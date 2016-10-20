قناة فضائية تضع صورة “علي خامنئي” في إعلاناتها بشوارع القاهرة!

صحيفة المرصد:نشرت فضائية عربية تعمل في القاهرة إعلانات لها تحمل صورة مرشد إيران “علي خامئني” بشوارع القاهرة مما أثار موجة من الجدل,وطالبت السلطات المصرية الفضائية بإزالة الصورة.

ووفقاً لموقع “العربية نت”قال وليد إسماعيل أمين عام ائتلاف الصحب وآل البيت إنه تقدم ببلاغ رسمي لأجهزة الأمن المصرية يطالب فيه بإلزام فضائية عربية تعمل من مدينة الإنتاج الإعلامي بإزالة صورة مرشد إيران الموجودة على إعلاناتها بطريق المحور المتجه نحو مدينة 6 أكتوبر.

وأضاف أن نشر الصورة بهذا الشكل يمثل استفزازا للشعب المصري وتحديا لمشاعره، خاصة أن إيران تُمارس انتهاكات كبيرة في اليمن والعراق وسوريا، وتنشر القتل والترويع لأهالينا في تلك الدول، مؤكدا أن الفضائية نشرت صورا أخرى مستفزة بها صور لرؤساء دول يعادون مصر.

وأكد إسماعيل أن أجهزة الأمن أبلغت الفضائية العربية بضرورة إزالة الصورة خلال ساعات قليلة، ووعدهم المسؤولون بها بالاستجابة الفورية.وذكر إسماعيل أنه يتابع الأمر مع أعضاء ائتلافه ويمرون على الموقع الذي توجد به لوحة الإعلانات الملصق بها الصورة للتأكد من إزالتها.