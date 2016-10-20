بالفيديو: أمريكي يشهر إسلامه على يد الجربا وسط معرض “أكسس” للسيارات بجدة

صحيفة المرصد: أظهر فيديو تداوله نشطاء التواصل الاجتماعي “تويتر”، شخصًا –قالوا إنه أمريكيًا- يقف بجوار الشيخ خالد الجربا وسط معرض للسيارات ويقوم الجربا بتلقينه الشهادتين.وأوضح المقطع تواجد الأمريكي والشيخ بداخل معرض “أكسس” للسيارات الفاخرة بمحافظة جدة أمس “الأربعاء”. وعبر رواد “تويتر” عن سعادتهم لاعتناق الأمريكي للدين الإسلامي داعين له بالثبات والصلاح. ولاقي الفيديو تداول كبير بين النشطاء.