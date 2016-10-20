قناة فضائية تضع صورة “علي خامنئي” في إعلاناتها بشوارع القاهرة!

صحيفة المرصد:نشرت فضائية عربية تعمل في القاهرة إعلانات لها تحمل صورة مرشد إيران “علي خامئني” بشوارع القاهرة مما أثار موجة من الجدل,وطالبت السلطات المصرية الفضائية بإزالة الصورة.
ووفقاً لموقع “العربية نت”قال وليد إسماعيل أمين عام ائتلاف الصحب وآل البيت إنه تقدم ببلاغ رسمي لأجهزة الأمن المصرية يطالب فيه بإلزام فضائية عربية تعمل من مدينة الإنتاج الإعلامي بإزالة صورة مرشد إيران الموجودة على إعلاناتها بطريق المحور المتجه نحو مدينة 6 أكتوبر.
وأضاف أن نشر الصورة بهذا الشكل يمثل استفزازا للشعب المصري وتحديا لمشاعره، خاصة أن إيران تُمارس انتهاكات كبيرة في اليمن والعراق وسوريا، وتنشر القتل والترويع لأهالينا في تلك الدول، مؤكدا أن الفضائية نشرت صورا أخرى مستفزة بها صور لرؤساء دول يعادون مصر.
وأكد إسماعيل أن أجهزة الأمن أبلغت الفضائية العربية بضرورة إزالة الصورة خلال ساعات قليلة، ووعدهم المسؤولون بها بالاستجابة الفورية.وذكر إسماعيل أنه يتابع الأمر مع أعضاء ائتلافه ويمرون على الموقع الذي توجد به لوحة الإعلانات الملصق بها الصورة للتأكد من إزالتها.
تعليقات ( 70 )
عدد التعليقات:8802
اللامي1051 / أكيد ستزال وستتحطم فوق رأس من ركبها وعلقها وتقطع يده حتى لايتجرأ مرة أخرى / أنتي متأكدة؟؟
الحمزةماذا تريد يالمصري قلم الكفته منا اذهب الى بلدك
عدد التعليقات:8802
اللامي1056 / قلم ؟!؟!/ هذاالايراني الخبيث الذي علق هذه اللوحة تم فصله من عمله وكل من أمر بتركيبها / هههههه شوفي غيرها
فارس الزهرانيلا يوجد من يحمل هموم المصرين ومصلحة مصر غير الاخوان المسلمين وبعض القوى الاخرى القليله فمستقبل مصر ليس للخونه الليبراليين وانما مع من يخاف الله
عدد التعليقات:14679
قلم الحقيقهخل غلطتك تنفعك يالايراني الخبيث جايب لوحة أبو عمامة قصدي قمامة تركبها وتعلقها في وطن العرب مصر.الخلا تقلع ودها تركيا علقها وصور معها بجانب أخواني.
صرخة صمتمش غريبة في زمن مرسي بنو الحسينيات ونشر التشيع والان في عهد السيسي راح يكمل المشوار مع الايرانين همهم الرز لاكن مصدره حلال اوحرام مايهم
حمتومخالف للنشر
كيفقلم الحقيقة ( مرسي والسيسي وجهان لعملة واحده في الابتزاز والاساءة للخليج وللعرب وللمسلمين ) افهم ياقفل
عبد الرحمنقلم الخنبقة من أكبر الداعمين للسيسي، ***من من ينقده ويحذر منه، وبدل من أن ي*** كبقية قطيع العلمانيين والليبراليين يتبجح الآن !!!
فارس الزهرانيياشعب مصر العربي المسلم أمامكم فرصه في 11/11 فلا تضيعونها وتضيع مصر فأنتم بعد الله من يستطيع انقاذ بلدكم
عبدالرحمن الدوسي43 ،، بغض النظر عن نظام السعوديه الله يحفظ ولاة امورنا ،، الجزيره العربيه موجوده باهلها قبل مصركم ،، اقرا قصص الانبياء وبيت الله وماقبل الاسلام ،،
كيفالان ابتزاز مالي وبعدها طعون في ظهور الخليج
الطائر الأزرقإلى الوردة البيضاء بتاعت ٧٠٠٠سنة من العبودية للفراعنة ثم احتلال مصر من جميع شعوب العالم . كوريا الجنوبية عمرها ٥٠سنة بس وشركة واحدة تعادل مصر كلها
احمدكانت تهمة المتصهينين للرئيس المنتخب مرسي انه بصدد التفكير فقط بالتقارب مع ايران فماذا سيقولون الآن بتقارب الصي صي الفعلي مع العدو الصفوي الرافضي علناً
عدد التعليقات:14679
قلم الحقيقههذاالايراني الخبيث الذي علق هذه اللوحة تم فصله من عمله وكل من أمر بتركيبها.لأنه كان من المفروض تركيبها في قلب تركيابحكم علاقاتها مع ايران لامصر العرب.
