانات وادعاءه انها من أصحابه
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  6. 6
    20 أكتوبر, 2016 , 12:33 م

    نوخذه

    فلم محبووك صح
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  7. 5
    20 أكتوبر, 2016 , 12:28 م

    علي العمري

    ترك. بلده. وجا. هنا. علشان. يسلم هههخخخ
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  8. 4
    20 أكتوبر, 2016 , 12:24 م

    زغلول

    ماشاء الله ... السلسله وش كبرها في حلق الخواجه ... ويسلم أمام الفتيات الواقفات بجوار السيارات الفارهه .. ياعيني .. كنت أتوقعه يقول الشهاده في بيت الله
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  9. 3
    20 أكتوبر, 2016 , 12:22 م
    عدد التعليقات:1

    الحرمان

    يامحاسن الصدف امريكي وصادف الجرباء بمعرض ودقه معه صداقه ولقنه الشهاده يصلح فلم خيالي
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  10. 2
    20 أكتوبر, 2016 , 12:19 م
    عدد التعليقات:1

    الحرمان

    هذا حق اعتاق رقبه 😂او غيره ماعلينا معرض سيارات فخمه كاش ولا علي الراجحي
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  11. 1
    20 أكتوبر, 2016 , 12:17 م

    88

    أمريكي يشهر إسلامه وسط معرض “أكسس” للسيارات بجدة وسط الاختلاط يعنى الاختلاط ما منعه من اعلان اسلامه
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