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قناة فضائية تضع صورة “علي خامنئي” في إعلاناتها بشوارع القاهرة!

20 أكتوبر, 2016 , 14:27 م
قناة فضائية تضع صورة “علي خامنئي” في إعلاناتها بشوارع القاهرة!
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صحيفة المرصد:نشرت فضائية عربية تعمل في القاهرة إعلانات لها تحمل صورة مرشد إيران “علي خامئني” بشوارع القاهرة مما أثار موجة من الجدل,وطالبت السلطات المصرية الفضائية بإزالة الصورة.

ووفقاً لموقع “العربية نت”قال وليد إسماعيل أمين عام ائتلاف الصحب وآل البيت إنه تقدم ببلاغ رسمي لأجهزة الأمن المصرية يطالب فيه بإلزام فضائية عربية تعمل من مدينة الإنتاج الإعلامي بإزالة صورة مرشد إيران الموجودة على إعلاناتها بطريق المحور المتجه نحو مدينة 6 أكتوبر.

وأضاف أن نشر الصورة بهذا الشكل يمثل استفزازا للشعب المصري وتحديا لمشاعره، خاصة أن إيران تُمارس انتهاكات كبيرة في اليمن والعراق وسوريا، وتنشر القتل والترويع لأهالينا في تلك الدول، مؤكدا أن الفضائية نشرت صورا أخرى مستفزة بها صور لرؤساء دول يعادون مصر.

وأكد إسماعيل أن أجهزة الأمن أبلغت الفضائية العربية بضرورة إزالة الصورة خلال ساعات قليلة، ووعدهم المسؤولون بها بالاستجابة الفورية.وذكر إسماعيل أنه يتابع الأمر مع أعضاء ائتلافه ويمرون على الموقع الذي توجد به لوحة الإعلانات الملصق بها الصورة للتأكد من إزالتها.



تعليقات ( 70 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 70
    20 أكتوبر, 2016 , 15:22 م
    عدد التعليقات:8802

    اللامي10

    51 / أكيد ستزال وستتحطم فوق رأس من ركبها وعلقها وتقطع يده حتى لايتجرأ مرة أخرى / أنتي متأكدة؟؟
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  2. 69
    20 أكتوبر, 2016 , 15:21 م

    الحمزة

    ماذا تريد يالمصري قلم الكفته منا اذهب الى بلدك
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  3. 68
    20 أكتوبر, 2016 , 15:19 م
    عدد التعليقات:8802

    اللامي10

    56 / قلم ؟!؟!/ هذاالايراني الخبيث الذي علق هذه اللوحة تم فصله من عمله وكل من أمر بتركيبها / هههههه شوفي غيرها
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  4. 67
    20 أكتوبر, 2016 , 15:19 م

    فارس الزهراني

    لا يوجد من يحمل هموم المصرين ومصلحة مصر غير الاخوان المسلمين وبعض القوى الاخرى القليله فمستقبل مصر ليس للخونه الليبراليين وانما مع من يخاف الله
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  5. 66
    20 أكتوبر, 2016 , 15:18 م
    عدد التعليقات:14679

    قلم الحقيقه

    خل غلطتك تنفعك يالايراني الخبيث جايب لوحة أبو عمامة قصدي قمامة تركبها وتعلقها في وطن العرب مصر.الخلا تقلع ودها تركيا علقها وصور معها بجانب أخواني.
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  6. 65
    20 أكتوبر, 2016 , 15:18 م

    صرخة صمت

    مش غريبة في زمن مرسي بنو الحسينيات ونشر التشيع والان في عهد السيسي راح يكمل المشوار مع الايرانين همهم الرز لاكن مصدره حلال اوحرام مايهم
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  7. 64
    20 أكتوبر, 2016 , 15:18 م

    حمتو

    مخالف للنشر
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  8. 63
    20 أكتوبر, 2016 , 15:17 م

    كيف

    قلم الحقيقة ( مرسي والسيسي وجهان لعملة واحده في الابتزاز والاساءة للخليج وللعرب وللمسلمين ) افهم ياقفل
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  9. 62
    20 أكتوبر, 2016 , 15:17 م