فارس الزهرانيياشعب مصر العربي المسلم أمامكم فرصه في 11/11 فلا تضيعونها وتضيع مصر فأنتم بعد الله من يستطيع انقاذ بلدكم
كيفهل يعلم المواطن المصري أن من بنى الاهرام هم قوم عاد وليس الفراعنة ( مئات الادله تثبت بناء عاد للاهرام ) والاعلام المصري يدلس على المصريين بأنها فراعنه
عبد الرحمنقلم الخنبقة ولَك وجه تتحدث وأنت من كان *** ؟!!!
عبدالرحمن الدوسيمسكين هالسيسي ! كله يعاند السعوديه من سوريا للمغرب والحوثيين وبكره يوجه دعوه ل حسن زميره .. نظام فاشل
عدد التعليقات:14679
قلم الحقيقهأكيد ستزال وستتحطم فوق رأس من ركبها وعلقها وتقطع يده حتى لايتجرأ مرة أخرى في جلبها وتركيبها.مصر وطن عربي لاأخواني ولاايراني لهم شعارات فوق أرضها.
النايفباقي ظهور لوحة المجرم النمر
البيروقراطيصورة برج المملكه مع خامئني هو واضح لاستفزاز السعودية من قبل القناه المتفقين مع ربعهم داخل الحكومه المصريه
النايفهذا يدل على ظهور بوادر سياسة السيسي للعامة وما خفي أعظم
كيفالجيش المصري لمصر ؛ عن ماذا يتحدث السيسي ( للاسف الشديد عتاد الجيش المصري عبارة عن خرده فتسعون بالمائة من العتاد يحمل تواريخ صناعة في السبعينات )
ابو عمر***هذا بسبب أكل الحمير و الجراذي( أرانب فرنسيه) و الخضار و الفواكه المسقيه بمياه المجاري الفرنسييه
البيروقراطيوضع الصورة بهذا الشكل هو وجود اجنده صفويه تقيس نبض الشارع المصري ولعلمهم ان لن يطالهم العقاب وهو شغل استخبارات بااتفاق مع اذناب ايران المصريين
البيروقراطيهههههه مهزله مصريه. السلطات المصريه عليها ان تقفل القناه وتشطيبها واحالة مسؤليها الى السجن وعقابهم عقاب شديد وترحيلهم الى ايران غير ماسوف عليهم
الوردة البيضاءما في داعي لي الاهانه وكلامك عن الرز مصر حضارة سبع الالف سنه ما كان ليكم اي وجود ولا كانت عايشة خيركم
الوردة البيضاءما في داعي لي الاهانه وكلامك عن الرز مصر حضارة سبع الالف سنه ما كان ليكم اي وجود ولا كانت عايشة خيركم
المعلمبدايه الشر الإيراني عن طريق الاعلام فإذا سيطرت عليه فهي نقطه البدايه في تدمير مصر
كيفالرز الامريكي والخليجي والايراني لم يقدم شيئاً ولن يقدم ( فوضى ماليه عارمه وفساد عارم في مصر ) الرز أين ذهب!!
يالطيفهل تعلم ايران انه يبتز الخليج على حسابها للتقرب منها اما الخليج فنقول لمصر وغير مصر لديكم وزراء واستشارين فعملو على فرص عمل لابناكم دول الخليج لن تخنع
اطياف راحلةهذه الحركة مقصودة لكي يثير غضب المملكة ونقوم بدعم السيسي لكي يقطع علاقاتة مع ايران ..
منصورغريبة وين خنبوقة ماظهرعلينا كعادته
الوردة البيضاءحسبي الله ونعمة الوكيل في السيسي ربي يخلص مصر منه علي خير الشعب المصري ماله ذنب
ضروةااببووححممووددخلال شهر من الآن .. سيكن هناك حدث كبير في مصر .. سيقلب الطاولة .. انتظروه !!
