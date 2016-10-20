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بشار الأسد”الكذاب” ينكر حقيقة “صورة” الطفل “عمران ” ويصفها بـ”المزورة”فيديو

20 أكتوبر, 2016 , 13:37 م
بشار الأسد”الكذاب” ينكر حقيقة “صورة” الطفل “عمران ” ويصفها بـ”المزورة”فيديو
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صحيفة المرصد: فاجأ صحافي سويسري، رئيس النظام الإجرامي في سوريا بشار الأسد بصورة الطفل “عمران”، حيث أخرها من جيبه أثناء إجراء حوار تليفزيوني معه مع القناة السويسرية SRF1 وإشهارها بوجه رئيس النظام الإجرامي في سوريا .

من جهته انكر الأسد هذه الصورة وتهرّب من المواجهة، قائلا إن صورة تلك الضحية التي اهتزّ لها العالم “مزوّرة”!. و”عمران”، هو الطفل الذي هز مشاعر العالم في الخامسة من عمره. وظهر مغطى بالدم وخائف ومصدوم.

وبسؤال المذيع للأسد: “هل تعتقد أن اعتبار العالم لك كمجرم حرب مجرد كذبة؟”. ثم السؤال الرابع: “وصفكم وزير الخارجية الأميركي جون كيري بأدولف هتلر وصدام حسين، هل يزعجكم هذا الوصف؟”. فنفى أن يكون منزعجاً من هذا الوصف، مثلما نفى في الحوار نفسه أنه قصف المستشفيات في حلب.



تعليقات ( 21 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 21
    20 أكتوبر, 2016 , 15:18 م

    الطائر الأزرق

    بشار الكذاب حليفه وصديقه هو ***. والسؤال من منهم علم الثاني الكذب أنا أرجح ***
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  2. 20
    20 أكتوبر, 2016 , 15:08 م
    عدد التعليقات:4142

    العنيد

    من يعلم من هي الطائفه العلويه لا يستغرب من أقوال أو أفعال بشار وأنصاره لأنهم أشد حقد وكره للسنه من الكفار لأنهم أمة الكفر لعنهم الله !!
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  3. 19
    20 أكتوبر, 2016 , 15:06 م
    عدد التعليقات:4142

    العنيد

    مات في البرية كلب فسترحنا من عوايه فخلف الملعون جرون فاق في نباحي اباه !!
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  4. 18
    20 أكتوبر, 2016 , 15:05 م
    عدد التعليقات:4142

    العنيد

    شين وقوي عين ، الله يورينا فيك يا بشار الكلب عذاب في الدنيا و عذاب في الأخره . الله لا يرحم حافظ الكلب ابن الكلب و يحرق الشيعه و العلويه في كل مكان !
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  5. 17
    20 أكتوبر, 2016 , 15:04 م
    عدد التعليقات:4142

    العنيد

    كل شي له نهاية يمرح فيه هذه الدنيا ولكن هنالك من يسجل اعماله ويوم القيامه يحاسبه الله علي اعماله !!
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  6. 16
    20 أكتوبر, 2016 , 15:02 م
    عدد التعليقات:4142

    العنيد

    وش تتوقعون منه يقول الجبان هذا ماعنده ذرة شرف ولارجوله ولااللي يدافع عنه !!
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  7. 15
    20 أكتوبر, 2016 , 14:56 م

    ام ايلين

    حسبنا الله ونعم الوكيل
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  8. 14
    20 أكتوبر, 2016 , 14:40 م

    اليوسي

    اللهم انزل الخوف والرعب في قلبه وقلوب أعداء الدين من اليهود والصهيونية والروس والفرس والنصيرية والحوثيين اللهم انصر المسلمين في سوريا والعراق وكل مكان
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  9. 13
    20 أكتوبر, 2016 , 14:37 م

    اليوسي

    اللهم ياعالم السر وأخفى بانه طغى وتجبر وجمع للمسلمين اعداءهم لقتلهم وتدمير ممتلكاتهم اللهم شُل أركانه واخرصلسانه هو وجميع من يسانده من الروس والفرس🗡
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  10. 12
    20 أكتوبر, 2016 , 14:34 م

    الغامدي

    ملعون. ملعون. ملعون. بشار اقذر واوسخ والعن وانجس واكذب واقرف واخبث كائن حي على وجه الارض
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  11. 11
    20 أكتوبر, 2016 , 14:20 م

    منصور

    هذاخبيث مثل اسياده الفرس واذنابهم لايهمهم من يقتل من البشرالسوريين بالذات وازلامه يطبلون له ويشجعونه وهومدرعم الله ينتقم منه شرانتقام كماقتل الاطفال و
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  12. 10
    20 أكتوبر, 2016 , 14:03 م

    سليمان

    لايهمه الطفل عمران ولا يهمه كل أطفال الأرض من مشرقها الى مغربها ولا يحرك فيه ولا في شعوره وضميره ووجدانه وعاطفته قيد أنمله
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  13. 9
    20 أكتوبر, 2016 , 13:59 م

    محب آل البيت

    لا يزعجه هذا الوصف فهو يفتخر ان يكون مجرماً هل يعلق قلم ايران واذناب ايران على مثل هذا الخبر
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  14. 8
    20 أكتوبر, 2016 , 13:56 م

    عاجل

    يقول ابن خلدون عن العرب ( أنهم اذا وطؤا ارضا افسدوها ) فما اجرمهم واعظم جرمهم ، شعوب ورؤساء همجيا يتعاملون بينهم بلغة الغابه .
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  15. 7
    20 أكتوبر, 2016 , 13:56 م

    أسماء

    لايوجد بالعالم رحمه
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  16. 6
    20 أكتوبر, 2016 , 13:54 م

    الدوشان

    بشار هو هتلر العرب راسه يابس العفريت
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  17. 5
    20 أكتوبر, 2016 , 13:50 م

    أسماء

    طيب وين الفيديو اللي بشار ينكر فيه \؟؟؟؟؟؟؟؟
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  18. 4
    20 أكتوبر, 2016 , 13:46 م

    (( حسبنا الله ونعم الوكيل ))

    هذا النصيري الدعي بشار هو مجرم قاتل أطفال ونساء؟خادم كلب مطيع لإيران والروس
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  19. 3
    20 أكتوبر, 2016 , 13:43 م

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    الله يصيبك بالأمراض يابشار الجحشش الكللب ياعميل يامجرم ويصيب أبنائك وأحبابك
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  20. 2
    20 أكتوبر, 2016 , 13:41 م

    مرصداوي قديم

    المجرم الخبيث مطية المجوس والصليبيين الخائن ابن الخائن سبحان من زرع الذلة والجبن فيك ..شوفو وجهه وجه الثعل الخوف والهلع واضح جداً اللهم اهلكه وعائلته
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  21. 1
    20 أكتوبر, 2016 , 13:39 م
    عدد التعليقات:157

    Xx5halidxX

    صدقوني حتى لو مات بشار او تخلى عن الحكم خلاص البلد دخل في فوضى صعب جدا ترميمها كالعراق حاليا السلاح والعصابات انتشرت هناك وبكثره
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