    عبد الرحمن

    قلم الخنبقة من أكبر الداعمين للسيسي، ***من من ينقده ويحذر منه، وبدل من أن ي*** كبقية قطيع العلمانيين والليبراليين يتبجح الآن !!!
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  10. 61
    20 أكتوبر, 2016 , 15:16 م

    فارس الزهراني

    ياشعب مصر العربي المسلم أمامكم فرصه في 11/11 فلا تضيعونها وتضيع مصر فأنتم بعد الله من يستطيع انقاذ بلدكم
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  11. 60
    20 أكتوبر, 2016 , 15:15 م

    عبدالرحمن الدوسي

    43 ،، بغض النظر عن نظام السعوديه الله يحفظ ولاة امورنا ،، الجزيره العربيه موجوده باهلها قبل مصركم ،، اقرا قصص الانبياء وبيت الله وماقبل الاسلام ،،
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  12. 59
    20 أكتوبر, 2016 , 15:15 م

    كيف

    الان ابتزاز مالي وبعدها طعون في ظهور الخليج
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  13. 58
    20 أكتوبر, 2016 , 15:15 م

    الطائر الأزرق

    إلى الوردة البيضاء بتاعت ٧٠٠٠سنة من العبودية للفراعنة ثم احتلال مصر من جميع شعوب العالم . كوريا الجنوبية عمرها ٥٠سنة بس وشركة واحدة تعادل مصر كلها
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  14. 57
    20 أكتوبر, 2016 , 15:14 م

    احمد

    كانت تهمة المتصهينين للرئيس المنتخب مرسي انه بصدد التفكير فقط بالتقارب مع ايران فماذا سيقولون الآن بتقارب الصي صي الفعلي مع العدو الصفوي الرافضي علناً
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  15. 56
    20 أكتوبر, 2016 , 15:14 م
    عدد التعليقات:14679

    قلم الحقيقه

    هذاالايراني الخبيث الذي علق هذه اللوحة تم فصله من عمله وكل من أمر بتركيبها.لأنه كان من المفروض تركيبها في قلب تركيابحكم علاقاتها مع ايران لامصر العرب.
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  16. 55
    20 أكتوبر, 2016 , 15:13 م

    فارس الزهراني

    ياشعب مصر العربي المسلم أمامكم فرصه في 11/11 فلا تضيعونها وتضيع مصر فأنتم بعد الله من يستطيع انقاذ بلدكم
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  17. 54
    20 أكتوبر, 2016 , 15:13 م

    كيف

    هل يعلم المواطن المصري أن من بنى الاهرام هم قوم عاد وليس الفراعنة ( مئات الادله تثبت بناء عاد للاهرام ) والاعلام المصري يدلس على المصريين بأنها فراعنه
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  18. 53
    20 أكتوبر, 2016 , 15:11 م

    عبد الرحمن

    قلم الخنبقة ولَك وجه تتحدث وأنت من كان *** ؟!!!
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  19. 52
    20 أكتوبر, 2016 , 15:11 م

    عبدالرحمن الدوسي

    مسكين هالسيسي ! كله يعاند السعوديه من سوريا للمغرب والحوثيين وبكره يوجه دعوه ل حسن زميره .. نظام فاشل
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  20. 51
    20 أكتوبر, 2016 , 15:10 م
    عدد التعليقات:14679

    قلم الحقيقه

    أكيد ستزال وستتحطم فوق رأس من ركبها وعلقها وتقطع يده حتى لايتجرأ مرة أخرى في جلبها وتركيبها.مصر وطن عربي لاأخواني ولاايراني لهم شعارات فوق أرضها.
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  21. 50
    20 أكتوبر, 2016 , 15:06 م

    النايف

    باقي ظهور لوحة المجرم النمر
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  22. 49
    20 أكتوبر, 2016 , 15:05 م

    البيروقراطي

    صورة برج المملكه مع خامئني هو واضح لاستفزاز السعودية من قبل القناه المتفقين مع ربعهم داخل الحكومه المصريه
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  23. 48
    20 أكتوبر, 2016 , 15:04 م