سيفالشعب المصري لن يسكت على مثل هذا الانحدار واتوقع ان يتحرك قريبا لاسقاط السيسي
منصورفضائية عربية وش اسمهاممكن تكون رافضية اوضدالمسلمين السنة في مصر وهذايدل على استفزازالشعب المصري
اذكار الصباح والمساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
عدد التعليقات:280
الديدحانالمشكله انهم وضعو خلف هذا المجوسي الخبيث صورة بناية المملكه والفيصليه . خسئتم ولعنكم الله ياقناة الدجل المصريه . ماكو رز ولافول ولا فراخ .للجحيم
منصورمن جاءالسيسي واناقايل لكم بعيونه مكروماصدقتوني انا لي نضرةخاصة بذالعالم ولانتندم على مادعمنابهي اخوانناالمصرين فهم لاذنب لهم بماتعمله قيادتهم لكي الله
كيفالاوضاع في مصر بعد حسني ومرسي والسيسي في انحدار خطير لم تشهده مصر منذ أيام الملك فاروق ( انهيار كامل للداخل المصري )
عبداللهشريط الرز للسيسي كان يجب التعامل معه منذو ذلك الوقت بالحيطه والحذر ولكن بني علمان طبللو له وانقلب السحر على الساحر
منصورباي باي مصروقعتي ولاحدسمى عليكي
عبداللهراح يعيدون الدوله الفاطميه فهي تناسب معتقد الصوفيه في مصر ولذلك حاربوا لاخوان بحجج واهيه لاترقي للقتل والشيطنه ولكن بني علمان يعرفون ماذا صنعوا !!!
واقع مؤلميالطيف // تكفى ياشيخ ... لايغادرون علماء الكفته اقصد الذره .. ياشيخ روح معاهم .. تراهم قاعدين يتعلمون الحلاقه في روسنا وفي منشئاتنا وفي مرضانا وطلابنا
مرسيهذي دولتهم وهم احرار
محمدعادتنا اذا ظهر نجم جديد تبدا الكواكب تدور فى فلكة
سياسي محنك لمدة دقيقةسبق ان قلت جيش عدده مليون او اكثر لايمكن ان تثق فيه ان كان مخترق وقلت هذا لتوضيح وليس اتهام احد الان عل اتضح شي
عبداللهخونو الاخوان بتقاربهم من الملالي انظر لان من الذي يتقارب لايران !!!! ماغيره لاعلام المدلس الكذاب اقلام خبوقات لابارك الله فيهم
عمرهذا بسبب تقارب السيسي معهم مما حدا بالقناه لتضع صور خميني وعموما هذا تمهيد لتواجد ايران ووضع يدها على مصر بموافقه من الحكومه المصريه الخاينه للعروبه
كيفدعم الاحواز والاكراد والبلوش لينالوا حريتهم خيار استراتيجي ( المرحلة خطيرة ؛ وهذا العقد القادم من الزمان يحمل خطورة تختلف عن العقود السابقه )
ارز 👊 نجديعني عطوني فلوس او بزعل فقط تحول الى الرز الايراني ويبدوا انه افلس سياسيا اقصد السيصي والله أعلم
سامرفلتذهب مصر الي الجحيم .بلغه الارقام والحسابات والمصالح مالذي قدمته مصر للسعوديه لاشئ صفر والعكس السعوديه قدمت الكثير لهم بدءا من حرب اكتوبر.....
محمدشيعة مصر انتبهوا منهم
ناقدتعليق رقم (2) عندنا 7 مليون شاب يكفون عن الاجانب بس اعتقد انك لاتعتمد على نفسك وهذي مشكله فيزلوجيه فيك وحاول تحل مشكلتك معا نفسك
مفقودخامنئي لا يختلف عن اي رجل دين سواء شيعي او غيره, جميعهم ظلاميين وعبدة للتراث
ابوعلىمعلش اقول للإخوان المصريين بلدكو أولا بيكو لو سمحتو تفظلو ما ينفع مع ذا إلى الجزمه
ارز 👊 نجدتحول الى الرز الايراني
نسريمتخفش يااستاذوليداسماعيل التحالف العربي بطريقه وبقيادة سلمان الحزم الي تطهير مصرمن سيسي بيه وبإذن الله تعالي تذكر كلامي وقريييييب جدآ
كيفابتزاز مزيد من الرز ( على الخليج الاعتماد على الله ثم الاعتماد على شعوبها ؛ الابتزاز علني ؛ هذه الصور بموافقة وعلم السيسي )
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
زغلولإبتزاز وقح وقذر من هؤلاء القوم الجاحدين والناكرين ... السؤال أين هم الآن الذين صدعوا رؤوسنا بأن مرسي كان يتقرب من إيران ؟ وهل سنرى رد فعل لمسؤولينا ؟
السيسي يبيع مصر بالرز الايرانينعم هو يمارس ذلك وفي اعتقاده انه سيستمر استنزاف الخليج لكن تبدو الأمور غير ذلك فكل شيء إنكشف وظهرت حقيقة سياساته كاملة وشعبه سيكون له كلمة قريبا.
عدد التعليقات:8802
اللامي10صور الشيطان الاكبر وصلت ورفعت في أرض الكنانه لاحول ولاقوة الابالله
يالطيفمعلينا منهم لو يحطون صورة ابليس لمشكله لو تفتحت ايران ابوابها للعماله المصريه ويذهب الذين يعملون عندنا من سيغطي غيابهم
الهوي شماليهذا اخرت الرز