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رئيس إندونيسيا: سنتخلص من جرائم الاعتداء “الجنسي” على الأطفال بالإخصاء الكيميائي

20 أكتوبر, 2016 , 12:57 م
رئيس إندونيسيا: سنتخلص من جرائم الاعتداء “الجنسي” على الأطفال بالإخصاء الكيميائي
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صحيفة المرصد: قال الرئيس الأندونيسي، جوكو ويدودو، إن بلاده “ستتخلص” من جرائم الاعتداء على الأطفال جنسيا من خلال تطبيق عقوبة الإخصاء الكيميائي.
وأضاف ويدودو، في مقابلة مع بي بي سي، أن أندونيسيا تحترم حقوق الإنسان غير أنه لا مجال لـ “حل وسط” عندما يتعلق الأمر بسن عقوبات لمثل هذه الجرائم الجنسية.
وأقرت أندونيسيا قوانين مثيرة للجدل في وقت مبكر من هذا الشهر تسمح بالإخصاء الكيميائي ضد مرتكبي جرائم الاعتداء على الأطفال جنسيا.

وشهدت القوانين الجديدة جدلا واسعا داخل البرلمان. وقالت نقابة الأطباء في أندونيسيا إن أعضاءها يجب عليهم ألا يشاركوا في إجراء ينتهك أخلاقيات مهنة الطب.
ويعني الإخصاء الكيميائي استخدام عقاقير للحد من الشهوة الجنسية دون اللجوء إلى التعقيم أو استصال أعضاء تناسلية. وقال ويدودو إن “دستورنا يحترم حقوق الإنسان، غير أنه عندما يتعلق الأمر بالجرائم الجنسية فلا حلول وسط”. وأضاف: “نحن أقوياء، وسنكون صارمين للغاية. سننزل أقصى عقوبة في الجرائم الجنسية.” ومضى قائلا: “من وجهة نظري… فالإخصاء الكيميائي، إذا طبّقناه على الدوام، سيحد من الجرائم الجنسية وسنقضي عليها بمرور الوقت”.
BBC



تعليقات ( 7 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 7
    20 أكتوبر, 2016 , 13:23 م

    يالطيف

    هويخصي ولاينجب اولاد لاكن لايمنع الغريزة الى انكان القصد تحديد النسل بستغلال جريمه الاعتداء على الاطفال تكون اسكت الجميع
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  2. 6
    20 أكتوبر, 2016 , 13:18 م

    الناقد

    المفروض يطبق قانون الأخصاء الكيميائي أو الجراحي على كل مجرم يتهم بالأغتصاب سواء أغتصب طفلاً أو بالغاً ،،
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  3. 5
    20 أكتوبر, 2016 , 13:18 م

    "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"

    (:خربها رئيس كل واحد يمسگ لغليغوه(:
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  4. 4
    20 أكتوبر, 2016 , 13:09 م

    صريح

    طيب يعني عقاقير فترة ويرجع لوضعة الطبيعي لكن استخدموا الخصاء بالسكين او المقبض زي الزرادية هذا خصاء نهائي
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  5. 3
    20 أكتوبر, 2016 , 13:09 م

    ابو سعد 1010

    خير ماعملت
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  6. 2
    20 أكتوبر, 2016 , 13:07 م

    محب آل البيت

    يعنى انتبهوا يا اللي تسافرون أندونيسيا
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  7. 1
    20 أكتوبر, 2016 , 13:05 م

    معقوله

    اكبر خساره ممكن يتلقاها الانسان في حياته
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