    النايف

    هذا يدل على ظهور بوادر سياسة السيسي للعامة وما خفي أعظم
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  24. 47
    20 أكتوبر, 2016 , 15:04 م

    كيف

    الجيش المصري لمصر ؛ عن ماذا يتحدث السيسي ( للاسف الشديد عتاد الجيش المصري عبارة عن خرده فتسعون بالمائة من العتاد يحمل تواريخ صناعة في السبعينات )
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  25. 46
    20 أكتوبر, 2016 , 15:03 م

    ابو عمر***

    هذا بسبب أكل الحمير و الجراذي( أرانب فرنسيه) و الخضار و الفواكه المسقيه بمياه المجاري الفرنسييه
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  26. 45
    20 أكتوبر, 2016 , 15:02 م

    البيروقراطي

    وضع الصورة بهذا الشكل هو وجود اجنده صفويه تقيس نبض الشارع المصري ولعلمهم ان لن يطالهم العقاب وهو شغل استخبارات بااتفاق مع اذناب ايران المصريين
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  27. 44
    20 أكتوبر, 2016 , 14:59 م

    البيروقراطي

    هههههه مهزله مصريه. السلطات المصريه عليها ان تقفل القناه وتشطيبها واحالة مسؤليها الى السجن وعقابهم عقاب شديد وترحيلهم الى ايران غير ماسوف عليهم
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  28. 43
    20 أكتوبر, 2016 , 14:59 م

    الوردة البيضاء

    ما في داعي لي الاهانه وكلامك عن الرز مصر حضارة سبع الالف سنه ما كان ليكم اي وجود ولا كانت عايشة خيركم
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  29. 42
    20 أكتوبر, 2016 , 14:59 م

    الوردة البيضاء

    ما في داعي لي الاهانه وكلامك عن الرز مصر حضارة سبع الالف سنه ما كان ليكم اي وجود ولا كانت عايشة خيركم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  30. 41
    20 أكتوبر, 2016 , 14:59 م

    المعلم

    بدايه الشر الإيراني عن طريق الاعلام فإذا سيطرت عليه فهي نقطه البدايه في تدمير مصر
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  31. 40
    20 أكتوبر, 2016 , 14:58 م

    كيف

    الرز الامريكي والخليجي والايراني لم يقدم شيئاً ولن يقدم ( فوضى ماليه عارمه وفساد عارم في مصر ) الرز أين ذهب!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  32. 39
    20 أكتوبر, 2016 , 14:58 م

    يالطيف

    هل تعلم ايران انه يبتز الخليج على حسابها للتقرب منها اما الخليج فنقول لمصر وغير مصر لديكم وزراء واستشارين فعملو على فرص عمل لابناكم دول الخليج لن تخنع
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  33. 38
    20 أكتوبر, 2016 , 14:58 م

    اطياف راحلة

    هذه الحركة مقصودة لكي يثير غضب المملكة ونقوم بدعم السيسي لكي يقطع علاقاتة مع ايران ..
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  34. 37
    20 أكتوبر, 2016 , 14:58 م

    منصور

    غريبة وين خنبوقة ماظهرعلينا كعادته
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  35. 36
    20 أكتوبر, 2016 , 14:55 م

    الوردة البيضاء

    حسبي الله ونعمة الوكيل في السيسي ربي يخلص مصر منه علي خير الشعب المصري ماله ذنب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  36. 35
    20 أكتوبر, 2016 , 14:55 م

    ضروةااببووححمموودد

    خلال شهر من الآن .. سيكن هناك حدث كبير في مصر .. سيقلب الطاولة .. انتظروه !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 34
    20 أكتوبر, 2016 , 14:53 م

    سيف

    الشعب المصري لن يسكت على مثل هذا الانحدار واتوقع ان يتحرك قريبا لاسقاط السيسي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 33
    20 أكتوبر, 2016 , 14:52 م

    منصور

    فضائية عربية وش اسمهاممكن تكون رافضية اوضدالمسلمين السنة في مصر وهذايدل على استفزازالشعب المصري
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 32
    20 أكتوبر, 2016 , 14:50 م

