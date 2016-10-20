مغردون لـ العرج: إذا كان الموظفون عاطلين فالوزير “فاشل”

صحيفة المرصد: أغضب حديث وزير الخدمة المدنية خالد العرج الخاص بـضعف إنتاجية الموظف الحكومي، نشطاء التواصل الاجتماعي “تويتر”، الذين شنوا بدورهم هجومًا كبيرًا عليه ووصفوه بـ”الفاشل”.

وكان العرج قد ذكر بأن الدراسة التي أجرتها وزارة الاقتصاد والتخطيط أظهرت إن انتاجية الموظف الحكومي ساعة فقط.

وقال أحد المغردين مبديًا استيائه من حديث الوزرير: الموظف السعودي إنتاجه ساعة.. وبحسب نائب وزير التخطيط مشاريعنا بلا تخطيط، يعني يقول الموظف عاطل والوزير فاشل..طيب كيف صرنا في مجموعة الـ20.

وأضاف آخر: الوزير الذي يرمي فشل وزارته على الموظفين هو وزير فاشل لأنه يمتلك سلطة التغيير لكنه لايفعل بل يذهب للتبرير.وأكد ثالث: أن ينتج موظف بسيط ساعة في اليوم خير من وزراء لم ينتجوا للوطن والمواطن شيئ منذ عقود، هكذا ينظر المسؤول للمواطن!!.

