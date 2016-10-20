بشار الأسد”الكذاب” ينكر حقيقة “صورة” الطفل “عمران ” ويصفها بـ”المزورة”فيديو

صحيفة المرصد: فاجأ صحافي سويسري، رئيس النظام الإجرامي في سوريا بشار الأسد بصورة الطفل “عمران”، حيث أخرها من جيبه أثناء إجراء حوار تليفزيوني معه مع القناة السويسرية SRF1 وإشهارها بوجه رئيس النظام الإجرامي في سوريا .
من جهته انكر الأسد هذه الصورة وتهرّب من المواجهة، قائلا إن صورة تلك الضحية التي اهتزّ لها العالم “مزوّرة”!. و”عمران”، هو الطفل الذي هز مشاعر العالم في الخامسة من عمره. وظهر مغطى بالدم وخائف ومصدوم.
وبسؤال المذيع للأسد: “هل تعتقد أن اعتبار العالم لك كمجرم حرب مجرد كذبة؟”. ثم السؤال الرابع: “وصفكم وزير الخارجية الأميركي جون كيري بأدولف هتلر وصدام حسين، هل يزعجكم هذا الوصف؟”. فنفى أن يكون منزعجاً من هذا الوصف، مثلما نفى في الحوار نفسه أنه قصف المستشفيات في حلب.
تعليقات ( 21 )
الطائر الأزرقبشار الكذاب حليفه وصديقه هو ***. والسؤال من منهم علم الثاني الكذب أنا أرجح ***
عدد التعليقات:4142
العنيدمن يعلم من هي الطائفه العلويه لا يستغرب من أقوال أو أفعال بشار وأنصاره لأنهم أشد حقد وكره للسنه من الكفار لأنهم أمة الكفر لعنهم الله !!
عدد التعليقات:4142
العنيدمات في البرية كلب فسترحنا من عوايه فخلف الملعون جرون فاق في نباحي اباه !!
عدد التعليقات:4142
العنيدشين وقوي عين ، الله يورينا فيك يا بشار الكلب عذاب في الدنيا و عذاب في الأخره . الله لا يرحم حافظ الكلب ابن الكلب و يحرق الشيعه و العلويه في كل مكان !
عدد التعليقات:4142
العنيدكل شي له نهاية يمرح فيه هذه الدنيا ولكن هنالك من يسجل اعماله ويوم القيامه يحاسبه الله علي اعماله !!
عدد التعليقات:4142
العنيدوش تتوقعون منه يقول الجبان هذا ماعنده ذرة شرف ولارجوله ولااللي يدافع عنه !!
ام ايلينحسبنا الله ونعم الوكيل
اليوسياللهم انزل الخوف والرعب في قلبه وقلوب أعداء الدين من اليهود والصهيونية والروس والفرس والنصيرية والحوثيين اللهم انصر المسلمين في سوريا والعراق وكل مكان
اليوسياللهم ياعالم السر وأخفى بانه طغى وتجبر وجمع للمسلمين اعداءهم لقتلهم وتدمير ممتلكاتهم اللهم شُل أركانه واخرصلسانه هو وجميع من يسانده من الروس والفرس🗡
الغامديملعون. ملعون. ملعون. بشار اقذر واوسخ والعن وانجس واكذب واقرف واخبث كائن حي على وجه الارض
منصورهذاخبيث مثل اسياده الفرس واذنابهم لايهمهم من يقتل من البشرالسوريين بالذات وازلامه يطبلون له ويشجعونه وهومدرعم الله ينتقم منه شرانتقام كماقتل الاطفال و
سليمانلايهمه الطفل عمران ولا يهمه كل أطفال الأرض من مشرقها الى مغربها ولا يحرك فيه ولا في شعوره وضميره ووجدانه وعاطفته قيد أنمله
محب آل البيتلا يزعجه هذا الوصف فهو يفتخر ان يكون مجرماً هل يعلق قلم ايران واذناب ايران على مثل هذا الخبر
عاجليقول ابن خلدون عن العرب ( أنهم اذا وطؤا ارضا افسدوها ) فما اجرمهم واعظم جرمهم ، شعوب ورؤساء همجيا يتعاملون بينهم بلغة الغابه .
أسماءلايوجد بالعالم رحمه
الدوشانبشار هو هتلر العرب راسه يابس العفريت
أسماءطيب وين الفيديو اللي بشار ينكر فيه \؟؟؟؟؟؟؟؟
(( حسبنا الله ونعم الوكيل ))هذا النصيري الدعي بشار هو مجرم قاتل أطفال ونساء؟خادم كلب مطيع لإيران والروس
حسبنا الله ونعم الوكيلالله يصيبك بالأمراض يابشار الجحشش الكللب ياعميل يامجرم ويصيب أبنائك وأحبابك
مرصداوي قديمالمجرم الخبيث مطية المجوس والصليبيين الخائن ابن الخائن سبحان من زرع الذلة والجبن فيك ..شوفو وجهه وجه الثعل الخوف والهلع واضح جداً اللهم اهلكه وعائلته
عدد التعليقات:157
Xx5halidxXصدقوني حتى لو مات بشار او تخلى عن الحكم خلاص البلد دخل في فوضى صعب جدا ترميمها كالعراق حاليا السلاح والعصابات انتشرت هناك وبكثره