    اذكار الصباح والمساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  40. 31
    20 أكتوبر, 2016 , 14:50 م
    عدد التعليقات:280

    الديدحان

    المشكله انهم وضعو خلف هذا المجوسي الخبيث صورة بناية المملكه والفيصليه . خسئتم ولعنكم الله ياقناة الدجل المصريه . ماكو رز ولافول ولا فراخ .للجحيم
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  41. 30
    20 أكتوبر, 2016 , 14:49 م

    منصور

    من جاءالسيسي واناقايل لكم بعيونه مكروماصدقتوني انا لي نضرةخاصة بذالعالم ولانتندم على مادعمنابهي اخوانناالمصرين فهم لاذنب لهم بماتعمله قيادتهم لكي الله
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  42. 29
    20 أكتوبر, 2016 , 14:47 م

    كيف

    الاوضاع في مصر بعد حسني ومرسي والسيسي في انحدار خطير لم تشهده مصر منذ أيام الملك فاروق ( انهيار كامل للداخل المصري )
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  43. 28
    20 أكتوبر, 2016 , 14:47 م

    عبدالله

    شريط الرز للسيسي كان يجب التعامل معه منذو ذلك الوقت بالحيطه والحذر ولكن بني علمان طبللو له وانقلب السحر على الساحر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  44. 27
    20 أكتوبر, 2016 , 14:46 م

    منصور

    باي باي مصروقعتي ولاحدسمى عليكي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 26
    20 أكتوبر, 2016 , 14:45 م

    شعب مصر يحبون عقيدتهم ان شاءالله لن يرضوا بهذا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  46. 25
    20 أكتوبر, 2016 , 14:45 م

    عبدالله

    راح يعيدون الدوله الفاطميه فهي تناسب معتقد الصوفيه في مصر ولذلك حاربوا لاخوان بحجج واهيه لاترقي للقتل والشيطنه ولكن بني علمان يعرفون ماذا صنعوا !!!
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  47. 24
    20 أكتوبر, 2016 , 14:44 م

    واقع مؤلم

    يالطيف // تكفى ياشيخ ... لايغادرون علماء الكفته اقصد الذره .. ياشيخ روح معاهم .. تراهم قاعدين يتعلمون الحلاقه في روسنا وفي منشئاتنا وفي مرضانا وطلابنا
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  48. 23
    20 أكتوبر, 2016 , 14:44 م

    شعب مصر اخواننا ولن يرضوا بهذا ان شاء الله مع اخذ الحيطة
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  49. 22
    20 أكتوبر, 2016 , 14:44 م

    مرسي

    هذي دولتهم وهم احرار
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  50. 21
    20 أكتوبر, 2016 , 14:44 م

    محمد

    عادتنا اذا ظهر نجم جديد تبدا الكواكب تدور فى فلكة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 20
    20 أكتوبر, 2016 , 14:43 م

    سياسي محنك لمدة دقيقة

    سبق ان قلت جيش عدده مليون او اكثر لايمكن ان تثق فيه ان كان مخترق وقلت هذا لتوضيح وليس اتهام احد الان عل اتضح شي
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  52. 19
    20 أكتوبر, 2016 , 14:42 م

    عبدالله

    خونو الاخوان بتقاربهم من الملالي انظر لان من الذي يتقارب لايران !!!! ماغيره لاعلام المدلس الكذاب اقلام خبوقات لابارك الله فيهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  53. 18
    20 أكتوبر, 2016 , 14:42 م

    عمر

    هذا بسبب تقارب السيسي معهم مما حدا بالقناه لتضع صور خميني وعموما هذا تمهيد لتواجد ايران ووضع يدها على مصر بموافقه من الحكومه المصريه الخاينه للعروبه
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  54. 17
    20 أكتوبر, 2016 , 14:41 م

    كيف

    دعم الاحواز والاكراد والبلوش لينالوا حريتهم خيار استراتيجي ( المرحلة خطيرة ؛ وهذا العقد القادم من الزمان يحمل خطورة تختلف عن العقود السابقه )
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 16
    20 أكتوبر, 2016 , 14:40 م

