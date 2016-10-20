بشار الأسد”الكذاب” ينكر حقيقة “صورة” الطفل “عمران ” ويصفها بـ”المزورة”فيديو

صحيفة المرصد: فاجأ صحافي سويسري، رئيس النظام الإجرامي في سوريا بشار الأسد بصورة الطفل “عمران”، حيث أخرها من جيبه أثناء إجراء حوار تليفزيوني معه مع القناة السويسرية SRF1 وإشهارها بوجه رئيس النظام الإجرامي في سوريا .

من جهته انكر الأسد هذه الصورة وتهرّب من المواجهة، قائلا إن صورة تلك الضحية التي اهتزّ لها العالم “مزوّرة”!. و”عمران”، هو الطفل الذي هز مشاعر العالم في الخامسة من عمره. وظهر مغطى بالدم وخائف ومصدوم.

وبسؤال المذيع للأسد: “هل تعتقد أن اعتبار العالم لك كمجرم حرب مجرد كذبة؟”. ثم السؤال الرابع: “وصفكم وزير الخارجية الأميركي جون كيري بأدولف هتلر وصدام حسين، هل يزعجكم هذا الوصف؟”. فنفى أن يكون منزعجاً من هذا الوصف، مثلما نفى في الحوار نفسه أنه قصف المستشفيات في حلب.

