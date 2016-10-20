ممثلة هندية تعتذر عن ظهورها في قميص “مسيء لمشاعر اللاجئين”-صورة

صحيفة المرصد:تعرضت الممثلة الهدية ونجمة بوليوود”بريانكا شوبرا” للانتقاد الشديد وذلك بعد ظهور على غلاف مجلة “كوندي ناست ترافيلر”وهي ترتدي قميص “لا يراعي مشاعر اللاجئين”.حيث كُتب على القميص كلمات “مهاجر” و”لاجيء” و”دخيل” و”مسافر”، وشُطب على الكلمات الثلاثة الأولى لإبراز الكلمة الأخيرة,وأشار البعض إلى أن اللجوء “ليس اختيار”.

وقالت “كوندي ناست” إن الهدف من صورة الغلاف كان الإشارة إلى تصنيف البشر.كما أوضحت شوبرا لإحدى القنوات الهندية إنها “تعتذر بشدة لجرح مشاعر البعض. دائما ما كنت ضد التصنيف. تأثرت بشدة، ولدي شعور شديد السوء، لكن الرسالة لم تصل كما ينبغي.”وأضافت: “المجلة كانت واضحة بشدة في هدفها بإرسال رسالة عن الخوف من الأجانب وعلاقته بالتصنيف”.

وقدمت “شوبرا”اعتذرها للجميع وقالت إنها على دراية كاملة بالمصاعب التي تواجه اللاجئين، وإنها كانت تحاول بث رسالة لمساندتهم. “لكن الأمر لم يخرج بالطريقة المناسبة، وأعتذر لمن فهم الرسالة بهذا الشكل، وأنهم رأوها عن طريقي”.

BBC