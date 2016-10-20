من بائع شاي في باكستان إلى عارض أزياء شهير

صحيفة المرصد-وكالات:تغيرت حياة الشاب الباكستاني الوسيم أرشد خان (18 عاما) بعد تصويره وهو يزاول عمله في تقديم الشاي في إسلام آباد.

وقامت المصورة جيا علي بالتقاط صور للشاب الوسيم وهو يقوم بصب الشاي الساخن في بازار أتوار قبل بضعة أشهر، ولكنها نشرت الصور على موقع انستغرام في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ونال الشاب شهرة عالمية في وقت قصير من خلال هاشتاغ #chaiwala ليصبح موضع اهتمام على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أرشد في حديث مع قناة Samaa التلفزيونية إنه من عائلة مكونة من 18 فردا، وهو من منطقة ماردان الواقعة في مقاطعة ألبشتون.

وذكر أرشد أن ما يزيد عن 40 إلى 50 فتاة زارت مكان عمله منذ نشر الصور، وأكد أنه مستعد للعمل في مجال الأفلام إن عُرض عليه الأمر.

وفعلا أصبح الشاب الوسيم الواجهة الإعلانية لموقع الكتروني تجاري يبيع الألبسة الرجالية الحاملة للعلامة التجارية Fitin، كما عُرضت صوره ضمن إعلانات الموقع.

واشتكى البعض من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من الاهتمام الكبير بالشاب الذي تحول من مجرد إنسان إلى “شيء” أو سلعة.

وزعم آخرون أن تغير حياة الشاب يجسد الفروق الطبقية في البلاد، حيث ظهر حليق الذقن بملابس أنيقة، ومازال يشير إليه الناس على أنه “بائع الشاي” ولكنه في الواقع شاب بسيط يتمتع بالوسامة.