    ارز 👊 نجد

    يعني عطوني فلوس او بزعل فقط تحول الى الرز الايراني ويبدوا انه افلس سياسيا اقصد السيصي والله أعلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 15
    20 أكتوبر, 2016 , 14:40 م

    سامر

    فلتذهب مصر الي الجحيم .بلغه الارقام والحسابات والمصالح مالذي قدمته مصر للسعوديه لاشئ صفر والعكس السعوديه قدمت الكثير لهم بدءا من حرب اكتوبر.....
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  57. 14
    20 أكتوبر, 2016 , 14:40 م

    محمد

    شيعة مصر انتبهوا منهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  58. 13
    20 أكتوبر, 2016 , 14:39 م

    ناقد

    تعليق رقم (2) عندنا 7 مليون شاب يكفون عن الاجانب بس اعتقد انك لاتعتمد على نفسك وهذي مشكله فيزلوجيه فيك وحاول تحل مشكلتك معا نفسك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  59. 12
    20 أكتوبر, 2016 , 14:39 م

    مفقود

    خامنئي لا يختلف عن اي رجل دين سواء شيعي او غيره, جميعهم ظلاميين وعبدة للتراث
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  60. 11
    20 أكتوبر, 2016 , 14:38 م

    ابوعلى

    معلش اقول للإخوان المصريين بلدكو أولا بيكو لو سمحتو تفظلو ما ينفع مع ذا إلى الجزمه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  61. 10
    20 أكتوبر, 2016 , 14:38 م

    ارز 👊 نجد

    تحول الى الرز الايراني
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  62. 9
    20 أكتوبر, 2016 , 14:38 م

    نسري

    متخفش يااستاذوليداسماعيل التحالف العربي بطريقه وبقيادة سلمان الحزم الي تطهير مصرمن سيسي بيه وبإذن الله تعالي تذكر كلامي وقريييييب جدآ
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  63. 8
    20 أكتوبر, 2016 , 14:37 م

    كيف

    ابتزاز مزيد من الرز ( على الخليج الاعتماد على الله ثم الاعتماد على شعوبها ؛ الابتزاز علني ؛ هذه الصور بموافقة وعلم السيسي )
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  64. 7
    20 أكتوبر, 2016 , 14:37 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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  65. 6
    20 أكتوبر, 2016 , 14:36 م

    زغلول

    إبتزاز وقح وقذر من هؤلاء القوم الجاحدين والناكرين ... السؤال أين هم الآن الذين صدعوا رؤوسنا بأن مرسي كان يتقرب من إيران ؟ وهل سنرى رد فعل لمسؤولينا ؟
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  66. 5
    20 أكتوبر, 2016 , 14:35 م

    السيسي يبيع مصر بالرز الايراني

    نعم هو يمارس ذلك وفي اعتقاده انه سيستمر استنزاف الخليج لكن تبدو الأمور غير ذلك فكل شيء إنكشف وظهرت حقيقة سياساته كاملة وشعبه سيكون له كلمة قريبا.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  67. 4
    20 أكتوبر, 2016 , 14:32 م
    عدد التعليقات:8802

    اللامي10

    صور الشيطان الاكبر وصلت ورفعت في أرض الكنانه لاحول ولاقوة الابالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  68. 3
    20 أكتوبر, 2016 , 14:31 م

    ولسى ما شفتوا شيء من بتوع الرز فمع السي سي مش حتقدر تغمض عنيك ويبدو ان شهيته مفتوحة للرز الإيراني باللوز والفستق والزعفران
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  69. 2
    20 أكتوبر, 2016 , 14:30 م

    يالطيف

    معلينا منهم لو يحطون صورة ابليس لمشكله لو تفتحت ايران ابوابها للعماله المصريه ويذهب الذين يعملون عندنا من سيغطي غيابهم
    لا يعجبني(8) اعجبني(0)
  70. 1
    20 أكتوبر, 2016 , 14:30 م

    الهوي شمالي

    هذا اخرت الرز
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